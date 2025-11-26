HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Obrero es baleado mientras trabajaba en proyecto municipal en el Rímac: salva de morir por taxista que lo trasladó a hospital

La Policía encontró tres casquillos de bala en la escena del crimen e investiga si el hecho estaría vinculado con la organización delictiva Los Injertos del Rímac. La zona es escenario de constantes ataques de bandas criminales

Obrero es baleado mientras trabajaba en proyecto municipal en el Rímac: salva de morir por taxista que lo trasladó a hospital
Obrero es baleado mientras trabajaba en proyecto municipal en el Rímac: salva de morir por taxista que lo trasladó a hospital | Foto: composición LR/América

Cuando trabajaba en la obra de mejoramiento de la avenida Flor de Amancaes, en el Rímac, a cargo de la municipalidad del distrito y del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), de la Municipalidad Metropolitana de Lima, un trabajador fue baleado por un sicario que tras su cometido huyó junto a su cómplice en una motocicleta con rumbo desconocido. Sus compañeros de trabajo intentaron detener el sangrado con las herramientas que contaban y, en medio de la desesperación, un taxista se ofreció a llevarlo al hospital más cercano.

El obrero, encargado de operar la aplanadora que moldea la pista de la calle, se comunicó con su familia para contar lo sucedido. Según los testigos y vecinos, logró ser atendido a tiempo y sobrevivir al ataque.  

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: A balazos y con granada, Injertos del Rímac obligan a inmobiliaria a paralizar obra por extorsión: "Tienen 24 horas para comunicarse"

lr.pe

¿Quiénes están detrás del ataque al obrero del Rímac?

Aunque personal de seguridad de la obra intentó seguir a los delincuentes que atacaron al obrero, no lograron alcanzarlos. Tras el hecho, la Policía encontró tres casquillos de bala en el lugar, que analizará para determinar si el intento de asesinato está vinculado con la organización criminal Los Injertos del Rímac.

Según los vecinos, no es la primera vez que sucede un atentado en la urbanización. Tan solo la semana anterior, en la misma zona, un sujeto disparó 19 veces contra un restobar durante una presentación musical, dejando seis personas heridas.

Municipalidades a cargo de la obra sin pronunciamiento

Ni la Municipalidad de Lima ni la del Rímac se pronunciaron sobre el hecho violento, a pesar de que el proyecto continúa promocionándose en sus redes sociales. El caso se mantiene en investigación y la Policía trabaja en vincular el ataque con las bandas dedicadas a la extorsión en las obras públicas.

Obreros anuncian paro nacional

Más de 400.000 trabajadores de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) se movilizarán este 27 de noviembre para exigir a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) un aumento salarial real y la solución del Pliego Nacional de Reclamos 2026. Los obreros cuestionan que luego de más de un mes de negociación colectiva no hay avances que respondan al alza del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.

La organización que los representa exige incrementos en los jornales: S/10 para el operario, S/9 para el oficial y S/8 para el peón. Asimismo, plantean medidas para promover la contratación de mujeres y solicitan la asignación escolar, mejoras ante paralizaciones por lluvias y aumento de bonificaciones en trabajos de riesgo.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Fuerte incendio consume casona y moviliza al menos 9 unidades de bomberos en el Rímac

Fuerte incendio consume casona y moviliza al menos 9 unidades de bomberos en el Rímac

LEER MÁS
Asesinan a taxista dentro de su vehículo en el Rímac: policía halló ocho casquillos de bala en El Altillo

Asesinan a taxista dentro de su vehículo en el Rímac: policía halló ocho casquillos de bala en El Altillo

LEER MÁS
Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

Este nuevo centro comercial se construirá en conocido e histórico distrito de Lima Metropolitana: inversión del mall sería de S/80 millones

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

Hija de obrero postuló a Beca 18 para ayudar a su familia, pero falta de presupuesto pone en riesgo su futuro: "Quiero sacar a mis papás de la pobreza"

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

Afectados por el Anillo Vial en SJL denuncian agresiones y arbitrariedades en proceso de desalojo por parte del MTC

LEER MÁS
Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Rebeca Escribens revela delicado estado de salud y anuncia que no podrá conducir temporalmente su programa: "Los extrañaré"

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Precio de canasta básica en mercados del Perú HOY 25 de noviembre: pollo, papa, huevo y otros alimentos

Sociedad

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025