El titular de Migraciones anunció que se instalarán módulos de autoservicio para la ciudadanía que desee tramitar pasaportes electrónicos. | Foto: composición LR/El Peruano/Migraciones

El titular de Migraciones anunció que se instalarán módulos de autoservicio para la ciudadanía que desee tramitar pasaportes electrónicos. | Foto: composición LR/El Peruano/Migraciones

La Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que implementará módulos automáticos para que la ciudadanía pueda tramitar por sí misma la emisión de su pasaporte electrónico. En ese sentido, la noticia oficial fue dada a conocer por el superintendente nacional de Migraciones, Armando García, quien también detalló cuáles son las herramientas necesarias para llevar a cabo el proceso.

''Ya estamos trabajando para que, antes de que culmine el año, tengamos algunos módulos de autoenrolamiento. Esto significa que las personas podrán acudir a ciertos puntos donde encontrarán máquinas para autoenrolarse y enviar la orden de impresión del pasaporte'', declaró para el medio Andina.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

La instalación de los módulos permitirá a los ciudadanos agilizar el trámite de los pasaportes. Foto: Andina

PUEDES VER: Trabajo en Migraciones: conoce cómo postular a las más de 20 vacantes con sueldos que superan los S/9.000

Módulos para pasaportes automáticos: ¿cómo funcionarán los módulos de trámites?

El nuevo módulo automático para la tramitación de pasaportes permitirá a la ciudadanía gestionar el documento de manera más rápida y sencilla. A través de un kiosco electrónico, las personas podrán identificarse mediante reconocimiento facial, registrar sus datos biométricos, actualizar su información personal y generar la orden para la emisión del pasaporte electrónico, el cual será procesado en uno de los diez centros de producción de Migraciones. Posteriormente, podrán recoger su respectivo documento en el día establecido.

Esta innovación tiene como objetivo modernizar los servicios de Migraciones y ofrecer una alternativa más ágil para las personas que desean agilizar el trámite de su pasaporte, informó el titular de la institución.

''La idea es darle las facilidades a los usuarios, y obviamente esperemos que en estos próximos meses poder cerrar ese proyecto ya poniéndolo a disposición de la ciudadanía. Ahora estamos identificando dónde se ubicarán los módulos, pero más importante es que queremos modernizar el servicio y mejorar la imagen de Migraciones que durante años fue bastante criticado'', aseveró García.

Además, Armando García añadió que otro de los aspectos considerados en este proceso es la reducción de colas y la mejora en los tiempos de atención al público.

¿Cuándo van a estar disponibles los módulos de tramitación de pasaportes?

Según el titular de Migraciones, se estima que la fase final de implementación del sistema estará lista entre diciembre y enero, periodo en el que se prevé la puesta en funcionamiento de los primeros módulos automáticos para la tramitación de pasaportes. No obstante, recordó a la ciudadanía que el costo del pasaporte electrónico es de S/120,90, monto que deberá pagarse en el Banco de la Nación o a través de la plataforma Págalo.pe. Luego de realizar el pago, se debe ingresar el código 01810, registrar el número de DNI de la persona titular del trámite y programar la cita en la web oficial de Migraciones.