El trámite se puede realizar a través de la Agencia Digital de Migraciones por cuenta propia. | Foto: composición LR/El Peruano

El trámite se puede realizar a través de la Agencia Digital de Migraciones por cuenta propia. | Foto: composición LR/El Peruano

Si en algún momento renunciaste a la nacionalidad peruana para obtener otra ciudadanía mientras residías en otro país, tienes la posibilidad de recuperarla. Para ello, la persona interesada puede consultar su caso en la Superintendencia Nacional de Migraciones o en un consulado peruano. Esta información también está disponible para quienes se encuentren en el extranjero.

Este trámite está dirigido a las personas peruanas de nacimiento que renunciaron a su nacionalidad por diversas razones. En especial para quienes obtuvieron la ciudadanía alemana, italiana, estadounidense, noruega, inglesa, rusa, japonesa, china, entre otras.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Aquellos ciudadanos peruanos que renunciaron a su nacionalidad podrán recuperarla al consultar con la Superintendencia Nacional de Migraciones o en un consulado peruano. Foto: El Peruano

¿Cómo es el proceso de recuperación de la nacionalidad peruana?

Para iniciar el proceso de recuperación de la nacionalidad peruana, los ciudadanos deben realizar el trámite mediante la Agencia Digital Migratoria o acudir directamente a un consulado peruano. Esta gestión es clave para quienes buscan restablecer su estatus nacional. El procedimiento garantiza acceso a derechos y beneficios propios de la ciudadanía. Estos son los pasos a tener en cuenta para iniciar con la gestión, aunque pueden variar según el lugar donde se encuentre la persona interesada.

Primero, indispensablemente deberán cancelar un momento de S/301.50 en el Banco de la Nación o en la plataforma Págalo.pe con el código de pago 07564, indicando también el número de su pasaporte.

En caso de encontrarse en el Perú, la persona interesada podrá ingresar a la Agencia Digital Migraciones, completar su información personal y seleccionar la opción Mesa de Partes Digital > Nuevos Trámites – TUPA > Recuperación de la nacionalidad peruana. Luego deberá adjuntar la documentación requerida.

Si la persona se encuentra en el extranjero, deberá acercarse al consulado peruano del país donde reside para presentar físicamente la documentación requerida.

¿Cuál es la documentación requerida para iniciar el trámite de recuperación de nacionalidad?

La documentación requerida para iniciar el trámite de recuperación de la nacionalidad incluye el formulario PA – Nacionalidad, que debe ser llenado con los datos de la nacionalidad extranjera; la copia certificada del acta o partida de nacimiento emitida por la autoridad peruana; una declaración jurada de domicilio real y de carecer de antecedentes penales, judiciales y policiales en el Perú y en el extranjero; así como la copia simple del pasaporte extranjero.

En caso de que existan observaciones o se requieran aclaraciones sobre la documentación presentada, la entidad ante la cual se inició el trámite se comunicará mediante el correo electrónico declarado y autorizado en el formulario PA – Nacionalidad para realizar las correcciones correspondientes.

Por otro lado, si la solicitud ha sido aprobada, la entidad notificará a la persona interesada al mismo correo autorizado, mediante el cual se enviará la Resolución Ministerial que aprueba el procedimiento de recuperación de la nacionalidad peruana.