HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
Sociedad

Trabajo en Migraciones: conoce cómo postular a las más de 20 vacantes con sueldos que superan los S/9.000

Las plazas de trabajo están disponibles en seis regiones, incluyendo Lima, Callao y La Libertad. Los interesados tienen plazo para postular hasta el 17 de noviembre.

Convocatoria está dirigida a bachilleres universitarios, egresados técnicos y titulados.
Convocatoria está dirigida a bachilleres universitarios, egresados técnicos y titulados. | Foto: composición LR/ difusión

La Superintendencia Nacional de Migraciones lanzó una oferta de trabajo a nivel nacional con más de 20 plazas bajo la modalidad de contrato CAS. Estas vacantes están destinadas a egresados, técnicos, bachilleres y profesionales titulados, con sueldos que oscilan entre S/2.264 y S/ 9.264, dependiendo del cargo y la experiencia del postulante. Los empleos están distribuidos en seis regiones del país.

Convocatoria en Migraciones: más de 20 vacantes con sueldos que superan los S/9.000

Entre los puestos disponibles se encuentran asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. Migraciones aconseja revisar detenidamente las bases específicas de cada plaza, ya que las fechas de cierre de postulación varían entre el 7 y el 17 de noviembre de 2025. Revisa las plazas disponibles:

TE RECOMENDAMOS

PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
  • Lima: 10 puestos
  • Callao: 4 puestos
  • La Libertad: 2 puestos
  • Madre de Dios: 2 puestos
  • Cusco: 1 puesto
  • Ucayali: 1 puesto.

PUEDES VER: ¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

lr.pe

Empleo para bachilleres universitarios:

CAS N.º 409 y N.º 404 – Evaluador(a), ambos puestos requieren bachiller en Derecho o Ciencias Políticas (sueldo S/ 3.264)

  • Sedes: Lima y La Libertad
  • Hasta el 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 408 – Analista en Monitoreo de Operaciones Migratorias, requiere bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial (sueldo S/6.264)

  • Sede: Lima
  • Hasta el 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 415 – Analista en Cooperación Técnica, dirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad (S/ 5.764)

  • Sede: Lima
  • Hasta el 17 de noviembre de 2025

CAS N.º 417 – Analista en Gestión de Servicios TI, se solicita bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica (S/ 5.264)

  • Sede: Lima
  • Hasta el 17 de noviembre de 2025

CAS N.º 419 – Asistente Operativo de Verificación y Fiscalización Migratoria, requiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad (S/ 3.264)

  • Sede: Cusco
  • Hasta el 17 de noviembre de 2025.

PUEDES VER: Código Civil peruano permite que universidades anulen título profesional si la tesis tuvo plagio: ¿cuánto es el tiempo límite?

lr.pe

Empleo para titulados universitarios

CAS N.º 398 – Especialista Legal en Materia Administrativa, se pide título en Derecho, colegiatura y habilitación vigente (S/ 9.264)

  • Sede: Lima
  • Hasta el 7 de noviembre de 2025

CAS N.º 399 – Especialista Legal en Materia Laboral y Contencioso Administrativo, exige título profesional en Derecho y habilitación vigente (S/ 8.264)

  • Sede: Lima
  • Hasta el 7 de noviembre de 2025

CAS N.º 403 – Especialista de Servicios Generales, abierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil (S/ 8.264)

  • Sede: Lima
  • Hasta el 10 de noviembre de 2025

CAS N.º 414 – Especialista en Gestión de Innovación de Procesos y Conocimiento, se solicita título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial (S/ 8.264)

  • Sede: Lima
  • Hasta el 17 de noviembre de 2025

Empleo para egresados técnicos

CAS N.º 411 – Asistente Administrativo(a), requiere egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario (S/ 3.264)

  • Sede: Ucayali
  • Hasta el 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 405 – Asistente Administrativo II, se solicita egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación (S/ 4.264)

  • Sede: Madre de Dios
  • Hasta el 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 416 – Orientador(a) de Atención al Usuario, dirigido a egresados técnicos en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación (S/ 2.264)

  • Sede: Callao
  • Hasta el 17 de noviembre de 2025.

¿Cómo postular a Migraciones?

Todos los interesados en esta nueva convocatoria de trabajo deberán efectuar su postulación de manera virtual a través de la página web oficial de Migraciones. La fecha para que puedas enviar tu postulación es desde el 7 y el 17 de noviembre. Si deseas obtener mayor información de cada puesto laboral, revisa la página web de convocatoria CAS de Migraciones.

Notas relacionadas
Sunat lanza 40 vacantes para capacitar a universitarios con S/1200 de apoyo mensual y posibilidad de trabajar en la entidad: conoce cómo postular

Sunat lanza 40 vacantes para capacitar a universitarios con S/1200 de apoyo mensual y posibilidad de trabajar en la entidad: conoce cómo postular

LEER MÁS
¿Tienes secundaria completa? El Ejército del Perú lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/6.644

¿Tienes secundaria completa? El Ejército del Perú lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/6.644

LEER MÁS
INEI anuncia 10.000 puestos de trabajo con sueldo de hasta S/740 por 4 días de labores para todas las regiones del Perú: ¿cómo y hasta cuando postular en 2025?

INEI anuncia 10.000 puestos de trabajo con sueldo de hasta S/740 por 4 días de labores para todas las regiones del Perú: ¿cómo y hasta cuando postular en 2025?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asesinan a colectivero en Chosica: recibió tres impactos de bala cuando conducía una minivan hacia Huachipa

Asesinan a colectivero en Chosica: recibió tres impactos de bala cuando conducía una minivan hacia Huachipa

LEER MÁS
Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

Municipalidad de Lima ampliará la avenida Nicolás Ayllón y cerrará la Carretera Central de manera temporal: plan de desvío

LEER MÁS
Detienen a 30 efectivos del Ejército que habrían utilizado recursos del Estado para desmontar un circo en Arequipa

Detienen a 30 efectivos del Ejército que habrían utilizado recursos del Estado para desmontar un circo en Arequipa

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

Comerciante enfrenta a extorsionadores que le exigen S/20.000 en Villa María del Triunfo: "No te debo ni un sol"

LEER MÁS
Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

Docentes de universidades públicas en todo el país acatan huelga indefinida: estos son sus pedidos para el Gobierno

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidenta de la SNMPE sobre Reinfo: "Invocamos al gobierno a que no permita una extensión"

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 6 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Crhiss Vanger, el tiktoker acusado de estafar a más de 160 personas y generar S/1.500.000 con falsas inversiones

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Claudia Sheinbaum persona non grata en Perú: Congreso aprueba medida tras asilo de México a Betssy Chávez

Alfonso López Chau arremete contra el empresariado en el CADE por muertos en protestas: "El silencio también toma partido"

Elecciones Primarias 2025: Este viernes vence plazo para que partidos comuniquen candidaturas definitivas ante la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025