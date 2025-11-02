Migraciones anuncia 200 mil citas disponibles para pasaportes en 2025: conoce cómo y desde cuándo podrás solicitarlas

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que dispone de más de 200.000 citas para tramitar el pasaporte electrónico durante el resto del 2025. Los ciudadanos pueden programar su cita y ser atendidos en cualquiera de las sedes del país donde se emite este documento de viaje. En total, se han habilitado 31 puntos de atención distribuidos en 20 regiones y en la Provincia Constitucional del Callao. La oficina con mayor demanda continúa siendo la Agencia de Atención al Ciudadano de Surco, ubicada en el C.C. Jockey Plaza, por lo que se han destinado más de 44.000 citas adicionales para los próximos meses.

Asimismo, los usuarios podrán acceder a citas en los centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) Lima Norte, Lima Sur y Lima Este, además de los Migracentros Puruchuco (Ate), Villa María (Villa María del Triunfo) y Primavera (San Borja). También se encuentran disponibles citas para las sedes regionales de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Migraciones advierte sobre los riesgos de usar intermediarios en el trámite del pasaporte

Migraciones advirtió a los usuarios que recurrir a terceros para realizar el trámite del pasaporte podría exponer datos personales o generar pérdidas económicas. La entidad instó a los ciudadanos a realizar el trámite únicamente por los canales oficiales, recordando que ningún gestor o intermediario está autorizado para ofrecer citas o adelantar turnos. Asimismo, señaló que cada sede tiene horarios y disponibilidad distintos, por lo que recomendó verificar la información actualizada en su portal web antes de acudir.

Además, precisó que para poder comenzar con el trámite del pasaporte electrónico, los ciudadanos deben realizar un pago de S/120.90 en cualquier agencia del Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe, utilizando el código 01810 y registrando el número de DNI del titular. Luego, deberán programar una cita en línea mediante el portal oficial de Migraciones.