Pitbull mata a perros de raza pequeña en Los Olivos: vecinos denuncian que su dueño lo deja libre

Un violento perro viene causando temor entre vecinos del distrito de Los Olivos. Ellos denuncian que el animal es protagonista de constantes ataques contra otras mascotas del barrio, a quienes muerde sin piedad hasta quitarles la vida.

El reciente ataque ocurrió el pasado martes 5 de agosto alrededor de las 4:00 p. m. Cámaras de seguridad del barrio Sol de Oro captaron a un perro blanco de raza pitbull caminando libremente por la calle en busca de su nueva víctima: un can de raza pequeña. El animal ingresó a una tienda, donde acorraló al perrito, para luego tomarlo del cuello y sacudirlo hasta matarlo.

Pitbull mata a perrito de raza pequeña y su dueño no puede controlarlo

Las cámaras de la tienda también registraron al dueño del pitbull, quien ingresó al establecimiento minutos para separar a su perro. Aunque intentó agarrarlo para que soltara al otro animal, que yacía sin vida entre sus dientes, no logró detenerlo. Detrás de él ingresó otro hombre y, juntos, cogieron al can de la mandíbula hasta que soltó a su víctima.

Tras lo sucedido, el dueño y su perro salieron tranquilamente de la escena, dejando consternada a la vendedora de la tienda.

Vecinos denuncian constantes ataques

Esta no es la primera vez que el animal ataca violentamente a otros perros indefensos de la cuadra. Las cámaras de videovigilancia del barrio registraron al menos otros dos incidentes, en los que el pitbull repite el mismo accionar contra víctimas de raza pequeña.

Ambos ataques ocurrieron a plena luz del día: el pitbull observó de lejos a sus objetivos y se abalanzó sobre ellos. Aunque uno intentó escapar, fue alcanzado a pocos metros, sin poder ser auxiliado por vecinos.

Tras lo sucedido, los residentes de la zona señalaron a ATV Noticias que el animal siempre camina por las calles con su dueño, quien lo lleva suelto. Uno de ellos aseguró que el can también quiso atacar a su mascota y, al reclamarle, el dueño respondió que su perro “no muerde a todos”. El caso, aún sin solución, representa un peligro para el vecindario de Sol de Oro, una calle muy transitada por adultos y niños.

