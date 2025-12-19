HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 EN VIVO | Noticias del Perú y el mundo hoy 19 de diciembre

Sociedad

Personal de salud y adultos con comorbilidades quedan excluidos de la vacunación prioritaria contra la H3N2, pese a alertas de la ONU en 2025

La estrategia del Minsa frente a la influenza H3N2 ha sido cuestionada por especialistas, quienes advierten una respuesta tardía, cobertura limitada y contradicciones con la normativa vigente que ponen en riesgo a la población más vulnerable.

Expertos cuestionan estratagia de vacunación del Minsa ante avance la gripe H3N2
Expertos cuestionan estratagia de vacunación del Minsa ante avance la gripe H3N2 | Maribel Mendo / La República

El 15 de diciembre de este año, el Ministerio de Salud (Minsa) confirmó la detección de los primeros dos casos de influenza H3N2, subclado K, en a nuestro país. Días después, el mismo ministerio comunicó a la población las acciones inmediatas que adoptaría respecto a los sistemas de vacunación. En la publicación, el Minsa señala, con la finalidad de facilitar la vacunación a la población prioritaria que aún no ha recibido la dosis, se habilitaría ocho puntos de vacunación en Lima Metropolitana.

Según el comunicado, la medida contempla a "niños y niñas menores de 5 años, adultos mayores de 60 años y gestantes". No obstante, especialistas han cuestionado la exclusión del personal de salud, que por norma forma parte del esquema de vacunación, y de los adultos con comorbilidades, considerados población altamente susceptible. En ese sentido, señalan que la gestión actual ha sido insuficiente y relega la importancia de la vacunación, pese a las alertas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de priorizar este sistema.

TE RECOMENDAMOS

RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN LA MIRA: PIDEN AL JNE ANULAR SUS ELECCIONES INTERNAS | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Minsa confirma los dos primeros casos de la variante A H3N2 de influenza en menores de edad en Perú

lr.pe

Vacuna contra influenza no comprende a adultos con comorbilidades, pese a norma

El Dr. Antonio Quispe, fue enfático sobre los riesgos de no contemplar tanto a personal de salud como a personas que padecen comorbilidades en el esquema de vacunación. “Se complican y mueren. Las tasas de hospitalización y mortalidad son más altas en estos grupos, por eso se les llama grupos de alto riesgo”, advirtió para La República. “Excluir al personal de salud también es gravísimo, porque sin ellos no puedes atender a nadie. Si se enferman, el resto se muere”, remarcó.

De acuerdo a la Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación (NTS N°196-MINSA/DGISP-2022), la "vacuna influenza adulto" se administra en población mayor de 3 años de edad. Esto comprende a personas con comorbilidad; es decir, aquellos que atraviesan enfermedades cardiovasculares, respiratorias crónicas, renales, diabetes, obesidad, otras enfermedades metabólicas, cáncer o inmunodeficiencia en fase controlada; entre otros.

“El comunicado excluye a grupos que la norma reconoce como prioritarios. Eso está mal”, enfatiza.

Entre las comorbilidades más peligrosas, señala, se encuentran el cáncer, las enfermedades inmunosupresoras, pacientes trasplantados, personas que reciben corticoides, así como obesos, diabéticos e hipertensos. “Si empiezas a sumar, estamos hablando del 30% o 40% de la población adulta del país”, explicó.

Norma especifica esquema de vacunación contra influenza desde 2022.

Norma especifica esquema de vacunación contra influenza desde 2022.

PUEDES VER: Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa

lr.pe

Una gestión tardía ante un mal previsible

Para el especialista, el argumento de sorpresa no tiene sustento: “Esta es la epidemia más predecible del mundo. Todos los años tenemos temporada de influenza y todos los años aparece un nuevo subclado que obliga a actualizar las vacunas”. Señala, además, que no existe excusa alguna para un desabastecimiento de este tipo, y mucho menos que se haga esperar a la población hasta abril del próximo año para recibir una vacuna: "cualquier persona competente proyecta cifras, estima cuántas vacunas se necesitan y las compra con anticipación".

Por su parte, el exministro de Salud, el Dr. Víctor Zamora, considera que las consecuencias de esta gestión son solo el resultado de un proceso de debilitamiento del programa nacional de inmunizaciones, pese a advertencias reiteradas de organismos internacionales. “La OMS no hizo un llamado exclusivo por influenza, sino un llamado general a priorizar las vacunas”, explicó. Explicó que este respondía a dos factores importantes en el mundo: el retroceso en la cobertura debido a los discursos antivacunas y la reemergencia de enfermedades que, se supone, ya estaban bajo control.

Ambos especialistas cuestionan además, que solo se hayan habilitado ocho centros de vacunación en Lima y Callao. “Pasar de más de 54 puntos de vacunación a solo nueve en Lima es una reducción de casi el 80%”, sostuvo Quispe. Por su parte, Zamora criticó que el reciente comunicado del Minsa no detallara información clara para el resto del país. “Ese no es el Ministerio de Salud del Perú, es el Ministerio de Salud de Lima. Si usted vive en Piura, Arequipa o en Loreto, ¿qué hace con ese comunicado? ¿Hay vacuna o no? ¿Dónde?”, cuestionó.

Minsa anuncia los primeros dos casos de gripe H3N2 el 15 de diciembre. Foto: Minsa

Minsa anuncia los primeros dos casos de gripe H3N2 el 15 de diciembre. Foto: Minsa

Ante la falta de vacunas públicas, el Quispe denuncia que se ha incentivado indirectamente el mercado privado. “El mensaje me parece claro: el que tiene plata que se vacune, el que no, no podrá hacerlo. Eso es inequidad convertida en política pública”, afirmó.

PUEDES VER: Ministro de Salud anuncia que vacuna contra la gripe A (H3N2) llegará entre marzo y abril de 2026

lr.pe

Un sistema no preparado

El exministro precisó que el Perú contaba históricamente con uno de los programas de vacunación más sólidos de la región. “Fue reconocido como uno de los países con el programa de vacunación más amplio de las Américas”, recordó. Sin embargo, indicó que esa fortaleza se ha debilitado ampliamente en los últimos años por funcionarios a los que "no les interesa" continuar con la efectividad del programa. “Este año se le han retirado 150 millones de soles al programa de vacunación, lo que redujo la capacidad de compra, distribución y respuesta ante emergencias sanitarias".

Además, cuestionó la cancelación temporal de un programa de vigilancia epidemiológica financiado con apoyo del Banco Mundial. “Ese programa permitía vigilar la circulación de estos gérmenes. El ministro lo canceló, luego pidió disculpas y lo reactivó, pero ya se había perdido un año entero de gestión”, explicó.

Respecto a la compra, indica que se realiza con base en proyecciones. “Nuestros adultos mayores son alrededor de cinco millones. Como históricamente se vacuna menos de la mitad, se compran vacunas para unos dos millones”, detalló. Sin embargo, detalla que, ante la aparición de un nuevo subclado y el incremento de la demanda, el Estado debió actuar de inmediato. “Lo correcto era decirle a la población: nos hemos quedado cortos, vamos a salir a comprar más y mientras tanto vamos a priorizar a los más débiles y a los más expuestos”, explicó.

Especialista cuestionan que una nuevo brote llegue al Perú con un sistema de vacunación sin capacidad de respuesta. Foto: Difusión

Especialista cuestionan que una nuevo brote llegue al Perú con un sistema de vacunación sin capacidad de respuesta. Foto: Difusión

“Eso genera tranquilidad. Lo que se hizo fue negar el problema, luego restringir y finalmente anunciar que en abril llegarán más vacunas. Abril es tarde”, advirtió. El escenario se agrava por la fragilidad del sistema sanitario peruano. Quispe, por su parte, advierte que un aumento acelerado de casos podría desbordar rápidamente la capacidad hospitalaria. “Si revisas hoy la disponibilidad de camas UCI, es cero. Creer que podemos enfrentar esto mejor que países como España es una ilusión peligrosa”.

PUEDES VER: Desabastecimiento de vacunas contra la influenza afecta a adultos mayores en Lima Metropolitana

lr.pe

Acciones inmediatas

Finalmente, considera que la respuesta debe ser urgente y contundente. “Lo primero es corregir ese comunicado que priva del acceso a las vacunas al resto del país. Es un atentado contra la salud pública”, señaló. Además, pidió declarar la alerta sanitaria, activar compras de emergencia y cambiar a la Dirección de Inmunizaciones.

“Hay que armar un equipo técnico, comprar vacunas, antivirales, ampliar camas hospitalarias y proteger al personal de salud. Esto no requiere una bola de cristal: la temporada ya empezó y el pico será más alto”, advirtió.

Zamora fue claro en señalar que la escasez no justifica la inacción. “Cuando no siempre se puede prever el número exacto de vacunas, el Estado tiene una herramienta: hay un mecanismo que se llama compra de urgencia. Se activa, se habilita una partida presupuestal y se compra lo que se necesita”, precisó. Mientras tanto, recomendó priorizar a los grupos más vulnerables: “los más débiles y los más expuestos: trabajadores de salud, adultos mayores y personas con enfermedades graves”.

“Si no proteges a tu personal de salud, reduces tu capacidad de respuesta. Si no proteges a los más enfermos, aumentas hospitalizaciones y presión sobre un sistema ya frágil”, advirtió. A su juicio, el manejo del H3N2 deja una lección preocupante. “Esto es una enfermedad muy contagiosa, pero no altamente mortal, y aun así nos encuentra desorganizados, sin vacunas suficientes y con mensajes contradictorios. Eso nos dice que no estamos preparados”, alertó.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Influenza H3N2 subclado K en Perú: ¿cómo diferenciar el nuevo virus de una gripe común?

Influenza H3N2 subclado K en Perú: ¿cómo diferenciar el nuevo virus de una gripe común?

LEER MÁS
¿Dónde vacunarte contra la influenza? Ministerio de Salud anuncia ocho centros permanentes en Lima

¿Dónde vacunarte contra la influenza? Ministerio de Salud anuncia ocho centros permanentes en Lima

LEER MÁS
Ciudadanos en Iquitos se vacunan contra la influenza ante la nueva variante de la gripe H3N2

Ciudadanos en Iquitos se vacunan contra la influenza ante la nueva variante de la gripe H3N2

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

LEER MÁS
Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

Vía Expresa Grau, la 'histórica' obra de la Municipalidad de Lima que avanza con riesgo de trasladar el caos vial a otras avenidas

LEER MÁS
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS
Peruana es asesinada junto a su pareja, futbolista del Barcelona SC, en Ecuador: habría recibido amenazas

Peruana es asesinada junto a su pareja, futbolista del Barcelona SC, en Ecuador: habría recibido amenazas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

ASPEM realizó la entrega del premio “The Wake Up, Despertar 2025” a destacados líderes a nivel nacional

Lambayeque: combi se estrella contra colegio y escolares se salvan de milagro

Sociedad

Lambayeque: combi se estrella contra colegio y escolares se salvan de milagro

UNMSM entrega terreno a la ATU para futura Residencia Universitaria y Guardería por compensación social de la Línea 2 del Metro

Cuidado con los cohetes ‘Labubu’: los riesgos de la pirotecnia ilegal en Perú

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Poder Judicial resolverá en los próximos días si archiva Caso Cócteles tras escuchar a la defensa y Fiscalía

Regidora de SJM cuya casa fue atacada a balazos: "Se han equivocado, buscaban a una persona llamada Isaac"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025