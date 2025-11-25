HOYSuscripcion LR Focus

Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Según último reporte de la Concesionaria Vial de la Sierra, las vías ya se encuentran liberadas con tránsito normal en ambos carriles que conectan Trujillo con la sierra liberteña.


Concesionaria Vial Sierra Norte informó sobre el restablecimiento completo de la transitabilidad en la zona.
Concesionaria Vial Sierra Norte informó sobre el restablecimiento completo de la transitabilidad en la zona.

La madrugada del martes 25 de noviembre inició con una fuerte protesta en la ruta que conecta Trujillo con la sierra liberteña. Un numeroso grupo de transportistas de mineral, que opera con volquetes, se instaló en el sector Loma del Viento, impidiendo el tránsito normal en ambos sentidos.

Los manifestantes sostienen que su medida es una respuesta a la falta de avance del Gobierno respecto a la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Según indicaron, esta decisión es urgente para quienes trabajan en la minería artesanal y de pequeña escala, actividades que dependen de este registro para continuar operando sin riesgo de sanciones.

Vías estuvieron bloqueadas durante horas

El bloqueo mantuvo la circulación severamente limitada durante horas, habilitando únicamente un carril y provocando largas filas de vehículos que intentaban avanzar hacia Otuzco y otras localidades de altura. Pasajeros y transportistas reportaron demoras significativas y expresaron preocupación por las consecuencias en los servicios de transporte interprovincial.

Bloqueo de vías ocasionó un tráfico pronunciado. Foto: Difusión

Bloqueo de vías ocasionó un tráfico pronunciado.

La Concesionaria Vial Sierra Norte S.A., encargada del mantenimiento de la vía, informó que el punto de interrupción se ubicó en el kilómetro 64+000, en el sector Loma del Viento, recomendando a los usuarios tomar precauciones.

Restablecimiento del tránsito

Pasada la media tarde, la concesionaria confirmó la normalización del tránsito. En un comunicado difundido a las 12:30 p. m., la empresa informó sobre la reapertura total de la carretera. “Se ha restablecido por completo la transitabilidad en la vía, contando con ambos carriles habilitados para todo tipo de vehículos.

Comunicado de la concesionaria. Foto: Concesionaria Vial de la Sierra

Comunicado de la concesionaria.

El tránsito se desarrolla de manera segura y ordenada, gracias al apoyo y presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP)", señaló el pronunciamiento.

