HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Sociedad

Osiptel: extranjeros en Perú solo podrán contratar líneas móviles presencialmente y tras pasar por control biométrico

La entidad afirmó que la medida buscaría la validación adecuada de la identidad de los clientes para combatir la inseguridad ciudadana. Osiptel también eliminará líneas con datos inconsistentes.

Osiptel implementa medidas temporales para la seguridad del servicio móvil en Lima y Callao, exigiendo validación biométrica a extranjeros al adquirir líneas telefónicas.
Osiptel implementa medidas temporales para la seguridad del servicio móvil en Lima y Callao, exigiendo validación biométrica a extranjeros al adquirir líneas telefónicas. | Composición LR

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó un conjunto de medidas temporales para reforzar la seguridad y trazabilidad del servicio móvil durante el estado de emergencia en Lima y Callao. Entre ellas: los ciudadanos extranjeros solo podrán adquirir líneas telefónicas de forma presencial en los Centros y Puntos de Atención autorizados, donde deberán pasar obligatoriamente por una verificación biométrica de identidad con la base de datos de Migraciones.

Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, explicó a Andina que si una empresa operadora no logra validar la identidad del solicitante en la base de Migraciones, queda impedida de venderle el servicio. Esto tras hallazgos del regulador sobre contrataciones hechas por extranjeros que no figuran en los registros oficiales o que incluso usaban pasaportes con información inexistente.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

La funcionaria mencionó que una correcta identificación es fundamental para apoyar las labores de la Policía y el Ministerio Público en casos donde se requiera conocer la titularidad de una línea vinculada a delitos como extorsión, secuestro o sicariato.

El control biométrico será realizado con la base de datos de Migraciones. Foto: Andina.

El control biométrico será realizado con la base de datos de Migraciones. Foto: Andina.

PUEDES VER: Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

lr.pe

Osiptel eliminará líneas con datos inconsistentes

Osiptel también activó un procedimiento acelerado para dar de baja líneas móviles cuyos datos no coinciden con la información de Reniec o Migraciones. El proceso contempla notificaciones vía SMS o correo, un plazo de dos días para que el usuario regularice sus datos, y la suspensión temporal del servicio si no lo hace. De persistir la inconsistencia, la línea será cancelada al quinto día.

Según el regulador, la mayoría de inconsistencias proviene de contrataciones hechas por extranjeros, y van desde nombres con una sola letra hasta registros con caracteres sin sentido o términos ofensivos. Además:

  • Se validará la identidad de personas naturales con más de diez líneas móviles registradas a su nombre.
  • Durante el estado de emergencia, la contratación de servicios móviles se limitará a uno por mes por empresa operadora para personas naturales.
  • Se darán de baja las líneas prepago sin tráfico de voz o datos (entrante o saliente) durante tres días calendario consecutivos desde su activación.

Estas medidas fueron aprobadas mediante la Resolución 000116-2025-CD/Osiptel, publicada el último viernes.

PUEDES VER: ''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

lr.pe

Desactivarán 400.000 celulares no registrados

Osiptel procederá con el bloqueo de 400.000 celulares que no están inscritos en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). La desactivación se viene realizando en cuatro fases (del 25 de noviembre al 16 de diciembre) con un promedio de 100.000 equipos retirados de la red cada semana. Los dispositivos afectados son aquellos con IMEI inválidos, clonados o asociados a titulares con antecedentes negativos.

El procedimiento inicia cuando Renteseg envía a las operadoras la orden de bloqueo de los equipos que no figuran en la lista blanca. Luego, cada empresa tiene hasta dos días hábiles para alertar vía SMS a los afectados.

Si un usuario considera haber comprado el equipo de manera legal, puede acercarse a OSIPTEL con el celular y su comprobante; tras la revisión técnica, y si no existe manipulación del IMEI, podrá firmar una declaración jurada para incorporarlo a la lista blanca.

Osiptel informó que el carácter de algunas medidas, como la restricción para extranjeros, es temporal. Foto: Captura X.

Osiptel informó que el carácter de algunas medidas, como la restricción para extranjeros, es temporal. Foto: Captura X.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Usuarios con más de 10 líneas móviles deberán realizar este trámite para evitar la baja de todos sus servicios, según el Osiptel

Usuarios con más de 10 líneas móviles deberán realizar este trámite para evitar la baja de todos sus servicios, según el Osiptel

LEER MÁS
Apagón de líneas inactivas y revalidación presencial de usuarios con más de 10 chips: las medidas anticrimen que plantea AFIN

Apagón de líneas inactivas y revalidación presencial de usuarios con más de 10 chips: las medidas anticrimen que plantea AFIN

LEER MÁS
Más de 36.000 UIT en multas: Osiptel sanciona a Claro, Entel y otras empresas por venta de chips en las calles desde 2020

Más de 36.000 UIT en multas: Osiptel sanciona a Claro, Entel y otras empresas por venta de chips en las calles desde 2020

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ucrania habría aceptado plan de paz propuesto por Donald Trump y se acercaría al fin de la guerra con Rusia

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Sociedad

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025