Óscar Acuña: Fiscalía solicita a la PNP la captura urgente del hermano de César Acuña

La Fiscalía solicitó de manera urgente a la PNP ejecutar la captura de Óscar Acuña, hermano de César Acuña y figura clave en la investigación por supuestos pagos ilícitos vinculados al caso Frigoinca. El oficio fiscal, remitido el 21 de noviembre, pidió intensificar las acciones policiales debido a que el investigado continúa no habido.

El Ministerio Público informó que la orden de detención se emitió el 14 de noviembre. Sin embargo, el operativo policial se realizó cinco días después. Ese retraso permitió que Acuña abandonara su vivienda antes de la intervención, lo que elevó las críticas hacia los mandos encargados y levantó cuestionamientos sobre la actuación de la unidad anticorrupción.

La solicitud fiscal también incluye a Wilton Helmer Broca Alcántara, investigado en la misma carpeta por presuntas irregularidades en adjudicaciones de alimentos para Qali Warma. Ambos están considerados piezas relevantes dentro del caso que compromete a empresarios, funcionarios y operadores locales vinculados a contratos públicos.

El oficio se envió luego de que el general Nilo Burga, jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía, evitara precisar las razones del retraso. Esa falta de explicaciones abrió un debate sobre la capacidad institucional de la PNP para ejecutar detenciones de alto impacto, especialmente en casos en los que aparecen figuras cercanas a APP.