El actual Gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, ha emitido una nueva orden a través del Departamento de Estado, el cual informó a todas sus embajadas que las visas de inmigrante podrán ser denegadas a ciudadanos extranjeros que padezcan enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, obesidad y enfermedades del corazón.

Según medios como el Washington Post, esta información fue enviada a través de un "cable interno" por el secretario de Estado, Marco Rubio, el día 6 de noviembre. "Deben tener en cuenta la salud del solicitante", sería lo que señala dicho cable, según información del medio. "Ciertas afecciones médicas, entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales, pueden requerir tratamientos que cuestan cientos de miles de dólares", agregaron respecto al mismo.

Pueden negar visa a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y más

Según añadieron, esta información no pasó por los canales normales de revisión, que generalmente incluyen la opinión del personal de carrera, según un alto funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato. Al respecto, fuentes de La República confirmaron que estas disposiciones ya fueron alcanzadas y se encuentran en implementación en la Embajada de Estados Unidos en Perú.

"No es un secreto que la Administración Trump está poniendo los intereses del pueblo estadounidense en primer lugar. Esto incluye la implementación de políticas que garantizan que nuestro sistema de inmigración no sea una carga para los contribuyentes estadounidenses", fueron las palabras del portavoz principal adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Tommy Pigott.

Incrementan costo de visa no inmigrante para Estados Unidos

Dentro de las recientes políticas del Gobierno de Trump, se dispuso la implementación de una tarifa integrada para la visa de no inmigrante, la cual consta de US$250, lo incrementará el costo total del proceso a US$442. La medida entró en vigor el 1 de octubre del presente año y fue aprobada en el marco de la One Big Beautiful Bill Act, una de las nuevas iniciativas emblemáticas del gobierno, orientada, según sus promotores, a modernizar y simplificar los procedimientos migratorios de Estados Unidos.

