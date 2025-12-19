HOYSuscripcion LR Focus

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO por LaLiga EA Sports 2025: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la jornada 17?

Real Madrid se enfrenta a Sevilla por la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025 este sábado 20 de diciembre a las 3.00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Santiago Bernabéu. Sigue la cobertura completa AQUÍ.

Real Madrid vs Sevilla EN VIVO por LaLiga española. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Real Madrid recibirá al Sevilla por la jornada 17 de LaLiga EA Sports 2025. Los merengues buscarán extender su racha de victorias ante los sevillanos este sábado 20 de diciembre, desde las 3.00 p.m. (hora peruana). El encuentro se podrá ver por DirecTV y vía streaming en DGO, aunque también podrás seguir el minuto a minuto en La República Deportes, que ofrecerá la cobertura completa del partido.

El conjunto blanco necesita sumar los tres puntos para no perderle pisada al FC Barcelona, actual líder de la tabla con cuatro unidades de ventaja. En tanto, Sevilla se ubica a mitad de tabla y busca mejorar su posición para acceder a puestos de torneos internacionales.

lr.pe

¿Cuándo juega Real Madrid vs Sevilla?

El encuentro se llevará a cabo este sábado 20 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu, recinto que cuenta con una capacidad para 84.000 espectadores.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Sevilla?

Real Madrid vs Sevilla se podrá seguir desde las 3.00 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países del continente.

  • Perú: 3.00 p.m.
  • Colombia: 3.00 p.m.
  • Ecuador: 3.00 p.m.
  • Venezuela: 4.00 p.m.
  • Bolivia: 4.00 p.m.
  • Paraguay: 4.00 p.m.
  • Chile: 5.00 p.m.
  • Argentina: 5.00 p.m.
  • Uruguay: 5.00 p.m.
  • Brasil (Brasilia): 5.00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Sevilla?

Dicho encuentro se podrá ver por la señal de DirecTV y vía streaming por la señal de DGO. Sin embargo, si no cuentas con una de estas dos opciones, puedes seguir el encuentro aquí, en La República Deportes que te llevará el minuto a minuto del evento deportivo.

lr.pe

Pronósticos para el Real Madrid vs Sevilla

Estos son las principales cuotas para el Real Madrid contra Sevilla. El conjunto blanco se presenta como favorito para el encuentro y tiene un 80% de probabilidad de victoria.

  • Betsson: gana Real Madrid (1.19), empate (7.40), gana Sevilla (12.50)
  • Betano.pe: gana Real Madrid (1.22), empate (6.40), gana Sevilla (14.00)
  • bet365: gana Real Madrid (1.20), empate (7.00), gana Sevilla (12.00)
  • 1xBet: gana Real Madrid (1.27), empate (6.85), gana Sevilla (12.10)
  • CoolbetLATAM: gana Real Madrid (1.22), empate (7.50), gana Sevilla (13.00)
