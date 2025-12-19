HOYSuscripcion LR Focus

Política

Tomás Galvez ataca a fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela: "He descubierto que trabajaban para encubrir a los investigados"

Los ataques de Tomás Gálvez hacia los fiscales Lava Jato, las dio sin mostrar pruebas que sustenten sus dichos.

Gálvez dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público que afectan investigaciones como Cuellos Blancos y Lava Jato. Foto: composición LR
En una reciente conferencia de prensa desde la sede del Ministerio Público, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, lanzó duras críticas contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba. Gálvez acusó a los líderes del equipo especial Lava Jato de "apoderarse" de las investigaciones y de presuntamente encubrir a los investigados.

Durante su intervención, Gálvez calificó la labor de Pérez y Vela como un "evidente fracaso", argumentando que, tras una década de pesquisas, los resultados son insuficientes.

"Estos señores están 10 años investigando y su fracaso ha sido evidente. El encubrimiento a los investigados ha sido evidente y obviamente no quieren salir de los casos porque no quieren que se descubra la inmundicia que debe existir", afirmó el fiscal interino.

Pese a la gravedad de las acusaciones, Gálvez no presentó pruebas que sustenten la supuesta conducta irregular de los fiscales. Asimismo, en su discurso omitió mencionar los avances judiciales logrados por el equipo especial Lava Jato, los cuales han permitido procesar y obtener sentencias relacionadas con cuatro expresidentes de la República.

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Tomas Gálvez ofendido por expresiones de Rafael Vela.

Aunque inicialmente negó que su pronunciamiento fuera una represalia contra el fiscal Rafael Vela, Gálvez terminó aludiendo directamente a los calificativos lanzados por el coordinador anticorrupción y extendió sus críticas a los medios de comunicación.

"La prensa debe ser más informada y manejar criterios de pertinencia. Como se puede decir Mesa de Partes, ¿acaso nos ha llegado algún informe del Congreso? ¿Acaso no estoy haciendo lo que he dicho desde que he descubierto que estos señores trabajaban para encubrir a los investigados y no para descubrir los hechos?", expresó Gálvez, añadiendo que lo expresado por Vela sería "una campaña de desinformación en su contra".

Tomás Gálvez confirma eliminación de equipos especiales de fiscales

En otro momento de su conferencia de prensa, Gálvez, aseguró que la decisión de eliminar los equipos especiales dentro del Ministerio Público "ya está tomada" y que la Junta de Fiscales Supremos no se habría opuesto a esta polémica medida.

"La decisión ya está tomada con la anuencia de la Junta de Fiscales Supremos. No es que ellos hayan dicho: 'que lo disuelvan o que ponga fin', sino que han dicho que es un asunto de competencia exclusiva de la Fiscalía de la Nación y que mi persona debe tomar la decisión", reveló Tomás Gálvez.

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

Tomás Gálvez anuncia la disolución de los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos y Eficcop

La Junta de Fiscales Supremos decidirá este 10 de diciembre la elección de un nuevo fiscal de la Nación

La Junta de Fiscales Supremos decidirá este 10 de diciembre la elección de un nuevo fiscal de la Nación

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

Martín Vizcarra es trasladado desde Barbadillo al hospital de Ate por descompensación

La Libertad: sicarios asesinan a regidora cuando participaba de una chocolatada

La Libertad: sicarios asesinan a regidora cuando participaba de una chocolatada

Elecciones 2026: 29 partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral del JNE

Elecciones 2026: 29 partidos políticos firmaron el Pacto Ético Electoral del JNE

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: "Están obsesionados (…) no piensan en su partido"

Víctor García Belaunde sobre congresistas de Acción Popular que buscan la reelección: “Están obsesionados (…) no piensan en su partido”

