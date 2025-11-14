HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre
Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     Últimas noticias de Perú y el mundo hoy, 14 de noviembre     
Sociedad

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

La disposición, enviada mediante un cable interno del Departamento de Estado, ya se encuentra implementada en la Embajada de Estados Unidos en Lima y forma parte del endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la Administración Trump.

Podrían negar visas a peruanos por padecer enfermedades crónicas
Podrían negar visas a peruanos por padecer enfermedades crónicas | Composición LR | Carlos Conteras / La República

El actual Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha emitido una nueva orden a través del Departamento de Estado, el cual informó a todas sus embajadas que las visas de inmigrante podrán ser denegadas a ciudadanos extranjeros que padezcan enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, obesidad y enfermedades del corazón.

Según medios como el Washington Post, esta información fue enviada a través de un "cable interno" por el secretario de Estado, Marco Rubio, el día 6 de noviembre. "Deben tener en cuenta la salud del solicitante", sería lo que señala dicho cable, según información del medio. "Ciertas afecciones médicas, entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales, pueden requerir tratamientos que cuestan cientos de miles de dólares", agregaron respecto al mismo.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Peruanos que deseen viajar a Estados Unidos en 2025 deben conocer cuáles son los nuevos requisitos para obtener la visa americana

lr.pe

Pueden negar visa a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y más

Según añadieron, esta información no pasó por los canales normales de revisión, que generalmente incluyen la opinión del personal de carrera, según un alto funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato. Al respecto, fuentes de La República confirmaron que estas disposiciones ya fueron alcanzadas y se encuentran en implementación en la Embajada de Estados Unidos en Perú.

"No es un secreto que la Administración Trump está poniendo los intereses del pueblo estadounidense en primer lugar. Esto incluye la implementación de políticas que garantizan que nuestro sistema de inmigración no sea una carga para los contribuyentes estadounidenses", fueron las palabras del portavoz principal adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tommy Pigott.

PUEDES VER: Peruanos que buscan visa de no inmigrantes deben cumplir nuevo requisito a partir de hoy, 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

lr.pe

Incrementan costo de visa no inmigrante para Estados Unidos

Dentro de las recientes políticas del Gobierno de Trump, se dispuso la implementación de una tarifa integrada para la visa de no inmigrante, la cual consta de US$250, lo incrementará el costo total del proceso a US$442. La medida entró en vigor el 1 de octubre del presente año y fue aprobada en el marco de la One Big Beautiful Bill Act, una de las nuevas iniciativas emblemáticas del gobierno, orientada, según sus promotores, a modernizar y simplificar los procedimientos migratorios de Estados Unidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Estados Unidos otorga visa humanitaria a hija de peruana que quedó en estado vegetal tras accidente en Disney

Estados Unidos otorga visa humanitaria a hija de peruana que quedó en estado vegetal tras accidente en Disney

LEER MÁS
Revelan que EE.UU. emitió un 20% menos de visas estudiantiles respecto al año pasado

Revelan que EE.UU. emitió un 20% menos de visas estudiantiles respecto al año pasado

LEER MÁS
Visa para Estados Unidos sube de precio: extranjeros pagarán hasta US$ 442 desde el 1 de octubre

Visa para Estados Unidos sube de precio: extranjeros pagarán hasta US$ 442 desde el 1 de octubre

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

¿A qué hora inicia el paro de transportistas del viernes 14 de noviembre? rutas, desvíos y más de la protesta

LEER MÁS
¿Se realizará el paro de transportistas el 15 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

¿Se realizará el paro de transportistas el 15 de noviembre? Conoce el panorama EN VIVO en Lima y Callao

LEER MÁS
Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

Gremio de transportistas confirma que no habrá paro este 14 de noviembre: apoyarán marcha de la Generación Z

LEER MÁS
Suboficial de la PNP denuncia a coronel por presuntos tocamientos indebidos en la Dirección de Aviación Policial en el Callao

Suboficial de la PNP denuncia a coronel por presuntos tocamientos indebidos en la Dirección de Aviación Policial en el Callao

LEER MÁS
Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

Fallo de Indecopi que veta libros relacionados a ESI en colegio Roosevelt sienta precedente de censura, alertan expertos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Sociedad

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025