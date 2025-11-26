HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🚨 EN VIVO | Vizcarra va a prisión: dictan condena de 14 años

Sociedad

Ladrones roban por segunda vez en colegio inicial de Trujillo

Las madres de familia expresaron su indignación ante la falta de apoyo policial. Colegio queda a pocos minutos de una comisaría.


El colegio sufrió dos robos en solo tres días. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.
El colegio sufrió dos robos en solo tres días. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.

Por segunda vez en menos de una semana, delincuentes ingresaron a la institución educativa inicial N.° 2336 Los Cuatro Suyos, ubicada en el distrito de La Esperanza, y se llevaron un televisor, útiles escolares y materiales de los niños de 3, 4 y 5 años. El hecho ha generado indignación entre las madres de familia, quienes exigen mayor seguridad y presencia policial en la zona.

La mañana de este martes 26 de noviembre, decenas de madres llegaron al plantel para denunciar que la inseguridad se ha vuelto constante. Según señalaron, es la segunda vez que el colegio es blanco de la delincuencia en apenas tres días. La primera vez, los ladrones se llevaron colores, lápices y otros materiales de los estudiantes más pequeños.

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

Puedes ver: 'Mickey Mouse del Crimen' vuelve a extorsionar desde el penal El Milagro

lr.pe

Rubí Morales, madre de un niño de 3 años, contó que ambas sustracciones han ocurrido durante la madrugada. “Esta es la segunda vez que ya nos vienen robando, señorita. El lunes amanecimos con esa noticia y hoy nuevamente amanecimos con la misma noticia. Esta vez se llevaron un televisor y los materiales de los niños”, lamentó.

En esa línea, cuestionó la falta de apoyo de las autoridades. “Pedimos al director de la UGEL que, por favor, nos apoye con un vigilante. No tenemos personal de limpieza tampoco y no es justo que tengamos que pagar entre los padres. Necesitamos seguridad urgente”, pidió la madre.

Delincuentes se llevaron un televisor y otros útiles escolares. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.<br><br>

Delincuentes se llevaron un televisor y otros útiles escolares. Créditos: Yolanda Goicochea / La República.

Otra vecina de la zona, Aide Urtecho, no ocultó su indignación ante lo ocurrido, especialmente porque la institución se ubica a solo cinco minutos de la comisaría de Jerusalén y la provincia de Trujillo se encuentra bajo estado de emergencia.

“Es penoso porque se trata de niños menores. En la primera denuncia la policía lo vio insignificante, pero ahora han regresado por algo más grande. Estamos en estado de emergencia y han venido a robar dos veces en menos de tres días. Para nosotros es puro pantallazo, nada se está cumpliendo”, afirmó.

Puedes ver: Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

lr.pe

También pidió un actuar más comprometido de la Policía Nacional. “A la primera denuncia no le tomaron seriedad, ojalá que ahora sí investiguen y den con los responsables”, manifestó.

Tras el segundo robo, agentes policiales llegaron a la institución para realizar las diligencias correspondientes. La aula de 4 años quedó sin televisor, herramienta clave para el aprendizaje visual de los menores. Los padres temen que los delincuentes vuelvan a ingresar si no se refuerza la seguridad.

La directora del colegio presentó la denuncia formal a la comisaría Jerusalén, mientras el director de la UGEL se reunió en el plantel para evaluar acciones. Sin embargo, las familias exigen respuestas inmediatas.

La comunidad educativa de Los Cuatro Suyos pide que este caso no quede impune y que se garantice la protección de los más pequeños. “Ya no queremos más robos", culminó una madre de familia indignada.

Notas relacionadas
Gerardo Chávez-Maza: “La envidia que se ha tenido a la obra de Gerardo Chávez ha sido evidente”

Gerardo Chávez-Maza: “La envidia que se ha tenido a la obra de Gerardo Chávez ha sido evidente”

LEER MÁS
'Mickey Mouse del Crimen' vuelve a extorsionar desde el penal El Milagro

'Mickey Mouse del Crimen' vuelve a extorsionar desde el penal El Milagro

LEER MÁS
Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

Transportistas de mineral bloquearon vía hacia la sierra de La Libertad en protesta por ampliación del REINFO

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Silvia Cornejo se pronuncia por primera vez tras el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau con la expareja: “Va a tener mi respeto siempre”

Paolo Guerrero responde invitación de Jefferson Farfán a podcast 'La Manada' pero evita mención de Mario Irivarren: "Lo multiplicó por cero"

Dua Lipa se rindió ante la comida peruana en su concierto en Lima y su reacción se volvió viral: ''Sabores increíbles''

Sociedad

Más de 18.000 casos de violencia sexual contra menores en lo que va del 2025: al menos 12 denuncias al día en los CEM

Entradas a S/5 en el Parque de las Leyendas: los visitantes que pueden acceder a este benefio en diciembre

Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 26 de noviembre: conoce los distritos y cómo tramitarlo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

Juzgado concluye que Martín Vizcarra sí pidió coimas por las obras Loma de Ilo y Hospital de Moquegua

Mario Vizcarra tras sentencia de su hermano Martín Vizcarra: "El partido no morirá (...) aquí estoy para reemplazarlo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025