Alarma de Sismate activada por Senamhi para advertir a la población sobre el riesgo de lluvias moderadas | Foto: Andina/ Composición LR

¿Sonó tu celular? La mañana de este 9 de enero, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) se activó en diversos celulares del país para difundir un aviso preventivo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El mensaje informó sobre lluvias de ligera a moderada intensidad previstas para la costa centro y sur del Perú durante este viernes y el sábado 10 de enero.

La alerta de lluvias emitida por Senamhi, busca prevenir las posibles dificultades que puedan generarse en el tránsito y sobre todo en zonas vulnerables. Ante este escenario, las autoridades recomendaron tomar medidas de prevención, respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Mensaje informativo de Senamhi emitido a través de la alarma de Sismate.

¿Qué es el Sismate?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), implementado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es una herramienta que tiene como objetivo advertir a la población sobre peligros causados por fenómenos naturales o acciones humanas, operado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que coordina la prevención y respuesta ante desastres en el país.

El sistema emite un sonido especial para alertar a los ciudadanos con anticipación. En caso de sismos o tsunamis, la alerta será emitida 10 segundos antes del evento, mientras que para otras emergencias, el tiempo de advertencia será mayor, permitiendo a las personas tomar medidas preventivas.

¿Cómo activar el Sismate en mi celular?

Si estás utilizando un iPhone o un dispositivo con iOS, dirígete a la sección de Configuración y luego a Notificaciones. Al final de la lista, encontrarás tres tipos de alertas en la categoría Alertas gubernamentales. Asegúrate de activar las opciones que te interesen, como Mensajes de ejercicio y simulacro, Mensajes informativos y Mensajes de prueba.