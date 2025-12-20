Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo
La Kábala, uno de los juegos de azar más populares del Perú, se juega los martes, jueves y sábados. No te pierdas la oportunidad de ganar.
Este sábado 20 de diciembre, personas de todo el país pondrán la mirada en La Kábala, ya que se disputa el Pozo Buenazo con un monto de S/ 4.800.115. El sorteo corresponde a uno de los juegos de azar más conocidos del Perú y, en esta nota, se informan los números ganadores de este sorteo a cargo de Intralot.
¿Qué días se juega la Kábala?
El popular sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.