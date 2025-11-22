HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Adulta mayor resulta herida tras brutal ataque de dos perros en La Victoria: "No puedo dormir"

Hilda Ayhuasi asegura no poder caminar ni recostarse por las heridas en la columna y brazo. La hija de la víctima denuncia que la dueña de los perros presentó una tarjeta de vacunas supuestamente falsificada y exige que se haga cargo de los gastos médicos.

Adulta mayor resulta herida tras brutal ataque de dos perros en La Victoria
Adulta mayor resulta herida tras brutal ataque de dos perros en La Victoria | Foto: composición LR/Latina.

Una mujer de 73 años, identificada como Hilda Ayhuasi, resultó gravemente herida tras ser atacada por dos perros mientras caminaba por el jirón La Mar rumbo a su centro de labores, en el distrito de La Victoria. El hecho, registrado por cámaras de seguridad, ocurrió a las 6:46 a.m. cuando los animales se le abalanzaron y la mordieron antes de que pudiera recibir ayuda.

“Tengo todo mi cuerpo de golpes, mordeduras. Mi cabeza está hinchada, no puedo dormir. Desde la mañana estoy sentada”, sostuvo la víctima, quien desde el ataque permanece sentada debido a las heridas que sufrió en la columna y el brazo.

Pitbull mata a perros de raza pequeña en Los Olivos: vecinos denuncian que su dueño lo deja libre

lr.pe

Hospital le dijo que tiene que esperar si mueren los perros para vacunarla

Tras el ataque, la hija de la víctima denunció que la dueña de los perros entregó una supuesta tarjeta de vacunas que sería falsificada. Además, indicó que ahora la mujer exige que se le devuelvan las copias que había proporcionado.

“Bastante gente comenta que la señora (dueña de los perros) tiene denuncias, pero no proceden. Pero yo tengo que denunciar. En el proceso judicial sí me está ayudando la Policía. Lo que yo quiero es que ella se haga cargo de todos los medicamentos que estoy gastando. Ya son 12 días que estoy dejando de trabajar”, sostuvo la afectada.

La familia trasladó inicialmente a Ayhuasi al Hospital Dos de Mayo, en La Victoria, donde recibió atención de emergencia y fue vacunada contra el tétanos. Sin embargo, cuando acudieron a la posta médica para solicitar la vacuna contra la rabia, un médico les indicó que debían esperar 11 días para verificar si el perro que la mordió muere, pues solo en ese caso sería necesario aplicar la vacuna antirrábica. “Es decir, tengo que estar vigilando si se muere o no el perro. El médico se burló de nosotros”, señaló la hija de la víctima.

Los días posteriores al ataque han sido especialmente difíciles para la víctima, quien asegura que no puede caminar con normalidad ni recostarse debido al dolor. “La señora no se ha reportado para nada (…). Siempre que escucho bulla de perros llamo a mi hijo o a mi nieto”, contó entre lágrimas.

La afectada espera que las autoridades continúen apoyándola en el proceso judicial y que la responsable se haga cargo de los daños causados, mientras sigue recuperándose de las lesiones que le dejó el violento ataque.

