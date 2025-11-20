La Municipalidad de VMT anunció el 3 de junio a través de sus redes sociales la entrega del nuevo palacio de la juventud | Municipalidad de Lima

Integrantes del colectivo LGBTIQ+ Acción LGBTIQNB Lima Sur denunciaron que desde el 22 de septiembre se les viene restringiendo el acceso a un aula del Palacio de la Juventud de Lima Sur, en Villa María del Triunfo, espacio donde ensayaban dos veces por semana desde junio. Según señalaron, la prohibición apareció luego de que realizaran un evento de cierre de talleres, lo que habría generado quejas del personal de seguridad ciudadana que comparte instalaciones en el primer piso del local municipal.

El colectivo señaló que tras las quejas internas sobre la presencia de jóvenes caracterizados para el evento de ballroom también se despidió a un miembro de la municipalidad de VMT que les facilitaba el espacio. Desde el grupo afirman que tuvieron que dejar de acceder al recinto sin una explicación formal. “Nos dijeron que estaban reestructurando todo y que no se podía ensayar. Dos semanas después seguían diciendo lo mismo”, relató.

Colectivo denuncia que les impiden usar espacios tras presentación de ballroom

“Los serenazgos vieron a los chicos subir caracterizados al tercer piso y se quejaron ante su supervisor”, relataron miembros de la agrupación. Señalan que, en ese momento, uno de los trabajadores municipales, quien luego sería despedido, les indicó al personal de seguridad que no había ningún inconveniente y que cualquier tipo de discriminación estaba prohibida.

Exponen que, al día siguiente, esta persona fue llamada por la gerencia municipal y se le cuestionó por la presencia de menores en el evento. Explicó que asistieron familiares acompañados por sus padres y recordó que “desde el año 91 la transexualidad dejó de ser considerada una enfermedad”. Horas después, se formalizó su despido.

Indican que esa misma noche, el colectivo recibió la notificación verbal de que ya no podían usar el aula. La razón: un supuesto proceso de reestructuración y la necesidad de suspender todas las actividades. No obstante, el grupo afirma que esto solo se aplicó a ellos. “Consultamos a otras organizaciones (danzas, teatro, coro) y a ninguno se le había restringido el ingreso. Todos seguían practicando con normalidad. Los únicos somos los del ballroom”, señalaron.

Señalan que, cuando solicitaron formalmente el espacio por mesa de partes, el 9 de octubre, no obtuvieron respuesta dentro del plazo administrativo. Solo recibieron comunicaciones orales. “La coordinadora de educación nos dijo que todo estaba lleno los siete días de la semana hasta el próximo año, porque ya venían los talleres de verano”, afirmaron.

Colectivo buscó apoyo policial

El colectivo buscó apoyo policial para realizar una constatación de los hechos. Indican que, la primera vez, acudieron al recinto junto a agentes de la Policía, pero no encontraron personal administrativo. “Nos dijeron: ‘Volveremos mañana’”. No obstante, indican que se apersonaron a la comisaría al día siguiente y que no fueron atendidos. "Lo único que se logró fue un acta de apoyo, un documento que firmaron el policía que estaba a cargo y el presidente del Ballroom", indicaron.

El grupo insiste en que su solicitud es clara: recuperar el derecho a usar el espacio que empleaban desde junio. “Queremos que se les permita ensayar como venían haciéndolo. Es un espacio público, no es de la gestión”, afirmó la vocera.

Han iniciado un acompañamiento legal y preparan una nueva carta que permita exigir una respuesta formal de la autoridad correspondiente. “La persona que ocupa ahora mi puesto es la responsable directa de que no se nos deje usar los espacios”, finalizó.

¿Qué es el ballroom?

El ballroom tiene su origen en la cultura negra y latina LGBTQ+ de Nueva York, donde se realizan balls: competencias de moda, performance y baile en las que los participantes expresan identidad, creatividad y resiliencia. Funciona a través de casas que actúan como familias elegidas y brindan apoyo a quienes, históricamente, han sido marginados por razones de raza, género u orientación sexual. Su objetivo principal es ofrecer un espacio seguro donde las personas puedan afirmarse, celebrarse y construir comunidad, al mismo tiempo que desafían normas sociales mediante el arte, la estética y la libertad corporal.

La República se comunicó con la Municipalidad de Villa María del Triunfo buscando obtener sus descargos, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

