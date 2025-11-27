HOYSuscripcion LR Focus

Lectura de sentencia contra Pedro Castillo por golpe de Estado
Sociedad

Doble homicidio en Cercado de Lima: sicarios asesinan a hombres, uno habría sido extorsionador de transportistas

Óscar Jesús Romero Vera y Juver Rodrigo Villegas Pacheco fueron trasladados al hospital, donde fallecieron por las heridas. Los sicarios, que se movilizaban en motocicleta, dispararon sin previo aviso.

Dos hombres fueron asesinados y un tercero resultó herido en un ataque a balazos en el Cercado de Lima, mientras conversaban con amigos. El ataque ocurrió en la madrugada del 26 de octubre.
Dos hombres fueron asesinados y un tercero quedó herido tras un ataque a balazos perpetrado por sicarios en el cruce de los jirones La Esperanza y Cerdán de Landa, en el Cercado de Lima. El atentado ocurrió en la madrugada de este miércoles 26, mientras las víctimas conversaban con un grupo de amigos en una esquina cercana a la vivienda de uno de ellos.

Según el reporte policial, Óscar Jesús Romero Vera recibió impactos de bala en el pecho, abdomen y brazo izquierdo. Juver Rodrigo Villegas Pacheco, alcanzado por un disparo en la pierna derecha, intentó escapar, pero cayó algunos metros más adelante. Ambos fueron trasladados al hospital Arzobispo Loayza, donde fallecieron poco después debido a la gravedad de sus heridas. Una tercera persona terminó lesionada. Las familias de los fallecidos evitaron declarar a la prensa.

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

PNP investiga móvil del crimen en Cercado de Lima

El parte policial agrega que Romero Vera registraba una denuncia por presunta extorsión a transportistas desde junio de 2025. En ese entonces, fue intervenido por las autoridades con un arma de fuego, pero continuaba en libertad.

Testigos contaron a los medios que los disparos retumbaron como pirotécnicos: “Eran varios balazos. Parecían cohetones (…), como de Navidad”. Asimismo, otros vecinos aseguraron que los atacantes se desplazaban en una motocicleta. Los peritos continuaron las diligencias y se supo que no descartan un caso de ajuste de cuentas.

Ola de violencia golpea Lima durante la semana

Las personas que viven en la zona afirmaron que la inseguridad se ha acentuado en los últimos meses. “Hay mucho peligro en este barrio. Mucha delincuencia, muchos drogadictos en la calle”, declaró una moradora mientras agentes y peritos resguardaban el área.

Los asesinatos en el Cercado de Lima se suman a una serie de crímenes que han marcado una semana particularmente violenta en Lima Metropolitana, pese al estado de emergencia vigente.

