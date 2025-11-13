Mujer finge funeral de su hija para no devolver S/ 6.000 de promoción y padres reclaman dinero: "Es una burla"

Una completa indignación es la que vive un grupo de padres de familia del Instituto Educativo Inicial N.º 056 Nuestra Señora María Auxiliadora, del sector Apolo, en el distrito de La Victoria. Ellos denunciaron que Lorena Frías, quien era la tesorera del aula de 5 años, recaudó alrededor de S/9.000 soles para la fiesta de promoción de los menores y solo devolvió la tercera parte del dinero (S/3.000).

Lo insólito del caso son las excusas de Frías, quien indicó en un grupo de WhatsApp que su hija de 15 años estaba en UCI del Hospital Rebagliati y luego compartió fotografías de un supuesto funeral. Tras ello, los padres de familia descubrieron que todo era falso, según las declaraciones recogidas por Arriba Mi Gente.

Éber Taquila, presidente del aula afectada, contó al programa matinal de Latina que se recaudó S/6.000 para los gastos de ceremonia de clausura, el local de la fiesta y otros. Incluso la mujer les envió un falso voucher con el supuesto pago para los anuarios. Todo se dio con normalidad hasta que decidieron convocar a la secretaria Lorena Frías, debido a que la actividad estaba programada para el 12 de diciembre, pero no había rastro de ella ni del dinero.

"Todos los padres presentes reunimos el dinero, se le entregaron S/ 6.000. No ha pagado ni los anuarios ni el local para la ceremonia", alertaron.

Ante ello, la secretaria optó por compartir en sus estados y grupos de WhatsApp en el que supuestamente su hija estaba grave de salud. Al día siguiente, compartió fotografías de un supuesto funeral. El hecho no tardó en ser descubierto. "Estamos buscando apoyo de la policía, porque la hija está viva. Es una burla al dolor ajeno y a nuestro esfuerzo de todo el año", agregó Taquila.

Mujer devolvió S/3.000 tras reclamos de padres de familia

De esta forma, los padres llegaron hasta el domicilio de la mujer que devuelva el dinero para los gastos de promoción. Hasta el momento, la denunciada devolvió S/3.000 y queda un saldo pendiente de S/6.000. "Queremos que devuelva todo lo que falta, que asuma su responsabilidad", agregaron otros afectados.

En tanto, Lorena Frías tuvo una respuesta indiferente tras los reclamos de los padres al ser abordada por un medio de comunicación. "Por favor, quiero hablar con alguien, no me graben, por favor", dijo y cerró la puerta de su domicilio.