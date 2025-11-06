Trabajo en Migraciones: conoce cómo postular a las más de 20 vacantes con sueldos que superan los S/9.000

Convocatoria está dirigida a bachilleres universitarios, egresados técnicos y titulados. | Foto: composición LR/ difusión

Convocatoria está dirigida a bachilleres universitarios, egresados técnicos y titulados. | Foto: composición LR/ difusión

La Superintendencia Nacional de Migraciones lanzó una oferta de trabajo a nivel nacional con más de 20 plazas bajo la modalidad de contrato CAS. Estas vacantes están destinadas a egresados, técnicos, bachilleres y profesionales titulados, con sueldos que oscilan entre S/2.264 y S/ 9.264, dependiendo del cargo y la experiencia del postulante. Los empleos están distribuidos en seis regiones del país.

Convocatoria en Migraciones: más de 20 vacantes con sueldos que superan los S/9.000

Entre los puestos disponibles se encuentran asistentes administrativos, analistas, evaluadores, inspectores y especialistas en áreas legales, tecnológicas y de gestión pública. Migraciones aconseja revisar detenidamente las bases específicas de cada plaza, ya que las fechas de cierre de postulación varían entre el 7 y el 17 de noviembre de 2025. Revisa las plazas disponibles:

TE RECOMENDAMOS PAPÁ DE 'TRVKO' EN VIVO: MAGALLANES HABRÍA D1SP4R4D0 5 VECES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Lima: 10 puestos

Callao: 4 puestos

La Libertad: 2 puestos

Madre de Dios: 2 puestos

Cusco: 1 puesto

Ucayali: 1 puesto.

Empleo para bachilleres universitarios:

CAS N.º 409 y N.º 404 – Evaluador(a), ambos puestos requieren bachiller en Derecho o Ciencias Políticas (sueldo S/ 3.264)

Sedes: Lima y La Libertad

Hasta el 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 408 – Analista en Monitoreo de Operaciones Migratorias, requiere bachiller en Administración, Economía, Ingeniería de Sistemas o Ingeniería Industrial (sueldo S/6.264)

Sede: Lima

Hasta el 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 415 – Analista en Cooperación Técnica, dirigido a bachilleres en Administración, Economía o Contabilidad (S/ 5.764)

Sede: Lima

Hasta el 17 de noviembre de 2025

CAS N.º 417 – Analista en Gestión de Servicios TI, se solicita bachiller en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software o Ingeniería Electrónica (S/ 5.264)

Sede: Lima

Hasta el 17 de noviembre de 2025

CAS N.º 419 – Asistente Operativo de Verificación y Fiscalización Migratoria, requiere bachiller en Administración, Derecho, Economía, Ciencias Políticas o Contabilidad (S/ 3.264)

Sede: Cusco

Hasta el 17 de noviembre de 2025.

Empleo para titulados universitarios

CAS N.º 398 – Especialista Legal en Materia Administrativa, se pide título en Derecho, colegiatura y habilitación vigente (S/ 9.264)

Sede: Lima

Hasta el 7 de noviembre de 2025

CAS N.º 399 – Especialista Legal en Materia Laboral y Contencioso Administrativo, exige título profesional en Derecho y habilitación vigente (S/ 8.264)

Sede: Lima

Hasta el 7 de noviembre de 2025

CAS N.º 403 – Especialista de Servicios Generales, abierto a titulados en Administración, Ingeniería Industrial o Ingeniería Civil (S/ 8.264)

Sede: Lima

Hasta el 10 de noviembre de 2025

CAS N.º 414 – Especialista en Gestión de Innovación de Procesos y Conocimiento, se solicita título en Economía, Administración, Sociología o Ingeniería Industrial (S/ 8.264)

Sede: Lima

Hasta el 17 de noviembre de 2025

Empleo para egresados técnicos

CAS N.º 411 – Asistente Administrativo(a), requiere egreso técnico en Administración, Contabilidad, Economía, Computación o Secretariado Ejecutivo, o egreso universitario (S/ 3.264)

Sede: Ucayali

Hasta el 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 405 – Asistente Administrativo II, se solicita egresado técnico en Computación e Informática, Contabilidad, Administración, Turismo o Ciencias de la Comunicación (S/ 4.264)

Sede: Madre de Dios

Hasta el 12 de noviembre de 2025

CAS N.º 416 – Orientador(a) de Atención al Usuario, dirigido a egresados técnicos en Secretariado Ejecutivo, Administración, Turismo, Hotelería o Computación (S/ 2.264)

Sede: Callao

Hasta el 17 de noviembre de 2025.

¿Cómo postular a Migraciones?

Todos los interesados en esta nueva convocatoria de trabajo deberán efectuar su postulación de manera virtual a través de la página web oficial de Migraciones. La fecha para que puedas enviar tu postulación es desde el 7 y el 17 de noviembre. Si deseas obtener mayor información de cada puesto laboral, revisa la página web de convocatoria CAS de Migraciones.