Sociedad

Asesinan a presunto extorsionador extranjero con su propia arma en Villa El Salvador: investigan ajuste de cuentas

Tras el tiroteo, se detuvieron a dos ciudadanos extranjeros. Uno intentó huir en un auto, mientras el otro fue herido y está en el hospital. Ambos han reconocido su participación en el suceso. 

Un presunto extorsionador venezolano, Eduardo Javier Espinosa Castillo, fue asesinado en Villa El Salvador durante un intento de cobro extorsivo. La Policía Nacional investiga el caso como un conflicto entre bandas.
Un presunto extorsionador venezolano, Eduardo Javier Espinosa Castillo, fue asesinado en Villa El Salvador durante un intento de cobro extorsivo. La Policía Nacional investiga el caso como un conflicto entre bandas.

Un presunto extorsionador extranjero identificado como Eduardo Javier Espinosa Castillo (20) fue asesinado la noche del martes 26, durante una balacera registrada frente al parque Grupo 1, en el sector 1 de Villa El Salvador. De acuerdo con la Policía Nacional, el joven habría sido ultimado con su propia arma de fuego en medio de un intento de cobro de cupos.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, señaló que se trataría de “un caso de gota a gota” y que el fallecido llegó a la zona para realizar actos extorsivos. “Fue ultimado con la misma arma que ha llegado a probablemente asesinar a dos sujetos también de nacionalidad venezolana”, indicó a los medios, aunque precisó que las pesquisas “aún están en curso”.

La Policía Nacional investiga el caso como un conflicto entre bandas criminales extranjeras. Foto: composición LR.

La Policía Nacional investiga el caso como un conflicto entre bandas criminales extranjeras. Foto: composición LR.

Dos detenidos en Villa El Salvador

Tras el intercambio de disparos, los vecinos alertaron a las autoridades, lo que permitió activar una respuesta rápida a cargo del coronel Valer, comisario del sector, y el mayor Canchari. La PNP capturó a dos ciudadanos venezolanos, identificados como Robinson Guillén Vargas (34) y Víctor Manuel Reyes Balbuena (28).

Según la Brigada contra el Crimen de Lima Sur, uno de ellos fue detenido cuando intentaba escapar a bordo de un auto rojo; el otro fue trasladado al Hospital de Emergencias de VES, donde permanece internado tras recibir múltiples impactos de bala. Ambos habrían reconocido su participación en el hecho.

Investigan móvil del asesinato

Durante la intervención, la Policía halló en el vehículo un arma de fuego que habría pertenecido a la víctima, lo que refuerza la hipótesis de que Espinosa fue ejecutado con su propia pistola en el marco de un posible ajuste de cuentas como parte de un conflicto entre bandas criminales extranjeras.

Peritos de criminalística permanecieron en la escena a la espera del representante del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo. Los familiares del fallecido llegaron al lugar, pero evitaron brindar declaraciones.

