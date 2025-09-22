HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde
Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     Sismo de magnitud 3,6 se registró en Lima esta tarde     
Sociedad

Detienen a mujer por recibir dinero de extorsión a través de Yape en Trujillo

Fémina actuaba en complicidad con reo de penal El Milagro, según informo la Policía.

Extorsionadores pedían 15 mil soles a su víctima, según la Policía. Foto: Composición LR / PNP
Extorsionadores pedían 15 mil soles a su víctima, según la Policía. Foto: Composición LR / PNP

Efectivos de Divincri PNP detuvieron a Susy Yury García Torres (39), alias "Susy”, quien, en presunta complicidad con un recluso del Establecimiento Penitenciario de Varones de El Milagro, alias "Tortolo", estarían tras la extorsión de una ciudadana de 34 años.

El operativo se desarrolló en las inmediaciones del penal ubicado en el distrito de Huanchaco, tras una denuncia en la que se informó a la Policía sobre amenazas extorsivas por S/ 15.000

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Detienen a profesor en Trujillo por espiar a sus alumnas en el baño de colegio

lr.pe

Los agentes especializados con uso de inteligencia digital, identificaron la cuenta receptora del dinero extorsivo a través del aplicativo Yape, cuya titular fue ubicada en el lugar de los hechos.

Al verificar la aplicación en su dispositivo móvil, se confirmó la transacción extorsiva, lo que se dio con su inmediata detención e incautación del equipo celular marca Redmi Note 12S, color celeste, con IMEI verificado.

 Investigan complicidad con recluso

Según reveló la PNP, la detenida mantiene vínculo directo con Wilder Alexis Guzmán López alias “Tortolo”, actualmente recluido por extorsión, y presunto integrante de la banda criminal “El Gran Márquez”.

Notas relacionadas
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Detienen a profesor en Trujillo por espiar a sus alumnas en el baño de colegio

Detienen a profesor en Trujillo por espiar a sus alumnas en el baño de colegio

LEER MÁS
Niño de cuatro años muere en choque durante persecución policial en Trujillo: sus padres sobrevivieron

Niño de cuatro años muere en choque durante persecución policial en Trujillo: sus padres sobrevivieron

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

Reventó La Tinka del 21 de septiembre: ganador se lleva pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

LEER MÁS
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

Carro de madre asesinada en Comas habría pertenecido antes a alias el 'Jorobado', rival del 'Monstruo'

LEER MÁS
'Maykel' y 'Critter', los sicarios millonarios que asesinaron a su propio jefe para dominar red de extorsión en av. Arequipa

'Maykel' y 'Critter', los sicarios millonarios que asesinaron a su propio jefe para dominar red de extorsión en av. Arequipa

LEER MÁS
Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

Seal anuncia corte de luz en Arequipa: ¿cuáles son las zonas y horarios afectados para este 22 y 23 de septiembre?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota