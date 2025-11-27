HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a extorsionadora que exigía S/ 20 mil a su victima en Trujillo: operaba junto a su pareja, quien se encuentra en la cárcel

La fémina habría activado varias líneas telefónicas para amenazar a una comerciante.

Fémina pedía la suma de 20 mil soles a una comerciante. Foto: Composición LR / PNP / Cortesía
La Policía Nacional en Trujillo detuvo a Brenda Karol Reyna Rojas, de 25 años, alias “La Gringa”, por presunta participación en el delito de extorsión agravada, operando en complicidad con un reo que sería su expareja.

La intervención se realizó la tarde del 26 de noviembre de 2025, alrededor de las 17:52, en una vivienda ubicada en calle José Martin Mz. 60 lote 33, en la parte alta del distrito de La Esperanza.

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

La acción policial se efectuó luego de la denuncia presentada por la víctima de extorsión, quien alertó que el 25 de noviembre, a las 15:23, comenzó a recibir mensajes extorsivos a través de WhatsApp.

Los textos provenían del número 949 318 075, desde donde se le exigía el pago de S/ 20.000 a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia.

Al día siguiente, la víctima volvió a recibir amenazas desde otras dos líneas: 907 534 287 y 958 192 877, lo que permitió al equipo de investigación rastrear el origen de las comunicaciones y llegar al domicilio donde finalmente se produjo la intervención.

Durante el operativo, los agentes hallaron en poder de la detenida un equipo presuntamente utilizado para activar chips con fines extorsivos.

La detenida Brenda Reyna confesó de forma voluntaria, que una de las líneas había sido activada para su expareja, Risco Nicolás Santos Roger, conocido como “Chato” o “Roger”, quien actualmente cumple condena por asesinato en el penal El Milagro, donde permanece recluido desde hace aproximadamente cinco años.

PNP incautó un celular y otros objetos

Entre las especies incautadas durante la intervención están: Un equipo celular, billetera roja, 5 chips telefónicos, cuatro tarjetas de crédito, dos recortes de papel cuadriculado.

No sé descarta que la detenida pueda ser parte de una organización criminal que trabaja en complicidad con reclusos del penal El Milagro.

