Sociedad

Así movía dinero la red del ‘Monstruo: operadores lavaban miles de soles en cuentas y remesas fuera del Perú

La Fiscalía y la Diviac identificaron 33 cuentas vinculadas a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, liderada por Érick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Así movía dinero la red del ‘Monstruo
Así movía dinero la red del ‘Monstruo | Foto: composición LR/Difusión.

Luego de dos años de investigación, a través de un operativo conjunto, la Fiscalía Especializada Contra El Crimen Organizado y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) identificaron al menos 33 cuentas, vinculadas a administradores, operadores financieros y recolectores de extorsiones de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, liderada por Érick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’.

Aunque el principal cabecilla se encuentra detenido en Paraguay en proceso de extradición, la red continuaba operando a través de un esquema financiero que movía miles de soles con rapidez y bajo perfil, que enviaba remesas al extranjero.

PUEDES VER: Los Injertos del Cono Norte: Cierran circuito financiero de 'El Monstruo'

lr.pe

Así operaban sus cuentas Los Injertos del Cono Norte   

Tras inspeccionar cada voucher y cuentas bancarias donde las víctimas depositaban los pagos exigidos bajo amenaza, la Policía Nacional (PNP) detectó que el dinero se enviaba mediante remesas y transferencias a diferentes cuentas bancarias en Bolivia, Brasil y Paraguay. “Este dinero servía para mantener al Monstruo en su fuga en Paraguay”, señaló para América TV Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior contra la criminalidad organizada.

La banda amenazaba inicialmente a asociaciones de mototaxistas, a las que les exigía una cuota de ingreso de entre S/50.000 a S/70.000. “A partir del ello, tenían la exigencia de depósitos semanales, que variaban en montos entre S/1.200 hasta S/5.000, dependiendo del número de vehículos y si se trataban de empresas de transporte”, refirió el coronel PNP Érick Ángeles, jefe de la Diviac.

Entre las transferencias, depósitos y cuentas vinculadas al cobro extorsivo, analizadas por la PNP entre 2021 y 2024, destacó el nombre de Luciana Cruz Ruíz, quien habría sido la operadora financiera del ‘Monstruo’. Aunque no tiene trabajo ni profesión, durante los últimos años movió S/784.305. El dinero que recibía, lo enviaba el mismo día a otras cuentas ligadas a personas con delitos graves.

Las autoridades también capturaron a Claren Grace Bado y a Lucero Castillo Tumes. La primera recibió 346 transferencias de S/523.128 y realizó 653 transacciones de S/516.000, mientras la última habría efectuado movimientos financieros por más de S/244.000 entre 2023 y 2025, hacia países como Bolivia, Chile, Paraguay y Brasil, donde se presume que Érick Moreno permanecía oculto.

31 involucrados dentro de la organización del ‘Monstruo’

La investigación involucra a 31 personas, involucradas en 23 casos de extorsión y homicidio en Lima Norte. Tras un largo trabajo de seguimiento, se efectuó un operativo en simultáneo en distritos como Comas, Carabayllo e Independencia, así como en los penales de Cañete, Huaraz y Chorrillos. Sin embargo, algunos miembros se encuentran prófugos, como Jeffrey Hidalgo, alias ‘Cachete’, y Cristofer, alias ‘Velita’, a quienes la PNP califica como lugartenientes claves de la organización.

Por otra parte, el fiscal César Changa, quien investiga el caso, lleva semanas recibiendo amenazas de muerte por presuntos integrantes de la banda, que incluso le exigen S/10.000. Según su testimonio, recibió mensajes intimidatorios que incluían fotos de armas y advertencias contra su esposa embarazada y su familia. A pesar de ello, no cuenta con seguridad personal asignada. “Esto ha generado que cambie de domicilio”, lamentó.

