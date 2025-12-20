HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Sociedad

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 20 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

La Kábala, uno de los juegos de azar más populares del Perú, se juega los martes, jueves y sábados. No te pierdas la oportunidad de ganar.

La Kábala inicia un sorteo este sábado 20 de diciembre.
La Kábala inicia un sorteo este sábado 20 de diciembre. | Foto: La Kábala

Este sábado 20 de diciembre, personas de todo el país pondrán la mirada en La Kábala, ya que se disputa el Pozo Buenazo con un monto de S/ 4.800.115. El sorteo corresponde a uno de los juegos de azar más conocidos del Perú y, en esta nota, se informan los números ganadores de este sorteo a cargo de Intralot.

¿Qué días se juega la Kábala?

El popular sorteo de La Kábala se lleva a cabo los días: martes, jueves y sábados.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO
Notas relacionadas
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 18 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala HOY, martes 16 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala HOY, martes 16 de diciembre de 2025: premios, jugada ganadora y pozo Buenazo

LEER MÁS
Sorteo de la Kábala en vivo hoy 13 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

Sorteo de la Kábala en vivo hoy 13 de diciembre 2025: resultados oficiales, números y pozo Buenazo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Hijo de pareja fallecida en accidente en Jicamarca revela que estaba en llamada con ellos cuando escuchó el choque: "Nadie hablaba; me quedé en shock"

Hijo de pareja fallecida en accidente en Jicamarca revela que estaba en llamada con ellos cuando escuchó el choque: "Nadie hablaba; me quedé en shock"

LEER MÁS
UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Retiro CTS al 100%: MTPE autoriza libre disponibilidad de ahorros en casos de cáncer o enfermedad terminal

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025