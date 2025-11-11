El agresor fue denunciado por una asociación de defensa de los derechos animales. Foto: Panamericana | Composición LR/Panamericana

El agresor fue denunciado por una asociación de defensa de los derechos animales. Foto: Panamericana | Composición LR/Panamericana

Un hombre de la tercera edad fue detenido por la Policía Nacional en el distrito de La Victoria luego de ser grabado mientras agredía con un palo a un gato comunitario que había ingresado a su vivienda. El hecho ocurrió frente a su sobrino, quien le suplicó que se detuviera y permitiera auxiliar al animal.

El felino, conocido por los vecinos como Plomo, sufrió múltiples heridas y falleció mientras era trasladado a una clínica veterinaria. El agresor fue identificado como Luis Ludeña y permanece en la comisaría de Apolo mientras se desarrollan las investigaciones preliminares.

Vecinos exigen justicia

Los vecinos exigen que el hombre no sea liberado y demandan una sanción por crueldad animal, conforme a la Ley de Protección y Bienestar Animal. Aseguran que el agresor no debe ser liberado tras el vencimiento del plazo de detención de 48 horas.

El gato era alimentado por la comunidad y era considerado parte del entorno vecinal. “Todos le dábamos de comer, era tranquilo y muy querido”, declaró una vecina. La versión del agresor, quien afirmó que el animal intentó atacarlo, fue desmentida por testigos, quienes señalaron que el felino era dócil.

El sobrino del detenido, quien grabó el incidente, señaló que intentó intervenir, pero su familiar se lo impidió. Además, denunció haber recibido amenazas por parte de parientes del hombre, por lo que solicitó garantías personales ante las autoridades.

Denuncia contra el agresor por crueldad animal

En diálogo con La República, Milagros Tovar, abogada y representante de la Federación Nacional de Organizaciones y Activistas Animalistas y Ambientalistas (Fenoaaa), confirmó que su equipo presentó la denuncia dentro del plazo legal para impedir la liberación del agresor y garantizar que el hecho sea investigado conforme a ley.

Artículo 206-A del Código Penal. Créditos: LP Derecho

“Hemos estado desde las 5 de la mañana. Se recogieron los videos y las declaraciones de los médicos veterinarios para que el fiscal evalúe y actúe según corresponda”, explicó la letrada. Además, señaló que, debido a la gravedad de los golpes y al desenlace fatal del animal —que tuvo que ser sometido a eutanasia—, el denunciado podría recibir una pena de hasta cinco años de prisión, si se formaliza la acusación.

El artículo 206-A del Código Penal establece que quien cause la muerte de un animal doméstico o silvestre mediante actos de crueldad puede recibir una pena de entre tres y cinco años de prisión.

No obstante, Tovar precisó que dicha pena podría ser reducida debido a que el detenido no cuenta con antecedentes penales y es una persona adulta mayor. En ese caso, la sanción podría limitarse a cuatro meses de prisión efectiva, según lo estipulado en el Código Penal y las particularidades del caso.

