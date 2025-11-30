HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Triple asesinato en Pisco: sicarios atacan a balazos a hombres mientras bebían en la calle

Edgar Ricardo Monrroy Portilla, Jorge Edilberto Zambrano Huamán y Héctor Zenobio Hernández fueron asesinados a balazos por sujetos en moto en la avenida Federico Uranga de Pisco.

Tres personas fueron asesinadas en Independencia, Pisco, mientras estaban reunidas tomando alcohol. El ataque fue perpetrado por dos hombres en motocicleta.
Tres personas fueron asesinadas en Independencia, Pisco, mientras estaban reunidas tomando alcohol. El ataque fue perpetrado por dos hombres en motocicleta. | Pisco Noticias

Este sábado 29, tres personas fueron asesinadas mientras se encontraban reunidas en la avenida Federico Uranga, en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco. El hecho ocurrió cuando, según las primeras versiones, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra las víctimas, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Las personas fallecidas ya fueron identificadas como Edgar Ricardo Monrroy Portilla, Jorge Edilberto Zambrano Huamán y Héctor Zenobio Hernández Hernández (38). Este último se encontraba en el lugar de los hechos tras el ataque, mientras que los otros dos cuerpos fueron trasladados a la morgue de Pisco para las diligencias correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

lr.pe

Víctimas presentaban antecedentes

De acuerdo con el medio local Iqueño Sincero, Edgar Ricardo Monrroy Portilla había sido denunciado en los años 2021 y 2022, detenido en 2022 y figuraba como requisitoriado en 2023. Por su parte, Jorge Edilberto Zambrano Huamán registra detenciones en 2016 en tres oportunidades y también fue requisitoriado en 2021.

Testigos señalaron que las víctimas se encontraban bebiendo licor cuando fueron sorprendidas por los atacantes. Dos de los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento.

PUEDES VER: ¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

lr.pe

Investigan móvil del crimen

Las autoridades presumen que este crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas rivales, por lo que ya se vienen realizando las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables. La Policía acordonó la zona y continúa con las diligencias para esclarecer este violento hecho que ha conmocionado a los vecinos del distrito.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Asesinan a exfutbolista frente a su esposa en VES: PNP presume un ajuste de cuentas

Asesinan a exfutbolista frente a su esposa en VES: PNP presume un ajuste de cuentas

LEER MÁS
Dos personas fueron halladas sin vida en un departamento de Breña: autoridades continúan investigando el caso

Dos personas fueron halladas sin vida en un departamento de Breña: autoridades continúan investigando el caso

LEER MÁS
Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

Amenazan con quitar un 'pulmón verde' al Callao para construir la Vía Expresa Santa Rosa

LEER MÁS
Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

LEER MÁS
San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

LEER MÁS
Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

LEER MÁS
Costa Verde clausurada otra vez: estas son las nuevas fechas de los desvíos por los Juegos Bolivarianos y rutas alternas

Costa Verde clausurada otra vez: estas son las nuevas fechas de los desvíos por los Juegos Bolivarianos y rutas alternas

LEER MÁS
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Administración de Trump anuncia el fin del TPS para más de 300 mil haitianos desde febrero de 2026

Venezuela advierte sobre 'extinción' del derecho internacional por ataques de EE.UU.

La buena noticia para exaportantes del Fonavi en Perú que aún no han cobrado la devolución de aportes en el Banco de la Nación este 2025

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025