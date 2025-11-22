HOYSuscripcion LR Focus

Óscar Acuña: Fiscalía solicita a la PNP la captura urgente del hermano de César Acuña

La Fiscalía ordenó a la PNP intensificar la ubicación y detención de Óscar Acuña, investigado por presunta corrupción en las contrataciones vinculadas al programa Qali Warma.

Óscar acuña es investigado en el caso Frigoinca. Foto: difusión
Óscar acuña es investigado en el caso Frigoinca. Foto: difusión

La Fiscalía solicitó de manera urgente a la PNP ejecutar la captura de Óscar Acuña, hermano de César Acuña y figura clave en la investigación por supuestos pagos ilícitos vinculados al caso Frigoinca. El oficio fiscal, remitido el 21 de noviembre, pidió intensificar las acciones policiales debido a que el investigado continúa no habido.

El Ministerio Público informó que la orden de detención se emitió el 14 de noviembre. Sin embargo, el operativo policial se realizó cinco días después. Ese retraso permitió que Acuña abandonara su vivienda antes de la intervención, lo que elevó las críticas hacia los mandos encargados y levantó cuestionamientos sobre la actuación de la unidad anticorrupción.

La solicitud fiscal también incluye a Wilton Helmer Broca Alcántara, investigado en la misma carpeta por presuntas irregularidades en adjudicaciones de alimentos para Qali Warma. Ambos están considerados piezas relevantes dentro del caso que compromete a empresarios, funcionarios y operadores locales vinculados a contratos públicos.

El oficio se envió luego de que el general Nilo Burga, jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía, evitara precisar las razones del retraso. Esa falta de explicaciones abrió un debate sobre la capacidad institucional de la PNP para ejecutar detenciones de alto impacto, especialmente en casos en los que aparecen figuras cercanas a APP.

Retraso de la Policía permitió fuga de Óscar Acuña Peralta: operativo se realizó cinco días después de la orden

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Gobierno de José Jerí oficializa extensión del estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Gobierno de México informa que cancillería peruana les aseguró que no entrarán a su embajada

Gustavo Petro sobre prisión contra Betssy Chávez: "Si Perú agrede la embajada de México, Colombia retira su embajada"

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

General de Trujillo responsabiliza a Dircocor de Lima por fallido operativo contra Óscar Acuña

José Jerí anuncia purga en el IPD tras fracaso Bolivariano en Ayacucho, pese a blindar pacto Oscorima - Boluarte

Embajador de Ucrania: “El Perú compró avión que ya no se fabrica”

