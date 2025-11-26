Obrero es baleado mientras trabajaba en proyecto municipal en el Rímac: salva de morir por taxista que lo trasladó a hospital | Foto: composición LR/América

Cuando trabajaba en la obra de mejoramiento de la avenida Flor de Amancaes, en el Rímac, a cargo de la municipalidad del distrito y del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), de la Municipalidad Metropolitana de Lima, un trabajador fue baleado por un sicario que tras su cometido huyó junto a su cómplice en una motocicleta con rumbo desconocido. Sus compañeros de trabajo intentaron detener el sangrado con las herramientas que contaban y, en medio de la desesperación, un taxista se ofreció a llevarlo al hospital más cercano.

El obrero, encargado de operar la aplanadora que moldea la pista de la calle, se comunicó con su familia para contar lo sucedido. Según los testigos y vecinos, logró ser atendido a tiempo y sobrevivir al ataque.

¿Quiénes están detrás del ataque al obrero del Rímac?

Aunque personal de seguridad de la obra intentó seguir a los delincuentes que atacaron al obrero, no lograron alcanzarlos. Tras el hecho, la Policía encontró tres casquillos de bala en el lugar, que analizará para determinar si el intento de asesinato está vinculado con la organización criminal Los Injertos del Rímac.

Según los vecinos, no es la primera vez que sucede un atentado en la urbanización. Tan solo la semana anterior, en la misma zona, un sujeto disparó 19 veces contra un restobar durante una presentación musical, dejando seis personas heridas.

Municipalidades a cargo de la obra sin pronunciamiento

Ni la Municipalidad de Lima ni la del Rímac se pronunciaron sobre el hecho violento, a pesar de que el proyecto continúa promocionándose en sus redes sociales. El caso se mantiene en investigación y la Policía trabaja en vincular el ataque con las bandas dedicadas a la extorsión en las obras públicas.

Obreros anuncian paro nacional

Más de 400.000 trabajadores de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) se movilizarán este 27 de noviembre para exigir a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) un aumento salarial real y la solución del Pliego Nacional de Reclamos 2026. Los obreros cuestionan que luego de más de un mes de negociación colectiva no hay avances que respondan al alza del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo.

La organización que los representa exige incrementos en los jornales: S/10 para el operario, S/9 para el oficial y S/8 para el peón. Asimismo, plantean medidas para promover la contratación de mujeres y solicitan la asignación escolar, mejoras ante paralizaciones por lluvias y aumento de bonificaciones en trabajos de riesgo.

