Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, no se daría por vencido. Pese a haber sido capturado en Paraguay, estaría intentando reorganizar su peligrosa banda criminal, Los Injertos del Cono Norte. Según la Policía, el delincuente más buscado del país se habría comunicado desde prisión con su mano derecha, Jeff Hidalgo Infante, alias ‘Cachete’, con el objetivo de reclutar nuevos integrantes en el extranjero y reactivar la organización.

“Se está volviendo a reagrupar. Hay una cantidad de soldados que están en el aire y simplemente él llama y se van a volver a reagrupar”, señaló Francisco Rivadeneyra, exintegrante de la Brigada Especial contra la Criminalidad (BRECC) de Lima Norte, en declaraciones a Latina.

TE RECOMENDAMOS MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Alias ‘Cachete’, el hombre de confianza del ‘Monstruo’

De acuerdo con las autoridades, su secuaz se encuentra prófugo en Bolivia, desde donde estaría intentando reorganizar la estructura de Los Injertos del Cono Norte. La Policía estima que al menos 27 remanentes de la organización continúan activos, buscando nuevos miembros en el extranjero. “En realidad, hablar del 'Monstruo' era hablar del 'Cachete.' Nosotros estábamos detrás de él para capturar al 'Monstruo'”, recordó Rivadeneyra.

Según audios difundidos por el citado medio, la llamada que habría realizado desde el penal de máxima seguridad Martín Mendoza, ubicado en Emboscada, a unos 35 kilómetros de Asunción (Paraguay), revelaría cómo ordenaba que el dinero producto de las extorsiones fuera entregado a alias ‘Cachete’, a quien presentaba ante sus víctimas como ‘Cristopher’. “Mira, Jhon, práctico acá. Cumple con Cristopher porque él es la persona indicada que te está escribiendo. No te dejes estafar por gente oportunista que no mata ni una pulga”, se escucha decir en la grabación.

La relación entre ambos se remonta a su pasado como asaltantes en la zona de Belaunde, en Comas. “En el 2024 ya adquiere protagonismo porque es el número dos de Los Injertos del Cono Norte”, precisó el exagente.

La caída del ‘Negro Marín’ reaviva la ambición del ‘Monstruo’

En una operación coordinada entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y la División contra la Ciberdelincuencia de Madrid, se logró la detención en España de Miguel Ángel Marín Morón, alias el ‘Negro Marín’, miembro de la organización criminal Los Sanguinarios de la Construcción. Su captura habría motivado a ‘El Monstruo’ a intentar rearmar su red desde la cárcel, buscando recuperar influencia en el mundo del crimen organizado.

Marín, quien permaneció prófugo durante varios años y adoptó distintas identidades para evadir a la justicia, es considerado uno de los cabecillas más peligrosos de Lima y Callao. El Ministerio del Interior lo identifica como uno de los principales colaboradores de Adam Lucano Cotrina, alias el ‘Jorobado’, líder de Los Sanguinarios de la Construcción, quien cumple 15 años de prisión pero, según reportes de inteligencia, continuaría coordinando extorsiones desde el penal.