HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Sociedad

UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

Este proyecto beneficiará a estudiantes de la UNMSM, especialmente a aquellos de otras regiones y con hijos. La infraestructura incluirá módulos habitacionales y áreas comunes.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos entregó un terreno a la ATU para la futura Residencia Universitaria
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos entregó un terreno a la ATU para la futura Residencia Universitaria | UNMSM | Composición LR

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) cedió a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un terreno de aproximadamente tres mil metros cuadrados para la construcción de la futura Residencia Universitaria y una Guardería dentro de la Ciudad Universitaria, como parte de la compensación social por la ejecución de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao.

La entrega del espacio se realizó en el marco de un trabajo conjunto entre la UNMSM, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la ATU, y beneficiará directamente a estudiantes sanmarquinos, en especial a aquellos que provienen de otras regiones y a quienes tienen hijos a su cargo.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

lr.pe

¿Cómo será la futura Residencia Universitaria y Guardería?

La rectora de la UNMSM, Jeri Ramón Ruffner, destacó que la futura Residencia Universitaria tendrá un enfoque inclusivo y permitirá que estudiantes con responsabilidades familiares puedan continuar su formación académica. Precisó que el proyecto contempla una cuna jardín, lactario, áreas comunes y una ubicación estratégica frente al comedor universitario, facilitando el desplazamiento seguro de los alumnos.

Asimismo, explicó que la infraestructura estará conformada por módulos habitacionales con habitaciones compartidas, baño propio, clóset y espacios de estudio, además de salas comunes que fomentarán la convivencia y el trabajo académico colectivo. El complejo contará con sistemas de control de acceso mediante reconocimiento facial y videovigilancia interna.

La rectora Jeri Ramón resaltó que la Residencia Universitaria tendrá un enfoque más inclusivo. Foto: UNMSM

La rectora Jeri Ramón resaltó que la Residencia Universitaria tendrá un enfoque más inclusivo. Foto: UNMSM

Durante la jornada también se inauguraron oficialmente las renovadas puertas 2 y 3 de la universidad, accesos emblemáticos que ahora cuentan con mejores condiciones de seguridad y modernización, en concordancia con el proyecto de integración urbana vinculado al sistema de transporte masivo.

PUEDES VER: Municipalidad de Lima anuncia cobro de peajes en la Panamericana Sur a precios 'más asequibles'

lr.pe

¿Cuándo se construirá la Residencia Universitaria?

La autoridad universitaria informó que la construcción de la Residencia Universitaria está prevista para iniciar en enero próximo, junto con las denominadas Torres Gemelas, un espacio multidisciplinario orientado a fortalecer la interacción académica entre estudiantes de distintas carreras.

Por su parte, el viceministro de Transportes y Comunicaciones, Juan del Carmen Haro Muñoz, señaló que la Línea 2 del Metro no solo mejorará la conectividad de Lima y Callao, sino que también impulsará el desarrollo de la Ciudad Universitaria de San Marcos. Añadió que la futura estación San Marcos garantizará un transporte moderno y seguro para la comunidad universitaria, incluso en horarios nocturnos.

En tanto, el presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández Salazar, aseguró que se dará la celeridad necesaria para la ejecución de las obras y que el objetivo es poner estas infraestructuras al servicio de los estudiantes en el menor plazo posible. Se informó que dentro del programa de inversiones también se incluyen mejoras en el cerco perimétrico, la clínica universitaria y el sistema de seguridad de la Ciudad Universitaria.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

Celebra su fiesta de graduación de la UNMSM a los 82 años y emociona con su mensaje a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

LEER MÁS
San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

San Marcos no contará con el 'gusano legendario' para el menú especial y anuncia cambios en su almuerzo navideño

LEER MÁS
Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

Profesor de la UNMSM revela notas finales de sus alumnos y redes se sorprenden al ver que todo el salón jaló: "Verano con fe"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Peruana es asesinada junto a su pareja, futbolista del Barcelona SC, en Ecuador: habría recibido amenazas

Peruana es asesinada junto a su pareja, futbolista del Barcelona SC, en Ecuador: habría recibido amenazas

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Hombre es asesinado durante balacera por resistirse al robo de su camioneta en Cercado de Lima

Hombre es asesinado durante balacera por resistirse al robo de su camioneta en Cercado de Lima

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

The Strongest vs Nacional Potosí EN VIVO por las semifinales de la Copa Paceña: empatan 0-0 en el primer tiempo

Sociedad

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

¿Es obligatorio el uso de mascarilla ante casos de influenza A H3N2? Esto dice el Ministerio de Salud

Denuncian falta de equipos de anestesia en el Instituto de Ciencias Neurológicas: máquina se apagó durante operación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

Mirtha Vásquez, Ruth Luque e Indira Huilca: las excongresistas que postulan con Ahora Nación para las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025