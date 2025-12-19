Hijo de la pareja fallecida en Jicamarca confesó que estaba en llamada con ellos cuando ocurrió accidente. | Latina | Composición LR

Un hijo de la pareja fallecida en Jicamarca, Edgar Camavilca Paucar y su esposa, Norma Carhuaricra Arias, reveló que estaba en una llamada telefónica con ellos cuando escuchó el choque entre un camión y el vehículo en el que iban sus padres. Según relató a Latina, su hermano, Junior Omar Camavilca —quien conducía el auto— se había estacionado fuera de la vía para que su madre pudiera colocarle unas gotas a su padre. “Pasaron entre tres y cinco segundos”, dijo entre lágrimas al recordar cómo sonó el accidente. “Nadie me hablaba; me quedé en shock”.

Cuando ocurrió el incidente, el familiar afectado mencionó que él iba conduciendo y que rogaba a su madre que le respondiera, tras escuchar un fuerte estruendo. Fue en ese momento cuando oyó a su hermano gritar “auxilio” durante la llamada. “Tenía un corte grande en el rostro y se le ha hinchado. Tiene el rostro deformado y también lesiones en la cintura. No puede estar de pie ni sentado; debe guardar reposo por dos meses”, indicó.

Cuando su hermano fue llevado al Hospital de Lima Este-Vitarte, le informaron que no podían atenderlo porque el establecimiento se encontraba saturado. Ante ello, decidieron trasladarlo a su casa, donde actualmente es cuidado por sus familiares.

¿Cómo ocurrió el accidente en Jicamarca?

El accidente en Jicamarca ocurrió la noche del miércoles 17 de diciembre, en la avenida Unión, anexo 8, en la zona de Jicamarca. El hecho fue registrado por una cámara de seguridad del sector. Las imágenes muestran la magnitud del impacto y han reavivado la preocupación de los vecinos, quienes denuncian el constante riesgo que representa el tránsito de vehículos de carga por esta vía. Además, exigen a las autoridades que restrinjan o prohíban su circulación.

Según información preliminar, el conductor de la furgoneta involucrada fue identificado como Mario Ccasani Escobar, de 43 años. No obstante, Omar Camavilca aseguró que, hasta el cierre de esta nota, su familia no había recibido comunicación oficial sobre la ubicación o captura del responsable. Por su parte, la Policía indicó que el vehículo de carga circulaba a excesiva velocidad y que, antes de impactar contra la unidad en la que se desplazaban los esposos Camavilca Carhuaricra, colisionó previamente con una combi.

Omar Camavilca relató cómo vivió el accidente en Jicamarca

Omar Camavilca relató a Latina los dramáticos momentos que vivió tras el violento choque de un tráiler contra el vehículo en el que se desplazaba junto a sus padres. Aún conmocionado, recordó que, después del impacto, vio a ambos tendidos en el pavimento, mientras varios vecinos se acercaban para brindarles ayuda. “Estaban agonizando”, expresó al describir la desesperación que sintió en esos minutos posteriores al accidente.

El afectado también cuestionó la atención que recibió en el centro de salud al que fue trasladado, donde —según denunció— no había camillas y el personal que lo atendió eran practicantes. Aseguró que fue suturado de forma improvisada por distintos médicos, mientras pedía ser atendido con urgencia.

Sus familiares señalaron que, a pesar de presentar dificultades para caminar, golpes en el rostro y malestar general, se dispuso su alta médica. “Nos dijeron que solo tenía lesiones internas y contusiones, pero en el video se ve claramente que salió despedido del vehículo”, afirmó uno de sus hermanos, quien informó que el caso ya ha sido denunciado.

Comunicado del Hospital de Lima Este-Vitarte

El Hospital de Lima Este–Vitarte emitió un pronunciamiento tras el accidente de tránsito ocurrido en Jicamarca y afirmó que la atención médica brindada a los heridos se efectuó conforme a los protocolos establecidos, garantizando en todo momento el derecho fundamental a la salud de las víctimas.

Pronunciamiento del Hospital de Lima Este-Vitarte. Foto: Minsa

