Migraciones rechazó el ingreso a 957 extranjeros en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez por incumplir requisitos

Desde junio hasta noviembre de 2025, Migraciones impidió el ingreso de casi mil extranjeros al país. El proceso incluye revisión de documentos, verificación biométrica y análisis de riesgos.

El 50,3 % de los extranjeros inadmitidos no cumplía con el perfil de turista exigido por Migraciones. Foto: Andina
Desde la inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en junio de 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones rechazó el ingreso de 957 ciudadanos extranjeros que no cumplieron con los criterios establecidos por la normativa peruana. Esta cifra representa el 49 % del total de inadmisiones registradas en lo que va del año, que ascienden a 1.949 casos, de acuerdo con información oficial recopilada hasta noviembre.

Los ciudadanos inadmitidos provenían de países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, China, España, Estados Unidos, Haití, México, Venezuela, entre otros. La decisión se tomó tras una evaluación individualizada por parte de los inspectores migratorios, quienes aplicaron protocolos de control reforzados con tecnología de última generación para garantizar la seguridad en el ingreso al territorio nacional.

¿Cómo recuperar la nacionalidad peruana si ya la renunciaste? Estos son los pasos para solicitar la recuperación en Migraciones o consulados

¿Por qué Migraciones rechazó a los más de 900 extranjeros?

El procedimiento de inadmisión realizado por Migraciones se basa en la verificación del cumplimiento de los requisitos de ingreso al Perú, establecidos en la Ley de Migraciones. El inspector migratorio realiza un análisis de perfil de riesgo, verifica la validez de los documentos, revisa posibles alertas nacionales o internacionales y realiza un control secundario si detecta irregularidades. Los principales motivos de inadmisión detectados durante 2025 incluyen:

  • No cumplir con el perfil de turista exigido (50,3 %).
  • Carecer de visa obligatoria para el ingreso (22,2 %).
  • Presentar pasaporte vencido o sin vigencia (17,3 %).
  • Utilizar documentos adulterados, como pasaportes diplomáticos falsificados (5,1 %).
  • Alertas previas o razones relacionadas con la seguridad nacional y el orden público (5,1 %).

En algunos casos, se detectaron intentos de suplantación de identidad o el uso de documentación diplomática falsa, lo que activó mecanismos de respuesta inmediata por parte del personal de Migraciones. La entidad remarcó que la inadmisión no equivale a una detención ni constituye un delito, sino que es una medida preventiva que impide el ingreso cuando no se cumplen los criterios normativos.

El nuevo aeropuerto cuenta con equipamiento moderno que fortalece estos controles. A través del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS), las autoridades acceden con anticipación a los datos de los viajeros, lo que permite cruzar información con bases de datos nacionales e internacionales. Este sistema se encuentra conectado con plataformas de Interpol, la Policía Nacional del Perú (PNP) y otras agencias, mejorando la capacidad de detección de personas que podrían representar una amenaza para el país.

¿Cuáles son las funciones de Migraciones?

La Superintendencia Nacional de Migraciones cumple una función clave en el control del flujo migratorio del país. Su rol no se limita al filtro de ingreso y salida en aeropuertos y puestos de control fronterizos, sino que también involucra aspectos sociales, económicos y culturales vinculados a los movimientos migratorios. Entre sus principales funciones destacan:

  • Garantizar el cumplimiento de la legislación migratoria en el ingreso, permanencia y salida de personas del país.
  • Facilitar procesos de regularización migratoria y documentación para ciudadanos extranjeros que residen legalmente en Perú.
  • Promover políticas públicas enfocadas en la integración, ciudadanía y derechos humanos.
  • Supervisar y sancionar conductas irregulares relacionadas con la migración, como el tráfico ilícito de migrantes o el uso de documentación falsa.
  • Coordinar con entidades nacionales e internacionales para mejorar la seguridad fronteriza y prevenir riesgos para el orden interno.

Además, Migraciones desempeña un papel activo en la dinamización demográfica, al facilitar el ingreso de talento y mano de obra extranjera que contribuye al crecimiento económico, y en el diseño de estrategias para garantizar la convivencia multicultural en un contexto de creciente movilidad internacional.

