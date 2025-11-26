Osiptel implementa medidas temporales para la seguridad del servicio móvil en Lima y Callao, exigiendo validación biométrica a extranjeros al adquirir líneas telefónicas. | Composición LR

Osiptel implementa medidas temporales para la seguridad del servicio móvil en Lima y Callao, exigiendo validación biométrica a extranjeros al adquirir líneas telefónicas. | Composición LR

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) aprobó un conjunto de medidas temporales para reforzar la seguridad y trazabilidad del servicio móvil durante el estado de emergencia en Lima y Callao. Entre ellas: los ciudadanos extranjeros solo podrán adquirir líneas telefónicas de forma presencial en los Centros y Puntos de Atención autorizados, donde deberán pasar obligatoriamente por una verificación biométrica de identidad con la base de datos de Migraciones.

Tatiana Piccini, directora de Atención y Protección del Usuario de Osiptel, explicó a Andina que si una empresa operadora no logra validar la identidad del solicitante en la base de Migraciones, queda impedida de venderle el servicio. Esto tras hallazgos del regulador sobre contrataciones hechas por extranjeros que no figuran en los registros oficiales o que incluso usaban pasaportes con información inexistente.

La funcionaria mencionó que una correcta identificación es fundamental para apoyar las labores de la Policía y el Ministerio Público en casos donde se requiera conocer la titularidad de una línea vinculada a delitos como extorsión, secuestro o sicariato.

El control biométrico será realizado con la base de datos de Migraciones. Foto: Andina.

Osiptel eliminará líneas con datos inconsistentes

Osiptel también activó un procedimiento acelerado para dar de baja líneas móviles cuyos datos no coinciden con la información de Reniec o Migraciones. El proceso contempla notificaciones vía SMS o correo, un plazo de dos días para que el usuario regularice sus datos, y la suspensión temporal del servicio si no lo hace. De persistir la inconsistencia, la línea será cancelada al quinto día.

Según el regulador, la mayoría de inconsistencias proviene de contrataciones hechas por extranjeros, y van desde nombres con una sola letra hasta registros con caracteres sin sentido o términos ofensivos. Además:

Se validará la identidad de personas naturales con más de diez líneas móviles registradas a su nombre.

Durante el estado de emergencia, la contratación de servicios móviles se limitará a uno por mes por empresa operadora para personas naturales.

Se darán de baja las líneas prepago sin tráfico de voz o datos (entrante o saliente) durante tres días calendario consecutivos desde su activación.

Estas medidas fueron aprobadas mediante la Resolución 000116-2025-CD/Osiptel, publicada el último viernes.

Desactivarán 400.000 celulares no registrados

Osiptel procederá con el bloqueo de 400.000 celulares que no están inscritos en el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). La desactivación se viene realizando en cuatro fases (del 25 de noviembre al 16 de diciembre) con un promedio de 100.000 equipos retirados de la red cada semana. Los dispositivos afectados son aquellos con IMEI inválidos, clonados o asociados a titulares con antecedentes negativos.

El procedimiento inicia cuando Renteseg envía a las operadoras la orden de bloqueo de los equipos que no figuran en la lista blanca. Luego, cada empresa tiene hasta dos días hábiles para alertar vía SMS a los afectados.

Si un usuario considera haber comprado el equipo de manera legal, puede acercarse a OSIPTEL con el celular y su comprobante; tras la revisión técnica, y si no existe manipulación del IMEI, podrá firmar una declaración jurada para incorporarlo a la lista blanca.

Osiptel informó que el carácter de algunas medidas, como la restricción para extranjeros, es temporal. Foto: Captura X.

