Sociedad

Pitbull mata a perros de raza pequeña en Los Olivos: vecinos denuncian que su dueño lo deja libre

El último ataque ocurrió el 5 de agosto, cuando el pitbull mató a un perro pequeño dentro de una tienda. Vecinos denuncian que el can ha atacado en varias ocasiones a perros indefensos en plena vía pública.

Vecinos denuncian que el salvaje animal ataca constantemente a perros de raza pequeña. Foto: Composición LR
Vecinos denuncian que el salvaje animal ataca constantemente a perros de raza pequeña. Foto: Composición LR

Un violento perro viene causando temor entre vecinos del distrito de Los Olivos. Ellos denuncian que el animal es protagonista de constantes ataques contra otras mascotas del barrio, a quienes muerde sin piedad hasta quitarles la vida.

El reciente ataque ocurrió el pasado martes 5 de agosto alrededor de las 4:00 p. m. Cámaras de seguridad del barrio Sol de Oro captaron a un perro blanco de raza pitbull caminando libremente por la calle en busca de su nueva víctima: un can de raza pequeña. El animal ingresó a una tienda, donde acorraló al perrito, para luego tomarlo del cuello y sacudirlo hasta matarlo.

Pitbull mata a perrito de raza pequeña y su dueño no puede controlarlo

Las cámaras de la tienda también registraron al dueño del pitbull, quien ingresó al establecimiento minutos para separar a su perro. Aunque intentó agarrarlo para que soltara al otro animal, que yacía sin vida entre sus dientes, no logró detenerlo. Detrás de él ingresó otro hombre y, juntos, cogieron al can de la mandíbula hasta que soltó a su víctima.

Tras lo sucedido, el dueño y su perro salieron tranquilamente de la escena, dejando consternada a la vendedora de la tienda.

Vecinos denuncian constantes ataques

Esta no es la primera vez que el animal ataca violentamente a otros perros indefensos de la cuadra. Las cámaras de videovigilancia del barrio registraron al menos otros dos incidentes, en los que el pitbull repite el mismo accionar contra víctimas de raza pequeña.

Ambos ataques ocurrieron a plena luz del día: el pitbull observó de lejos a sus objetivos y se abalanzó sobre ellos. Aunque uno intentó escapar, fue alcanzado a pocos metros, sin poder ser auxiliado por vecinos.

Tras lo sucedido, los residentes de la zona señalaron a ATV Noticias que el animal siempre camina por las calles con su dueño, quien lo lleva suelto. Uno de ellos aseguró que el can también quiso atacar a su mascota y, al reclamarle, el dueño respondió que su perro “no muerde a todos”. El caso, aún sin solución, representa un peligro para el vecindario de Sol de Oro, una calle muy transitada por adultos y niños.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

