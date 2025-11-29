HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Asesinan a exfutbolista frente a su esposa en VES: PNP presume un ajuste de cuentas

El deportista se había retirado del fútbol hace un tiempo para dedicarse a un rubro comercial. Los sujetos armados lo atacaron a pocos metros del complejo deportivo donde iba a jugar un partido en el distrito de Villa El Salvador.

Jean Pierre Benaute Domínguez, de 27 años, fue asesinado por sujetos armados en la avenida Arriba Perú, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. El exfutbolista llegaba a un complejo deportivo para reunirse con amigos y jugar una 'pichanga'.

La víctima jugó para el club Sport Rosario de la Liga 1, entre los años 2017 y 2018, y también en el Willy Serrato de la Liga 2. Luego del ataque, Benaute Domínguez fue trasladado al hospital, pero llegó sin signos vitales.

¿QUÉ PASA CON LA CONTROVERSIAL SENTENCIA DE PEDRO CASTILLO? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

¿Qué se sabe del exjugador asesinado en VES?

El exjugador de la Liga 1, formaría parte de una familia que administra una empresa importadora. El ataque ocurrió el último jueves en el sector 6, grupo 2 del distrito de VES.

De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional (PNP), dos presuntos sicarios llegaron caminando y abrieron fuego contra la víctima. Un familiar señaló que los sujetos fueron de frente al auto donde se encontraba Benaute.

PNP presume ajuste de cuentas

La Policía llegó al lugar para cerca la zona y recavar información sobre el crimen ejecutado por parte de dos sujetos armados aun sin identificar. En tanto, la PNP no descartó que se tratase de un posible ajuste de cuentas.

