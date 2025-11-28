HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Dos personas fueron halladas sin vida en un departamento de Breña: autoridades continúan investigando el caso

Un hombre y una mujer fueron encontrados en el piso 17 de un departamento multifamiliar. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

El hallazgo ocurrió en el edificio Family Tower de Breña, donde fueron encontradas sin vida un hombre y una mujer.
El hallazgo ocurrió en el edificio Family Tower de Breña, donde fueron encontradas sin vida un hombre y una mujer.

Dos personas fueron halladas sin vida en un departamento de Breña. Se trata de un hombre y una mujer, cuyos cuerpos fueron encontrados en un departamento del piso 17 de un edificio ubicado en la cuadra 16 de la avenida República de Portugal. Las autoridades avanzan con las investigaciones para esclarecer este caso.

Vecinos del edificio del Family Tower expresaron su preocupación por lo ocurrido. Uno de ellos señaló que el día anterior escuchó ruidos extraños provenientes del departamento, aunque desconocen qué sucedió exactamente.

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PUEDES VER Asesinan a balazos a hombre dentro de vehículo en Breña en pleno estado de emergencia: PNP encontró hasta 5 casquillos de bala

Un hombre y una mujer son hallados sin vida dentro de un departamento

Según información preliminar, la hija de la mujer habría ingresado al departamento y encontró ambos cuerpos. En tanto, la Policía Nacional indicó que el hecho podría haberse producido alrededor del mediodía del jueves 27 de noviembre, y que dentro del inmueble ambas personas tenían un impacto de bala.

Algunos vecinos también señalaron que el hombre sería la actual pareja de la propietaria del departamento y que habría ingresado al inmueble hace algunos días, sin que luego se le viera salir. La mujer, por su parte, residía hace poco tiempo en el piso 17, habiendo llegado al departamento aproximadamente hace dos semanas.

Investigación en curso

Peritos de criminalística, representantes del Ministerio Público y agentes policiales continúan realizando las diligencias correspondientes en el departamento para esclarecer la causa de la muerte de ambas personas. Las autoridades revisarán cámaras de seguridad del edificio, que podrían ser clave para comprender cómo se desarrollaron los hechos.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

