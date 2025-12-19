Tomás Galvez ataca a fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela: "He descubierto que trabajaban para encubrir a los investigados"

Gálvez dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público que afectan investigaciones como Cuellos Blancos y Lava Jato. Foto: composición LR

Gálvez dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público que afectan investigaciones como Cuellos Blancos y Lava Jato. Foto: composición LR

En una reciente conferencia de prensa desde la sede del Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, lanzó duras críticas contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Gálvez acusó a los líderes del equipo especial Lava Jato de "apoderarse" de las investigaciones y de presuntamente encubrir a los investigados.

Durante su intervención, Gálvez calificó la labor de Pérez y Vela como un "evidente fracaso", argumentando que, tras una década de pesquisas, los resultados son insuficientes.

"Estos señores están 10 años investigando y su fracaso ha sido evidente. El encubrimiento a los investigados ha sido evidente y obviamente no quieren salir de los casos porque no quieren que se descubra la inmundicia que debe existir", afirmó el fiscal interino.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Gálvez no presentó pruebas que sustenten la supuesta conducta irregular de los fiscales. Asimismo, en su discurso omitió mencionar los avances judiciales logrados por el equipo especial Lava Jato, los cuales han permitido procesar y obtener sentencias relacionadas con cuatro expresidentes de la República.

Tomas Gálvez ofendido por expresiones de Rafael Vela.

Aunque inicialmente negó que su pronunciamiento fuera una represalia contra el fiscal Rafael Vela, Gálvez terminó aludiendo directamente a los calificativos lanzados por el coordinador anticorrupción y extendió sus críticas a los medios de comunicación.

"La prensa debe ser más informada y manejar criterios de pertinencia. Como se puede decir Mesa de Partes, ¿acaso nos ha llegado algún informe del Congreso? ¿Acaso no estoy haciendo lo que he dicho desde que he descubierto que estos señores trabajaban para encubrir a los investigados y no para descubrir los hechos?", expresó Gálvez, añadiendo que lo expresado por Vela sería "una campaña de desinformación en su contra".

Tomás Gálvez confirma eliminación de equipos especiales de fiscales

En otro momento de su conferencia de prensa, Gálvez, aseguró que la decisión de eliminar los equipos especiales dentro del Ministerio Público "ya está tomada" y que la Junta de Fiscales Supremos no se habría opuesto a esta polémica medida.

"La decisión ya está tomada con la anuencia de la Junta de Fiscales Supremos. No es que ellos hayan dicho: 'que lo disuelvan o que ponga fin', sino que han dicho que es un asunto de competencia exclusiva de la Fiscalía de la Nación y que mi persona debe tomar la decisión", reveló Tomás Gálvez.