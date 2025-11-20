Una menor de 17 años, A.P.V.M., desapareció la noche del 16 de octubre en la provincia Rodríguez de Mendoza, Amazonas, luego de una cena familiar en la que —según su abuela— todos quedaron “mareados” y se durmieron. Cuando despertaron, la joven ya no estaba y en su habitación hallaron una nota en la que supuestamente avisaba que se iba de la casa.

La familia responsabiliza al alcalde del distrito de Cochamal, José Hugo Santillán, de haber inducido a la adolescente a escapar, en medio de una investigación por el presunto envío de fotos íntimas de la menor. El burgomaestre niega estas acusaciones y afirma que no tuvo ningún vínculo con ella, aunque su versión presenta puntos que no terminan de corresponderse con los hechos relatados por los familiares ni con algunas comunicaciones previas.

Desaparición de adolescente en Rodríguez de Mendoza

Dennis Perea, abuela paterna de la menor y quien la ha criado desde los cuatro años, afirma que la noche previa a su desaparición ocurrió un episodio inusual durante una cena familiar. Según su testimonio, la adolescente les habría dado algo que los dejó inconscientes. Su esposo incluso tuvo que ser trasladado al hospital por el fuerte malestar. Cuando ella despertó alrededor de las 7.30 a. m., A. ya no estaba. “Ella nos dio algo de tomar y nos marió, nos hizo dormir”, relató. Al buscarla, notó que su cuarto estaba intacto: “Abrí la puerta de su cuarto y su cama estaba tendidita. Ahí me preocupé”.

La familia sostiene que es la primera vez que la menor abandona el hogar y descarta que se haya ido sin motivo. Su desaparición se da mientras sigue en trámite una denuncia presentada en agosto por el tío de la adolescente, luego de que desde el celular del alcalde se difundiera contenido sexual a varios contactos, incluidos integrantes de la familia.

El 2 de diciembre estaba programada la diligencia de cámara Gesell para A.P.V.M., lo que refuerza para los familiares la sospecha de que la salida de la menor ocurrió en un momento particularmente sensible del proceso. “Supuestamente esa persona, el alcalde, la ha hecho desaparecer por las fotos”, dijo la abuela.

Chats relacionan a alcalde con desaparición de adolescente

De acuerdo con Dennis, A.P.V.M conoció al alcalde porque él a veces conducía la combi municipal que trasladaba a los estudiantes a competencias deportivas. “Él mismo manejando la combi… siendo alcalde, ¿cómo va a andar manejando el carro?”, cuestionó. La mujer asegura no haber visto una relación directa entre ambos, pero considera que la menor pudo haber sido influenciada: “Yo pienso que por seducción de personas del alcalde, de repente la hizo llegar hasta Lima”.

Los familiares también exhibieron conversaciones de WhatsApp presuntamente entre el alcalde y un pariente de la adolescente. En los mensajes, el burgomaestre solicitaría el DNI de la hermana mayor de A.P.V.M y, a cambio, habría enviado S/100 por Yape para facilitar su viaje a Lima. Según las capturas, el alcalde asegura que “La Angi está yendo a Lima”, y añade que no puede acercarse porque “estoy con orden de alejamiento”.

En ese mismo intercambio, el alcalde le pide al contacto que no mencione el favor: “Yo nunca voy a hablar que me hiciste el favor. Tú envías, yo le tomo captura y automáticamente lo eliminas”. La persona señala además que recibió una llamada previa en la que el alcalde habría indicado que la madre de la menor llegó para llevársela a Lima, aunque luego precisaría que estaría yendo "bien protegida con una persona de confianza".

La abuela rechaza que la adolescente se haya ido con su madre —quien los abandonó cuando A.P.V.M era pequeña y reside en Huaral—, aunque admite que algunos vecinos han comentado esa posibilidad.

Alcalde niega vínculo con menor desaparecida

En diálogo con este medio, el alcalde Santillán negó haber mantenido una relación con la menor. Afirmó que su celular fue robado en agosto y que desde ese número enviaron fotos y videos sin su autorización.

El funcionario señaló que conocía a A.P.V.M por los servicios de movilidad escolar: “A veces, cuando el chofer no podía o se enfermaba, a veces mi persona yo iba y los conducía”. Dijo que la comunicación con la joven se limitaba a consultas académicas o sobre transporte: “A veces me preguntaba si es que va a haber movilidad o llovía”.

Respecto al Yape asociado al pedido de DNI, aseguró que no estaba relacionado con la menor, sino que era “una joda” con otra mujer: “Ella me pidió apoyo para que pague su internet, siempre le he pagado… El yape era para el internet”.

Sobre la denuncia por imágenes íntimas, reconoció que sí recibió fotos enviadas desde el número de la adolescente.

Familia denuncia falta de avances en caso de menor desaparecida

Al momento de desaparecer, la menor no tenía celular, pues el equipo estaba incautado por la investigación. La abuela afirma que la jovencita habría pedido al colegio documentos para concluir la secundaria, aunque no se ha confirmado si fue ella quien realizó el trámite.

A más de un mes de la desaparición, la familia denuncia falta de información tanto de la Policía como de la Fiscalía. “No sé si está viva o muerta, no hay ningún resultado”, lamenta Dennis, quien solicita la intervención del Ministerio de la Mujer y pide que el caso no quede archivado.

Canal de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”. Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

