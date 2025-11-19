La extradición de Erick Luis Moreno, alias el 'Monstruo', aún no tiene fecha confirmada, a pesar de que Paraguay aprobó uno de los pedidos de Perú para su entrega. | Composición LR

La extradición de Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', aún no tiene fecha confirmada pese a que Paraguay ya aprobó uno de los pedidos formulados por el Estado peruano. Aunque su captura fue considerada un golpe clave contra Los Injertos del Cono Norte, su entrega a las autoridades peruanas todavía no puede concretarse.

La jueza Clara Ruiz oficializó la orden, y estableció en la resolución que el requerido solo podrá ser juzgado por los delitos especificados en la solicitud de extradición, lo cual impide su procesamiento en Perú por hechos criminales distintos. El delincuente fue solicitado por la justicia peruana por extorsión, sicariato y robo agravado. La República se contactó con especialistas en Derecho Penal para entender la razón jurídica detrás de esta demora.

Un principio clave que bloquea la entrega inmediata

Según Teddy Romero, abogado especialista en Derecho Penal y procesos de extradición, el proceso aún no avanza por un motivo concreto: el principio de especialidad, un pilar que impide que un país juzgue al extraditado por delitos distintos a los autorizados por el Estado que lo entrega. “El extraditable solo podrá ser juzgado y obtener una sentencia por los delitos por los cuales ha sido requerido”, remarcó.

Aquí coincide la visión del penalista y doctor en Derecho por la Universidad de Bonn (Alemania), Andy Carrión, quien sostiene que la fragmentación de las solicitudes ha complicado innecesariamente el trámite. El abogado explica que, en extradiciones, el país requerido debe pronunciarse sobre todos los pedidos antes de ejecutar la entrega. ''La Fiscalía debió presentar una única petición y, de ahí, que su evaluación exista en una única audiencia. Si hubiera sido así, el día de hoy ya tendríamos una decisión favorable'', opinó.

En el caso de Moreno, Paraguay solo ha aprobado uno de los tres pedidos enviados por Perú. El visto bueno corresponde a la investigación por secuestro y organización criminal, pero siguen pendientes los exhortos por extorsión y robo. Mientras esos pedidos no se resuelvan, Paraguay no puede entregar al detenido. Si lo hiciera, Perú quedaría legalmente impedido de procesarlo por los otros delitos graves que tiene abiertos.

El doctor Carrión cita el caso del expresidente Alberto Fujimori para ejemplificar los paralelos. ''Hay un antecedente importante, el de Fujimori. Él fue extraditado a nuestro país por determinado los delitos, pero no por otros. Entonces, tiene que ampliarse el pedido o tiene que autorizar expresamente el país requerido para que (el 'Monstruo') sea procesado por extorsión y por robo''.

El texto de la resolución sobre extradición del peruano Erick Moreno. Foto: difusión

¿Qué pasaría si Perú intenta acelerar la entrega?

El abogado Romero advierte que insistir en una entrega anticipada sería contraproducente. “Sería un incumplimiento del tratado bilateral con Paraguay. Los Estados partes tienen que sujetarse al procedimiento que se expresa en ese tratado. De lo contrario, incurrirían en responsabilidad internacional”, afirmó Romero. Incluso, Paraguay podría interpretar cualquier intento de acelerar indebidamente la entrega como un acto de presión indebida o una “persecución de otro tipo”, lo que pondría en riesgo toda la extradición.

Consultado sobre posibles gestiones del Gobierno peruano, Romero detalla que sí puede haber un seguimiento diplomático, pero siempre dentro de los canales formales, como la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público, a través de la Cancillería peruana. La unidad de cooperación puede monitorear el avance y solicitar información, pero no puede interferir en la decisión de los jueces paraguayos.

El penalista Carrión agrega que la implementación tampoco depende solo del Perú: “Se trata de cooperación internacional. La coordinación entre jueces y cancillerías toma tiempo, incluso cuando ya hay una primera aprobación”.

Como se sabe, Estados Unidos, Colombia, México y Brasil también han presentado pedidos similares para recibir al criminal. Según Carrión, rige el principio de puesta de mano. ''Y también de la voluntad política del país de donde se encuentra el requerido. Si es que hay un primer pedido por parte de la justicia peruana, entonces es el orden de prelación que se sigue. ¿Qué pasa? Si otro país solicita la extradición, se puede, pero solo una vez que cumpla la pena en nuestro país'', manifestó.

Erick Moreno ha sido señalado como el cabecilla de la peligrosa red criminal Los Injertos del Cono Norte.

¿La apelación podría frenar el proceso?

Una duda instalada es si la defensa de Moreno puede apelar la aprobación del primer pedido. Según Romero, sí existe un margen para que lo intenten, aunque el tema es discutido en la legislación paraguaya. “El artículo 466 del Código Procesal Penal de Paraguay establece que las resoluciones judiciales pueden ser apelables, pero no especifica si una resolución que aprueba una extradición lo es. Es un debate jurídico que existe allá”, afirmó el abogado Romero.

Si la defensa recurre a la apelación (en un plazo de cinco días) o interpone algún mecanismo constitucional que alegue afectación de derechos, podría generar retrasos, aunque, según el penalista Romero, no deberían ser demasiado largos: “Podría dilatar un poco el procedimiento, pero no en exceso. Son cumplimientos formales con plazos ya establecidos”.

Romero también explicó que el sistema paraguayo tiende a ser más ágil, pues solo interviene el Poder Judicial. En cambio, Perú necesita la aprobación tanto de la Corte Suprema como del Poder Ejecutivo para autorizar una extradición. “En Paraguay el sistema es judicial. No se requiere que el Ejecutivo se pronuncie. Eso podría hacerlo más célere”, indicó.

Etapa de ejecución: ¿cuándo llegaría el 'Monstruo' a Perú?

Cuando Paraguay apruebe los tres pedidos y se resuelvan apelaciones (si las hubiera), recién se pasará a la etapa de ejecución de la extradición. Ahí el Perú debe enviar garantías formales:

Respeto a los derechos fundamentales del extraditable

Que será juzgado solo por los delitos solicitados

Que se reconocerá la pena ya cumplida en Paraguay

Sobre las garantías penitenciarias que exige Paraguay, el abogado Carrión señala que enviar a Moreno a un penal de máxima seguridad no viola, por sí mismo, los estándares internacionales: “Incluso en un penal de máxima seguridad podría resguardarse la salud y los derechos del requerido. No tiene que ver solo con la calificación”.

Una vez que Paraguay reciba estas garantías, el Estado guaraní podrá fijar un plazo para la entrega. “Dentro de 30 a 60 días desde que entramos a la etapa de ejecución ya podríamos hablar de una posible llegada de Erick Moreno al Perú”, indicó el jurista Romero.

Por su parte, Carrión evitó fijar un plazo cerrado para la llegada de Moreno, pero dio un escenario: “Habría que ver cuándo señalan fecha para dilucidar estos los otros dos pedidos (por extorsión y robo). Si es que el juez señala audiencias, por ejemplo, para la primera semana de diciembre, yo creo que antes de fin de año Moreno podría estar en nuestro país. Ahora, hay otro tema de la impugnación, pero su llegada podría darse máximo a inicios del próximo año”.

Además, de acuerdo con un abogado penalista del Poder Judicial consultado por este medio, al llegar al territorio nacional (generalmente al aeropuerto Jorge Chávez), las autoridades paraguayas y peruanas firman un acta de entrega. A partir de ese momento, el detenido queda bajo la responsabilidad de la Policía Nacional del Perú, que debe trasladarlo directamente a un establecimiento penitenciario. Después, el caso pasa al Poder Judicial para iniciar el proceso y dictaminar una pena de prisión de, por lo menos, 35 años.

¿A qué cárcel de Perú iría el 'Monstruo' tras su extradición?

Moreno fue capturado en septiembre pasado en San Lorenzo, cerca de Asunción, gracias a un operativo de inteligencia coordinado por autoridades paraguayas. Fue hallado en una de sus residencias durante la noche. Posteriormente, el 25 de septiembre, el Auto Interlocutorio N° 1682 confirmó su identidad y reconoció un alto riesgo de fuga. Su abogado defensor rechazó la extradición abreviada, forzando el proceso judicial regular. Simultáneamente, se solicitó un examen médico debido a la claustrofobia y la condición monopulmonar alegadas por Moreno. No obstante, el juez desestimó que estos problemas de salud impidieran la detención preventiva.

Dada su alta peligrosidad y para evitar que rearme su red criminal al llegar al país, el coronel PNP Víctor Revoredo afirmó que el 'Monstruo' debe ser trasladado a un penal de máxima seguridad, como Ancón I o Challapalca, aunque inicialmente se mencionó la posibilidad de recluirlo en la Base Naval del Callao.

“Esta persona tiene que ir a un lugar donde prácticamente se le acabaron los derechos. Donde no pueda convivir. (¿Challapalca?) Definitivamente. Y acá celebra el Perú. Una vez más ganó el Perú“, agregó Revoredo a los medios. Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ha indicado que se elaborará un informe técnico reservado para decidir su internamiento en un penal de máxima seguridad en el país. El objetivo principal es aislarlo por completo.

