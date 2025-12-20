HOYSuscripcion LR Focus

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de diciembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Mhoni Vidente revela el horóscopo de hoy en Perú, sábado 20 de diciembre de 2025, invitando a fomentar diálogos profundos y a dar comienzo a nuevas iniciativas. Las energías del día favorecen tomar decisiones importantes y asumir cambios con valentía y claridad.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 20 de diciembre.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 20 de diciembre. | Foto: Composición LR

Mhoni Vidente, astróloga cubana muy conocida, presentó el horóscopo de hoy, sábado 20 de diciembre de 2025. En su mensaje puso atención en crear espacios que permitan conversaciones honestas, asumir nuevos retos con ingenio y mantener apertura para recibir noticias favorables desde lugares o personas inesperadas.

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy, sábado 20 de diciembre

Aries

En temporada de encuentros y compras de último momento, se recomienda cuidar la salud ante resfriados y molestias de garganta. También apueste por renovar imagen y vestuario, pues la percepción influye. Suerte: 07 y 30; color: rojo.

Tauro

Se aconseja evitar engaños y conflictos ajenos, permitiendo que las situaciones sigan su curso. Afrontará un dilema sentimental entre dos afectos; su naturaleza apasionada genera dudas. Debe elegir una relación que impulse su crecimiento. Números: 06, 12; color: azul predominante.

Géminis

En una etapa de prosperidad y energía positiva, atraviesa días de reinvención y bienestar. Debe definir metas para el próximo año. Un amor del pasado reaparece. Se recomienda regularizar pasaporte y visa para viajar. Números de suerte: 01 y 33.

Cáncer

Atraviesa un periodo de baja energía tras rupturas sentimentales y tensiones familiares, pero la recuperación se aproxima. Se aconseja limpiar su aura y disfrutar las fiestas decembrinas. Organizar Navidad resultará favorable. Suerte: 02 y 19; color: azul.

Leo

Las celebraciones navideñas le traen alegría y sorpresas. Debe adquirir obsequios con moderación. Viva jornadas de creatividad y energía positiva para concretar proyectos. Un ingreso inesperado llega por azar. Números favorables: 05 y 31; color: naranja predominante en estos días.

Virgo

Al cierre del año, se impulsa a evaluar aciertos y pendientes para redefinir decisiones de avance. Su signo destaca por fortaleza espiritual y energía favorable, por lo que la calma será clave. Se anticipa ingreso extra vía azar. Números: 05 y 14; color: verde.

Libra

Un romance de Aries o Capricornio busca formalizar. Diciembre se perfila afectivo para su signo. Se sugieren cambios de imagen para verse jovial. La fortuna sonríe con los números 18 y 99 y el blanco favorece.

Escorpio

Enfrenta pendientes personales, fiel a su fama de signo responsable. Se recomienda organizar tiempos para disfrutar la Navidad en familia. En pareja habrá armonía; solteros vivirán reencuentros intensos. Favorecen romances con Leo o Virgo. Números 22 y 39; color: rojo intenso.

Sagitario

Al concluir el año, se le insta a ordenar pendientes y concentrarse previo al descanso. Debe aceptar el amor sin autosabotearse; su naturaleza ardiente dificulta la estabilidad. Se recomienda calma y goce navideño. La suerte aparece con 46 y 77.

Capricornio

Durante su cumpleaños, recibe energías positivas que fortalecen su crecimiento personal. Un regalo especial llega de un amor de signo de fuego. Fortuna extra: 07 y 30; el sándalo potencia la buena suerte.

Acuario

Este fin de semana invita a honrar a quienes ya no están, recordándolos en memoria y corazón durante la cena navideña. La fortuna llega con 07 y 16; el rojo predomina, y el sábado será especialmente favorable.

Piscis

Un amor del pasado regresará, invitando a una nueva oportunidad en pareja. El fin de semana estará lleno de tareas domésticas; su signo Piscis prioriza el orden y cumplir obligaciones. Se recomienda preparar compras navideñas. Suerte: 00 y 55; color: verde.

