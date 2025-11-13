Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión
Detenido solicitaba a su expareja 20 mil soles a cambio de no atentar contra su vida y la de su hijo. La Policía realizó un operativo en pleno templo cuando la víctima iba a entregar el dinero. Una mujer también fue detenida por obstaculizar el trabajo policial.
Un miembro de la Policía fue sometido a un exorcismo cuando acudió a detener a un hombre de nacionalidad venezolana, acusado de extorsionar a su expareja, en una iglesia evangélica en Trujillo.
Según información policial, los agentes llegaron al templo Camino Verdad y Vida Nueva, ubicado en la cuadra 3 del jirón Almagro, en pleno centro histórico, tras recibir una denuncia por extorsión por parte de una estudiante universitaria.
Pedía 20 mil soles para no atentar contra su expareja
Por su parte, la víctima contó a la policía que el extranjero identificado como César Pedroza le exigía el pago de S/ 20.000 para no atentar contra su vida ni la de su hijo. Pedroza le dijo a la víctima que llevara el dinero a la iglesia donde se congregaba con otros extranjeros.
En ese momento, los agentes procedieron a la detención del ciudadano extranjero; sin embargo, sus amigos trataron de obstaculizar la labor policial y, además, una mujer intentó exorcizar a uno de los efectivos.
“Que el Señor te reprenda, Satanás, y en el nombre de Jesús, suéltalo”, dijo la fémina, quien también es de nacionalidad venezolana e invocaba el nombre de Dios para evitar la detención de su amigo.
Finalmente, la Policía detuvo a César Pedroza, conocido como alias ‘Pequeño César’, y a la mujer identificada como ‘Tía Karelys’, por obstaculizar la trabajo policial.