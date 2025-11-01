Trujillo: extorsionan a comerciantes de mercado y les exigen 50 mil soles

Detenidos usaban stickers para reglar a minoristas del mercado Miguel Grau. Foto: Sergio Verde - La República / PNP.

Agentes de la Policía Nacional lograron intervenir a cuatro menores de edad en el distrito de El Porvenir, en Trujillo, por estar implicados en el ataque con explosivos al mercado Miguel Grau. El trasfondo de los atentados sería la extorsión.

Según informaron las autoridades, los sospechosos exigían a los comerciantes el pago de 50 mil soles para no seguir causando daño al centro de abastos.

"Se ha logrado la captura de cuatro menores de edad involucrados en la extorsión contra el mercado Miguel Grau de El Porvenir. Estos menores exigían pagos extorsivos a diversos comerciantes de este mercado con el fin de garantizar la tranquilidad de sus negocios, así como de sus personas y familias", informó el jefe de la Divincri, coronel PNP Johnny Huamán.

Asimismo, agregó que los menores, tres de 16 años y uno de 14, eran miembros de la banda delincuencial ‘Los Topos de la Jauría’.

Les encontraron explosivos y stickers extorsivos

Finalmente, el coronel reveló que durante la intervención hacia los adolescentes se les encontró artefactos explosivos y stickers extorsivos utilizaban para amedrentrar a sus víctimas.

También encontraron cuatro celulares con mensajes amenazantes, tres municiones y un sobre con droga.