Tras la denuncia de una adolescente en San Juan de Lurigancho contra el taxista, identificado como Jupp Jefer Flores Salas, de 44 años, por tocamientos indebidos cuando se transportaba en el vehículo del agresor junto a su bebé, ATV Noticias reveló que el conductor registra al menos 16 denuncias por violencia sexual y familiar en distintas comisarías de Lima desde el 2014.

El último fin de semana, la víctima solicitó un taxi por aplicativo para regresar a su vivienda. Sin embargo, durante todo el camino el chofer la insinuaba con frases de connotación sexual. A mitad del camino, irrumpió su ruta para estacionar el auto en una zona desolada y colocarse en la parte trasera, donde se encontraba la mujer con su menor de quince días de nacido. Según su relato, el hombre aprovechó su vulnerabilidad para tocarla e intentar besarla forzosamente.

Taxista con 16 denuncias por violencia sexual y familiar se encuentra no habido

Al notar el estado de shock de la menor de edad, la suegra de la víctima presentó una denuncia al día siguiente. A pesar de que los familiares y vecinos acudieron al domicilio del agresor, solo hallaron el automóvil donde ocurrió el delito. Además, la familia de la adolescente reveló que, tras una investigación propia, descubrieron que Flores Salas registra al menos 16 denuncias por agresión sexual y violencia familiar contra su expareja, su hijastra, quien intentó suicidarse tras sufrir los constantes abusos, y ahora esta joven madre.

"Como los he presionado, hemos venido al domicilio de este desgraciado. Bajó un efectivo, tocó dos veces la puerta y como no salió, dijo no sale nadie, retirémonos. No se le vio el interés del caso. Nos dejaron en la comisaría (…). Si sabían todo el historial de denuncias que tenían, pudieron meter presión, venir a su casa y ver como capturarlo. El violador estaba acá adentro hasta el día de ayer”, reclamó la suegra de la agraviada para las cámaras de Panamericana.

Hasta el cierre de esta nota, Flores Salas continúa no habido y los denunciantes acusan demora de la Policía para su captura, mientras la aplicación de taxi donde trabajaba el agresor no se ha pronunciado sobre los filtros para sus conductores.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente.

Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú.

