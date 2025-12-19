HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Sociedad

Hijo de pareja fallecida en accidente en Jicamarca revela que estaba en llamada con ellos cuando escuchó el choque: "Nadie hablaba; me quedé en shock"

El hijo contó que su hermano, quien conducía el vehículo, se detuvo para que su madre pudiera colocarle unas gotas a su padre. Fue en ese preciso momento cuando se escuchó el estrepitoso impacto.

Hijo de la pareja fallecida en Jicamarca confesó que estaba en llamada con ellos cuando ocurrió accidente.
Hijo de la pareja fallecida en Jicamarca confesó que estaba en llamada con ellos cuando ocurrió accidente. | Latina | Composición LR

Un hijo de la pareja fallecida en Jicamarca, Edgar Camavilca Paucar y su esposa, Norma Carhuaricra Arias, reveló que estaba en una llamada telefónica con ellos cuando escuchó el choque entre un camión y el vehículo en el que iban sus padres. Según relató a Latina, su hermano, Junior Omar Camavilca —quien conducía el auto— se había estacionado fuera de la vía para que su madre pudiera colocarle unas gotas a su padre. “Pasaron entre tres y cinco segundos”, dijo entre lágrimas al recordar cómo sonó el accidente. “Nadie me hablaba; me quedé en shock”.

Cuando ocurrió el incidente, el familiar afectado mencionó que él iba conduciendo y que rogaba a su madre que le respondiera, tras escuchar un fuerte estruendo. Fue en ese momento cuando oyó a su hermano gritar “auxilio” durante la llamada. “Tenía un corte grande en el rostro y se le ha hinchado. Tiene el rostro deformado y también lesiones en la cintura. No puede estar de pie ni sentado; debe guardar reposo por dos meses”, indicó.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

Cuando su hermano fue llevado al Hospital de Lima Este-Vitarte, le informaron que no podían atenderlo porque el establecimiento se encontraba saturado. Ante ello, decidieron trasladarlo a su casa, donde actualmente es cuidado por sus familiares.

PUEDES VER: UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

lr.pe

¿Cómo ocurrió el accidente en Jicamarca?

El accidente en Jicamarca ocurrió la noche del miércoles 17 de diciembre, en la avenida Unión, anexo 8, en la zona de Jicamarca. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad del sector. Las imágenes muestran la magnitud del impacto y han reavivado la preocupación de los vecinos, quienes denuncian el constante riesgo que representa el tránsito de vehículos de carga por esta vía. Además, exigen a las autoridades que restrinjan o prohíban su circulación.

Según información preliminar, el conductor de la furgoneta involucrada fue identificado como Mario Ccasani Escobar, de 43 años. No obstante, Omar Camavilca aseguró que, hasta el cierre de esta nota, su familia no había recibido comunicación oficial sobre la ubicación o captura del responsable. Por su parte, la Policía indicó que el vehículo de carga circulaba a excesiva velocidad y que, antes de impactar contra la unidad en la que se desplazaban los esposos Camavilca Carhuaricra, colisionó previamente con una combi.

PUEDES VER: Enfermeras del Ejército denuncian recortes arbitrarios en su sueldo tras huelga: ''Atropellaron nuestro derecho''

lr.pe

Omar Camavilca relató cómo vivió el accidente en Jicamarca

Omar Camavilca relató a Latina los dramáticos momentos que vivió tras el violento choque de un tráiler contra el vehículo en el que se desplazaba junto a sus padres. Aún conmocionado, recordó que, después del impacto, vio a ambos tendidos en el pavimento, mientras varios vecinos se acercaban para brindarles ayuda. “Estaban agonizando”, expresó al describir la desesperación que sintió en esos minutos posteriores al accidente.

El afectado también cuestionó la atención que recibió en el centro de salud al que fue trasladado, donde —según denunció— no había camillas y el personal que lo atendió eran practicantes. Aseguró que fue suturado de forma improvisada por distintos médicos, mientras pedía ser atendido con urgencia.

Sus familiares señalaron que, a pesar de presentar dificultades para caminar, golpes en el rostro y malestar general, se dispuso su alta médica. “Nos dijeron que solo tenía lesiones internas y contusiones, pero en el video se ve claramente que salió despedido del vehículo”, afirmó uno de sus hermanos, quien informó que el caso ya ha sido denunciado.

Comunicado del Hospital de Lima Este-Vitarte

El Hospital de Lima Este–Vitarte emitió un pronunciamiento tras el accidente de tránsito ocurrido en Jicamarca y afirmó que la atención médica brindada a los heridos se efectuó conforme a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento el derecho fundamental a la salud de las víctimas.

Pronunciamiento del Hospital de Lima Este-Vitarte. Foto: Minsa

Pronunciamiento del Hospital de Lima Este-Vitarte. Foto: Minsa

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Peruana es asesinada junto con futbolista de Barcelona SC, en Ecuador: investigan posible ataque dirigido

Peruana es asesinada junto con futbolista de Barcelona SC, en Ecuador: investigan posible ataque dirigido

LEER MÁS
Juliaca: asaltantes quitan la vida a un hombre cuando llegaba a su vivienda

Juliaca: asaltantes quitan la vida a un hombre cuando llegaba a su vivienda

LEER MÁS
Hombre es asesinado durante balacera por resistirse al robo de su camioneta en Cercado de Lima

Hombre es asesinado durante balacera por resistirse al robo de su camioneta en Cercado de Lima

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

Senamhi anuncia arribo del Anticiclón del Pacífico Sur: fenómeno alterará clima de la costa del Perú

LEER MÁS
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Sociedad

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Caen 14 miembros de banda ligada a extorsión de transportistas que cobraba cupos de S/2.500 semanales

Senamhi advierte niveles altos y extremadamente altos de radiación en todo el Perú tras el inicio del verano

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025