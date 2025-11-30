Tres personas fueron asesinadas en Independencia, Pisco, mientras estaban reunidas tomando alcohol. El ataque fue perpetrado por dos hombres en motocicleta. | Pisco Noticias

Tres personas fueron asesinadas en Independencia, Pisco, mientras estaban reunidas tomando alcohol. El ataque fue perpetrado por dos hombres en motocicleta. | Pisco Noticias

Este sábado 29, tres personas fueron asesinadas mientras se encontraban reunidas en la avenida Federico Uranga, en el distrito de Independencia, en la provincia de Pisco. El hecho ocurrió cuando, según las primeras versiones, dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar y dispararon contra las víctimas, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Las personas fallecidas ya fueron identificadas como Edgar Ricardo Monrroy Portilla, Jorge Edilberto Zambrano Huamán y Héctor Zenobio Hernández Hernández (38). Este último se encontraba en el lugar de los hechos tras el ataque, mientras que los otros dos cuerpos fueron trasladados a la morgue de Pisco para las diligencias correspondientes.

Víctimas presentaban antecedentes

De acuerdo con el medio local Iqueño Sincero, Edgar Ricardo Monrroy Portilla había sido denunciado en los años 2021 y 2022, detenido en 2022 y figuraba como requisitoriado en 2023. Por su parte, Jorge Edilberto Zambrano Huamán registra detenciones en 2016 en tres oportunidades y también fue requisitoriado en 2021.

Testigos señalaron que las víctimas se encontraban bebiendo licor cuando fueron sorprendidas por los atacantes. Dos de los heridos fueron trasladados de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento.

Investigan móvil del crimen

Las autoridades presumen que este crimen podría estar vinculado a un ajuste de cuentas entre bandas rivales, por lo que ya se vienen realizando las investigaciones correspondientes para identificar y capturar a los responsables. La Policía acordonó la zona y continúa con las diligencias para esclarecer este violento hecho que ha conmocionado a los vecinos del distrito.

