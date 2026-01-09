HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

¿Por qué sonó la alarma de Sismate hoy en Perú? Todo sobre la alerta meteorológica de Senamhi

Según el mensaje informativo de Senamhi se presentarían lluvias de ligera y moderada intensidad en la costa centro y sur del Perú.

Alarma de Sismate activada por Senamhi para advertir a la población sobre el riesgo de lluvias moderadas
Alarma de Sismate activada por Senamhi para advertir a la población sobre el riesgo de lluvias moderadas

¿Sonó tu celular? La mañana de este 9 de enero, el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (Sismate) se activó en diversos celulares del país para difundir un aviso preventivo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El mensaje informó sobre lluvias de ligera a moderada intensidad previstas para la costa centro y sur del Perú durante este viernes y el sábado 10 de enero.

La alerta de lluvias emitida por Senamhi, busca prevenir las posibles dificultades que puedan generarse en el tránsito y sobre todo en zonas vulnerables. Ante este escenario, las autoridades recomendaron tomar medidas de prevención, respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

Mensaje informativo de Senamhi emitido a través de la alarma de Sismate.

Mensaje informativo de Senamhi emitido a través de la alarma de Sismate.

lr.pe

¿Qué es el Sismate?

El Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate), implementado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), es una herramienta que tiene como objetivo advertir a la población sobre peligros causados por fenómenos naturales o acciones humanas, operado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que coordina la prevención y respuesta ante desastres en el país.

El sistema emite un sonido especial para alertar a los ciudadanos con anticipación. En caso de sismos o tsunamis, la alerta será emitida 10 segundos antes del evento, mientras que para otras emergencias, el tiempo de advertencia será mayor, permitiendo a las personas tomar medidas preventivas.

lr.pe

¿Cómo activar el Sismate en mi celular?

Si estás utilizando un iPhone o un dispositivo con iOS, dirígete a la sección de Configuración y luego a Notificaciones. Al final de la lista, encontrarás tres tipos de alertas en la categoría Alertas gubernamentales. Asegúrate de activar las opciones que te interesen, como Mensajes de ejercicio y simulacro, Mensajes informativos y Mensajes de prueba.

