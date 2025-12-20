HOYSuscripcion LR Focus

Balean auto de periodista de Prensa Callao TV, Anthony Rumiche: "Mi hijo se encontraba en la sala conmigo"

El periodista Anthony Rumiche denuncia que el atentado en su contra se debe a su labor investigativa contra el Gobierno Regional del Callao. Ataque ocurrió el día en que se revelaron reportajes sobre presuntas irregularidades en el GORE.

Atentado contra periodista Anthony Rumiche se dio el mismo día en que reveló reportajes sobre el GORE Callao.
Atentado contra periodista Anthony Rumiche se dio el mismo día en que reveló reportajes sobre el GORE Callao.

Presunto atentado contra la prensa. El periodista Anthony Rumiche del medio Prensa Callao TV fue blanco de un ataque durante la noche del viernes 19 de diciembre. Según denunció, tres sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron a los exteriores de su domicilio y dispararon contra su vehículo cuando él se encontraba con su menor hijo y dos colegas dentro de su vivienda.

"Delincuentes han llegado hasta la puerta de mi casa atacando mi vehículo a punta de balazos en presencia de mi menor hijo que se encontraba en la sala conmigo", señala Rumiche. Indicó que el ataque ocurrió luego de que hayan salido investigaciones periodísticas sobre irregularidades y malversación de fondos del GORE Callao, bajo gestión del gobernador Ciro Castillo.

Denuncia represalias

Rumiche menciona que teme por su vida: "Si algo me pasa, responsabilizo directamente al prófugo de la justicia Ciro Castillo, a su entorno más cercano y a todos los funcionarios que en algún momento denuncié como periodista de investigación". También apuntó contra alias 'Chino Jimmy Whu', presunto delincuente a quien expuso en diversos reportajes como parte de la banda criminal Los Socios del Callao.

El periodista lamentó que su pequeño se haya visto expuesto durante el atentado. En tanto, un colega cercano a él sostuvo que en la región, la prensa se ve obligada a trasladarse portando chalecos antibalas. Asimismo, exhortaron a la Municipalidad Provincial del Callao a identificar a los atacantes, pues, en su huida, habrían seguido un recorrido donde existen cámaras de seguridad.

Periodistas en Callao portan chalecos antibalas.

Periodistas en Callao portan chalecos antibalas. Foto: Revista Versión Callao

Periodista ya había sido víctima de ataques

En febrero de este año, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú expresó su preocupación frente a las amenazas denunciadas por el periodista Anthony Rumiche tras la difusión de investigaciones vinculadas a la gestión del GORE Callao. El hecho más grave ocurrió el 26 de febrero, cuando fue agredido físicamente mientras realizaba cobertura en los exteriores de la Municipalidad de Carmen de la Legua.

Durante su labor periodística, un trabajador del Gobierno Regional intentó arrebatarle el celular y lo golpeó, en un contexto que luego derivó en insultos y amenazas de muerte por parte de personas que acompañaban al hijo del gobernador. El periodista presentó la denuncia policial correspondiente ante la comisaría de Maranga.

La ANP también recordó antecedentes de hostigamiento digital, como mensajes intimidantes difundidos desde cuentas asociadas al Gobierno Regional del Callao durante una transmisión en vivo del medio.

