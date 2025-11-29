HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Encuentran a menor desaparecida que habría sido captada tras jugar Roblox en su vivienda del Callao

Policías ubicaron a menor de 13 años en San Juan de Lurigancho gracias al apoyo de sus compañeros de colegio con quienes jugaba en la plataforma online.

Encuentran a menor desaparecida en San Juan de Lurigancho
Encuentran a menor desaparecida en San Juan de Lurigancho | Composición LR | RPP

El pasado 28 de noviembre, la ciudadana Esther Morales Fajardo, informó a la Policía Nacional (PNP) que su menor hija de 13 años había desaparecido luego de salir de su vivienda ubicada en el distrito del Callao, cuando se dirigía a su centro educativo Juanito Bosco alrededor de las 7:00 a.m.

Tras realizar la denuncia por desaparición en la comisaría y la difusión del caso, efectivos de la PNP hallaron a la escolar al otro lado de la ciudad, en la zona de Campoy, en San Juan de Lurigancho. De acuerdo con información preliminar, la adolescente habría sido captada por medio del juego Roblox.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: San Marcos aprueba aumento de vacantes de 10% a 25% por ingreso directo vía CEPRE: FUSM rechazó iniciativa

lr.pe

¿Cómo desapareció la escolar en el Callao?

La madre de la menor, pudo obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores de su colegio. En el video identificaron que la adolescente no ingresó a su centro educativo, si no rodeo el plantel y continuó hacia una dirección desconocida. Ante ello, la PNP inició las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la menor.

Escolar desaparecida es ubicada en SJL

Luego de varias horas, la PNP informó a la angustiada madre de familia que su hija había sido encontrada en la zona de Campoy, al interior de una vivienda. Los policías dieron con la ubicación de la escolar luego de que sus compañeros les proporcionara información.

"Amiguitos de su colegio también ayudaron, porque comentaron que ellaba jugaba Roblox. Al parecer, por ahí la habían captado. Los policías rastrearon esas cuentas para ver con quiénes hablaba", comento la madre de familia a RPP.

Tras el rescate de la menor, Morales Fajardo comentó que aún se encuentra a la espera de los resultados del médico legista. En tanto, las autoridades ya se encuentran realizando las diligencias correspondientes al hecho.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

LEER MÁS
Construcción del bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

Construcción del bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

¿Quién era Caue Brunelli Dezotti, el hincha de Palmeiras que falleció al impactar contra un puente en Barranco?

LEER MÁS
Asesinan a exfutbolista frente a su esposa en VES: PNP presume un ajuste de cuentas

Asesinan a exfutbolista frente a su esposa en VES: PNP presume un ajuste de cuentas

LEER MÁS
Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

Aparecen afiches con rostros de presuntos extorsionadores en postes de SJL: "Sicariato nunca más"

LEER MÁS
Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

Chofer y bus donde falleció hincha de Palmeiras estaban inhabilitados: ATU sancionó con más de S/20.000

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

Fuerzas Armadas llegan a la frontera Perú - Chile tras la declaratoria de emergencia del gobierno de José Jerí

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025