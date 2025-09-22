Detienen a mujer por recibir dinero de extorsión a través de Yape en Trujillo

Extorsionadores pedían 15 mil soles a su víctima, según la Policía. Foto: Composición LR / PNP

Efectivos de Divincri PNP detuvieron a Susy Yury García Torres (39), alias "Susy”, quien, en presunta complicidad con un recluso del Establecimiento Penitenciario de Varones de El Milagro, alias "Tortolo", estarían tras la extorsión de una ciudadana de 34 años.

El operativo se desarrolló en las inmediaciones del penal ubicado en el distrito de Huanchaco, tras una denuncia en la que se informó a la Policía sobre amenazas extorsivas por S/ 15.000

Los agentes especializados con uso de inteligencia digital, identificaron la cuenta receptora del dinero extorsivo a través del aplicativo Yape, cuya titular fue ubicada en el lugar de los hechos.

Al verificar la aplicación en su dispositivo móvil, se confirmó la transacción extorsiva, lo que se dio con su inmediata detención e incautación del equipo celular marca Redmi Note 12S, color celeste, con IMEI verificado.

Investigan complicidad con recluso

Según reveló la PNP, la detenida mantiene vínculo directo con Wilder Alexis Guzmán López alias “Tortolo”, actualmente recluido por extorsión, y presunto integrante de la banda criminal “El Gran Márquez”.