Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

El pasado 28 de noviembre, la ciudadana Esther Morales Fajardo, informó a la Policía Nacional (PNP) que su menor hija de 13 años había desaparecido luego de salir de su vivienda ubicada en el distrito del Callao, cuando se dirigía a su centro educativo Juanito Bosco alrededor de las 7:00 a.m.

Tras realizar la denuncia por desaparición en la comisaría y la difusión del caso, efectivos de la PNP hallaron a la escolar al otro lado de la ciudad, en la zona de Campoy, en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con información preliminar, la adolescente habría sido captada por medio del juego Roblox.

¿Cómo desapareció la escolar en el Callao?

La madre de la menor, pudo obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores de su colegio. En el video identificaron que la adolescente no ingresó a su centro educativo, si no rodeo el plantel y continuó hacia una dirección desconocida. Ante ello, la PNP inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la menor.

Escolar desaparecida es ubicada en SJL

Luego de varias horas, la PNP informó a la angustiada madre de familia que su hija había sido encontrada en la zona de Campoy, al interior de una vivienda. Los policías dieron con la ubicación de la escolar luego de que sus compañeros les proporcionara información.

"Amiguitos de su colegio también ayudaron, porque comentaron que ellaba jugaba Roblox. Al parecer, por ahí la habían captado. Los policías rastrearon esas cuentas para ver con quiénes hablaba", comento la madre de familia a RPP.

Tras el rescate de la menor, Morales Fajardo comentó que aún se encuentra a la espera de los resultados del médico legista. En tanto, las autoridades ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes al hecho.

