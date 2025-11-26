Por segunda vez en menos de una semana, delincuentes ingresaron a la institución educativa inicial N.° 2336 Los Cuatro Suyos, ubicada en el distrito de La Esperanza, y se llevaron un televisor, útiles escolares y materiales de los niños de 3, 4 y 5 años. El hecho ha generado indignación entre las madres de familia, quienes exigen mayor seguridad y presencia policial en la zona.

La mañana de este martes 26 de noviembre, decenas de madres llegaron al plantel para denunciar que la inseguridad se ha vuelto constante. Según señalaron, es la segunda vez que el colegio es blanco de la delincuencia en apenas tres días. La primera vez, los ladrones se llevaron colores, lápices y otros materiales de los estudiantes más pequeños.

Rubí Morales, madre de un niño de 3 años, contó que ambas sustracciones han ocurrido durante la madrugada. “Esta es la segunda vez que ya nos vienen robando, señorita. El lunes amanecimos con esa noticia y hoy nuevamente amanecimos con la misma noticia. Esta vez se llevaron un televisor y los materiales de los niños”, lamentó.

En esa línea, cuestionó la falta de apoyo de las autoridades. “Pedimos al director de la UGEL que, por favor, nos apoye con un vigilante. No tenemos personal de limpieza tampoco y no es justo que tengamos que pagar entre los padres. Necesitamos seguridad urgente”, pidió la madre.

Delincuentes se llevaron un televisor y otros útiles escolares. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.





Otra vecina de la zona, Aide Urtecho, no ocultó su indignación ante lo ocurrido, especialmente porque la institución se ubica a solo cinco minutos de la comisaría de Jerusalén y la provincia de Trujillo se encuentra bajo estado de emergencia.

“Es penoso porque se trata de niños menores. En la primera denuncia la policía lo vio insignificante, pero ahora han regresado por algo más grande. Estamos en estado de emergencia y han venido a robar dos veces en menos de tres días. Para nosotros es puro pantallazo, nada se está cumpliendo”, afirmó.

También pidió un actuar más comprometido de la Policía Nacional. “A la primera denuncia no le tomaron seriedad, ojalá que ahora sí investiguen y den con los responsables”, manifestó.

Tras el segundo robo, agentes policiales llegaron a la institución para realizar las diligencias correspondientes. La aula de 4 años quedó sin televisor, herramienta clave para el aprendizaje visual de los menores. Los padres temen que los delincuentes vuelvan a ingresar si no se refuerza la seguridad.

La directora del colegio presentó la denuncia formal a la comisaría Jerusalén, mientras el director de la UGEL se reunió en el plantel para evaluar acciones. Sin embargo, las familias exigen respuestas inmediatas.

La comunidad educativa de Los Cuatro Suyos pide que este caso no quede impune y que se garantice la protección de los más pequeños. “Ya no queremos más robos", culminó una madre de familia indignada.