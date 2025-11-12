HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre de familia sufre robo de auto que aún pagaba: lo usaba como delivery para vender menú en La Victoria

El vehículo, valorizado en S/44.000, era utilizado por la mujer para trabajar mediante aplicativos y cubrir sus gastos diarios. Aún le falta un año para terminar de pagarlo.

Mujer sufrió el robo de su auto, al frente de su restaurante, que utilizaba como delivery.
Mujer sufrió el robo de su auto, al frente de su restaurante, que utilizaba como delivery. | Foto: Composición LR/ Latina

Una madre de familia de 32 años sufrió el robo de su automóvil, el cual aún no terminaba de pagar y que utilizaba para realizar entregas de menú en la avenida Campodónico, en La Victoria. El incidente ocurrió frente a su restaurante el sábado 8 de noviembre, a la 1:33 p. m. Tres sujetos llegaron hasta donde estaba el vehículo y, según relató la víctima a Latina, forcejearon la puerta con un objeto para luego abrir el capó y quitar la alarma del automóvil.

La mujer notó actitudes sospechosas en uno de los delincuentes, quien ingresaba y salía repetidamente de su establecimiento de comida. Luego observó que un sujeto con una gorra, que estaba dentro de un carro negro, no dejaba de mirar su local. La víctima señaló que los ladrones aprovecharon que el restaurante estaba lleno de clientes, por lo que su atención estaba centrada en atenderlos. “Está valorizado en S/44.000 y aún me falta un año para pagarlo”, indicó.

Madre de familia usaba auto para manejar en aplicativo

La madre de familia, quien cría sola a sus tres hijos, declaró que utilizaba el vehículo para ganarse la vida conduciéndolo mediante un aplicativo y para realizar sus compras diarias. Indicó que adquirió el automóvil con el dinero que obtuvo gracias a su emprendimiento de comida. Ella llegó de Piura a Lima en busca de nuevas oportunidades y lleva un año y medio trabajando en la capital.

En un principio, la joven emprendedora pensó que una grúa se había llevado su medio de transporte; sin embargo, cuando le pidió a su hermana que revisara las cámaras de seguridad, se dio cuenta de que había sido un delincuente quien le robó el automóvil. Presentó la denuncia ante las autoridades, que le informaron que monitorearían su caso, pero hasta el momento no ha recibido respuesta sobre el avance de la investigación. “Estoy desesperada porque me quedé sin nada y la aseguradora no quiere reconocerme nada”, declaró.

Precisó que esta no es la primera vez que roban un vehículo en la zona, pues hace una semana ocurrió lo mismo con una camioneta. “A cada rato también roban celulares”, comentó. Además, mencionó que en el lugar hay muy poca presencia policial y de serenazgo.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

