'Mickey Mouse del Crimen' vuelve a extorsionar desde el penal El Milagro

Los detenidos exigían el monto de S/15.000 a un empresario. En el operativo se hallaron libretas, tarjetas y varios chips telefónicos.


En total se allanaron dos inmueble y una celda en el penal. Créditos: PNP.
La Policía Nacional logró desarticular una presunta red de extorsión que habría seguido operando bajo órdenes de Pedro Dennis Zavaleta Ávalos, conocido como el 'Mickey Mouse del Crimen', debido a la característica voz aguda que utilizaba para amenazar a sus víctimas antes de ser recluido en el penal de varones El Milagro. Este operativo estuvo a cargo por el Depincri Este, El Porvenir.

Puedes ver: Extorsionan a peruano en Chile y en represalia atacan el restaurante de su madre en Trujillo

lr.pe

La intervención se realizó a las 06:30 a. m. en el inmueble ubicado en Mz. T Lote 19, Barrio 5C de Alto Trujillo, donde fueron capturados tres presuntos integrantes de la organización criminal: Andrés Jhonatan Villa Ávalos (41), Vanesa Rodríguez Rodríguez (39) y Kimberly Lisseth Villa Rodríguez (24). La detención preliminar por siete días fue autorizada mediante una orden del 1° Juzgado de Investigación Preparatoria Sede CISAJ El Porvenir.

Según la información dada por el coronel Jhonny Huaman Mariano, jefe de Divincri esta banda exigía S/15 000 a un empresario con amenazas de muerte.

Especies incautadas

Durante el operativo, los agentes incautaron equipos celulares vinculados al número usado para las amenazas, así como tarjetas de memoria micro SD que contendrían información relevante. Horas después, se ejecutó un segundo allanamiento en Mz. LL Lote 22, Barrio 3 Alto Trujillo, donde se hallaron más evidencias: cuatro celulares, ocho chips, una tarjeta bancaria, una libreta y un cuaderno con apuntes que reforzarían la hipótesis de la continuidad del delito.

Puedes ver: La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

lr.pe

Posteriormente, el equipo policial ingresó también al penal de El Milagro para allanar la celda N.º 5 del Pabellón 7, donde se encuentra recluido Zavaleta Ávalos. En el lugar se incautó una libreta con números telefónicos y nombres, documentos que demostrarían que el interno seguía ejerciendo el rol de cabecilla de una nueva ola de extorsiones.

La policía realiza las investigaciones para encontrar más personas extorsionadas por esta banda criminal que estaría conformada por la familia del reo.

