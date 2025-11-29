HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Condenan a dos policías y abogado en Huacho: detuvieron ilegalmente y extorsionaron a trabajadora de óptica

Los hechos se remontan al 24 de marzo de 2018, cuando la trabajadora de una óptica fue acusada falsamente de robo y obligada a subir a un patrullero sin flagrancia ni denuncia previa.

El Poder Judicial condenó a dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y a un abogado por su participación en una detención ilegal, extorsión y uso de documentos falsos en contra de la trabajadora de una óptica. Según informó Exitosa Noticias, el hecho ocurrió el 24 de marzo de 2018 en la ciudad de Huacho, cuando la mujer reclamó a su jefe por el pago de horas extras y domingos. La supuesta víctima la acusó falsamente de robo y, junto al abogado Jacob Aguirre Mallqui y dos policías, la obligó a subir a un patrullero a pesar de no haber sido encontraba en flagrancia delictiva ni registrar denuncia previa.

En la sede policial, los dos agentes la retuvieron de forma arbitraria, elaboraron documentos con la firma falsificada de un comisario y dejaron que el abogado redacte un falso contrato de préstamo por S/10.000, que el tío de la víctima habría firmado a cambio de la liberación de su sobrina.

PUEDES VER: Detienen ciudadana dominicana al intentar salir del Perú con carnet falsificado: PNP revela que mafias cobran US$6.000 por documento

Dos policías y un abogado sentenciados en Huacho

Tras la investigación, a cargo del fiscal Christian Manrique Mendoza (Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura), el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Huaura condenó a los suboficiales Andrés Rodolfo Malvaceda Victorio y Franko Paúl Vásquez Fuentes a seis años de prisión efectiva y al abogado Aguirre Mallqui a tres años de prisión suspendida, hasta que la sentencia quede firme, por los delitos de concusión, abuso de autoridad, omisión de funciones y uso de documento público falso (para los oficiales).

Asimismo, se estableció una reparación civil de S/5.000 de forma solidaria y la inhabilitación del ejercicio profesional para Aguirre Mallqui. Una vez quede firme el fallo, la sentencia será ejecutada y se dispondrá el internamiento de los sentenciados.

