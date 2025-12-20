Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

La Kábala inicia un sorteo este sábado 20 de diciembre. | Foto: La Kábala

Este sábado 20 de diciembre, personas de todo el país pondrán la mirada en La Kábala, ya que se disputa el Pozo Buenazo con un monto de S/ 4.800.115. El sorteo corresponde a uno de los juegos de azar más conocidos del Perú y, en esta nota, se informan los números ganadores de este sorteo a cargo de Intralot.

¿Qué días se juega la Kábala?

El popular sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.