HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo
Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     Aprueban informe final de inhabilitación contra Betssy Chávez y Pedro Castillo     
Sociedad

Taxista no habido, acusado de tocamientos indebidos en SJL, registra 16 denuncias por agresión sexual y violencia familiar

Una adolescente en San Juan de Lurigancho denunció a un taxista por tocamientos indebidos. El conductor, Jupp Jefer Flores Salas, registra denuncias por violencia sexual contra su exesposa e hijastra.

Taxista desaparecido, acusado de tocamientos indebidos en SJL, registra 16 denuncias por agresión sexual y violencia familiar
Taxista desaparecido, acusado de tocamientos indebidos en SJL, registra 16 denuncias por agresión sexual y violencia familiar | Foto: composición LR/atv

Tras la denuncia de una adolescente en San Juan de Lurigancho contra el taxista, identificado como Jupp Jefer Flores Salas, de 44 años, por tocamientos indebidos cuando se transportaba en el vehículo del agresor junto a su bebé, ATV Noticias reveló que el conductor registra al menos 16 denuncias por violencia sexual y familiar en distintas comisarías de Lima desde el 2014.

El último fin de semana, la víctima solicitó un taxi por aplicativo para regresar a su vivienda. Sin embargo, durante todo el camino el chofer la insinuaba con frases de connotación sexual. A mitad del camino, irrumpió su ruta para estacionar el auto en una zona desolada y colocarse en la parte trasera, donde se encontraba la mujer con su menor de quince días de nacido. Según su relato, el hombre aprovechó su vulnerabilidad para tocarla e intentar besarla forzosamente.

TE RECOMENDAMOS

LA POLÉMICA PARTICIPACIÓN DE RAFAEL LÓPEZ ALIAGA EN CADE 2025 | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Condenan a 18 años de prisión a médico que violó a madre de su hijo en SMP y deberá pagar reparación civil de S/7.000

lr.pe

Taxista con 16 denuncias por violencia sexual y familiar se encuentra no habido

Al notar el estado de shock de la menor de edad, la suegra de la víctima presentó una denuncia al día siguiente. A pesar de que los familiares y vecinos acudieron al domicilio del agresor, solo hallaron el automóvil donde ocurrió el delito. Además, la familia de la adolescente reveló que, tras una investigación propia, descubrieron que Flores Salas registra al menos 16 denuncias por agresión sexual y violencia familiar contra su expareja, su hijastra, quien intentó suicidarse tras sufrir los constantes abusos, y ahora esta joven madre.

"Como los he presionado, hemos venido al domicilio de este desgraciado. Bajó un efectivo, tocó dos veces la puerta y como no salió, dijo no sale nadie, retirémonos. No se le vio el interés del caso. Nos dejaron en la comisaría (…). Si sabían todo el historial de denuncias que tenían, pudieron meter presión, venir a su casa y ver como capturarlo. El violador estaba acá adentro hasta el día de ayer”, reclamó la suegra de la agraviada para las cámaras de Panamericana.

Hasta el cierre de esta nota, Flores Salas continúa no habido y los denunciantes acusan demora de la Policía para su captura, mientras la aplicación de taxi donde trabajaba el agresor no se ha pronunciado sobre los filtros para sus conductores.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mujer denuncia extorsión y delincuentes disparan a su casa en SJL como represalia: le exigían cupo de S/400 mensuales

Mujer denuncia extorsión y delincuentes disparan a su casa en SJL como represalia: le exigían cupo de S/400 mensuales

LEER MÁS
Cinco brigadistas del Minsa fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en SJL: se llevaron registros de pacientes

Cinco brigadistas del Minsa fueron asaltados por delincuentes frente a dos colegios en SJL: se llevaron registros de pacientes

LEER MÁS
Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

Edwin Guerrero explica por qué Corazón Serrano no tocó en aniversario de Yarita Lizeth pese a haber asistido a concierto: “No fue nuestra culpa”

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

Colapsa parte de la avenida Néstor Gambetta en Ventanilla: enorme forado podría expandirse

LEER MÁS
Motociclistas anuncian marcha este 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricción de dos personas

Motociclistas anuncian marcha este 8 de noviembre tras no llegar a acuerdos con el Gobierno sobre uso de chalecos y restricción de dos personas

LEER MÁS
Madre de ‘Maldito Cris’ acusa sin pruebas a coronel Víctor Revoredo de ofrecer dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

Madre de ‘Maldito Cris’ acusa sin pruebas a coronel Víctor Revoredo de ofrecer dinero a cambio de información sobre Wanda del Valle

LEER MÁS
PNP realiza megaoperativo en Polvos Azules: incautan 125 teléfonos de alta gama en más de 70 puestos de servicio técnico

PNP realiza megaoperativo en Polvos Azules: incautan 125 teléfonos de alta gama en más de 70 puestos de servicio técnico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

Detienen a adulto mayor de 65 años por microcomercializar drogas en su domicilio en Surco: PNP incautó 1,105 envoltorios de PBC

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025