La Universidad Nacional Mayor de San Marcos entregó un terreno a la ATU para la futura Residencia Universitaria | UNMSM | Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cedió a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un terreno de aproximadamente tres mil metros cuadrados para la construcción de la futura Residencia Universitaria y una Guardería dentro de la Ciudad Universitaria, como parte de la compensación social por la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La entrega del espacio se realizó en el marco de un trabajo conjunto entre la UNMSM, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU, y beneficiará directamente a estudiantes sanmarquinos, en especial a aquellos que provienen de otras regiones y a quienes tienen hijos a su cargo.

¿Cómo será la futura Residencia Universitaria y Guardería?

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, destacó que la futura Residencia Universitaria tendrá un enfoque inclusivo y permitirá que estudiantes con responsabilidades familiares puedan continuar su formación académica. Precisó que el proyecto contempla una cuna jardín, lactario, áreas comunes y una ubicación estratégica frente al comedor universitario, facilitando el desplazamiento seguro de los alumnos.

Asimismo, explicó que la infraestructura estará conformada por módulos habitacionales con habitaciones compartidas, baño propio, clóset y espacios de estudio, además de salas comunes que fomentarán la convivencia y el trabajo académico colectivo. El complejo contará con sistemas de control de acceso mediante reconocimiento facial y videovigilancia interna.

La rectora Jeri Ramón resaltó que la Residencia Universitaria tendrá un enfoque más inclusivo. Foto: UNMSM

Durante la jornada también se inauguraron oficialmente las renovadas puertas 2 y 3 de la universidad, accesos emblemáticos que ahora cuentan con mejores condiciones de seguridad y modernización, en concordancia con el proyecto de integración urbana vinculado al sistema de transporte masivo.

¿Cuándo se construirá la Residencia Universitaria?

La autoridad universitaria informó que la construcción de la Residencia Universitaria está prevista para iniciar en enero próximo, junto con las denominadas Torres Gemelas, un espacio multidisciplinario orientado a fortalecer la interacción académica entre estudiantes de distintas carreras.

Por su parte, el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Juan del Carmen Haro Muñoz, señaló que la Línea 2 del Metro no solo mejorará la conectividad de Lima y Callao, sino que también impulsará el desarrollo de la Ciudad Universitaria de San Marcos. Añadió que la futura estación San Marcos garantizará un transporte moderno y seguro para la comunidad universitaria, incluso en horarios nocturnos.

En tanto, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, aseguró que se dará la celeridad necesaria para la ejecución de las obras y que el objetivo es poner estas infraestructuras al servicio de los estudiantes en el menor plazo posible. Se informó que dentro del programa de inversiones también se incluyen mejoras en el cerco perimétrico, la clínica universitaria y el sistema de seguridad de la Ciudad Universitaria.

