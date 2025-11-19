HOYSuscripcion LR Focus

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 19 de noviembre

Política

La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

Los mismos integrantes de la PNP que alargaron el allanamiento a Cerrón en Huancayo, fueron quienes no lograron la captura del hermano de César Acuña, líder del partido APP, el mismo por el cual viene postulando Juan José Santiváñez.

Dircocor habría aplazado el tiempo para allanamientos. Foto: composición LR
Dircocor habría aplazado el tiempo para allanamientos. Foto: composición LR

La Dirección Contra la Corrupción (Dircocor) de la PNP y la Fiscalía, liderada por el fiscal Reynaldo Abia, perdieron el rastro de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, durante un megaoperativo de allanamiento que se ejecutó esta mañana en tres regiones del país.

El operativo se realizó luego de que el Poder Judicial autorizara la medida en el marco de la investigación que vincula a Óscar Acuña con la presunta recepción de S/77.000 de la empresa Frigoinca entre septiembre y diciembre de 2023. El dinero, según la tesis fiscal, tenía como objetivo influir en funcionarios regionales para favorecer a la compañía en licitaciones y controles sanitarios dentro del programa social Qali Warma.

Jueces de la Corte Suprema cometieron plagio en sentencia plenaria casatoria

La similitud con el caso Vladimir Cerrón

La inubicabilidad del hermano del candidato presidencial replica la misma fallida diligencia que permitió la fuga del hoy prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón.

Fuentes judiciales informaron a este medio que, si bien la aprobación para el allanamiento de la vivienda de Acuña se otorgó el 14 de noviembre, la orden se ejecutó recién a tempranas horas de hoy, cinco días después. Esta demora de casi una semana levanta serias sospechas de un posible blindaje, similar al que se cuestionó en el caso Cerrón, donde el allanamiento en Huancayo, en junio de 2024, sufrió una dilación de más de 12 horas.

El presunto encubrimiento cobra mayor sentido al considerar la reciente postulación al Senado de Juan José Santiváñez por el partido APP. Santiváñez fue el mismo funcionario que dirigió el grupo policial que generó controversia por las fallidas capturas de Vladimir Cerrón, lo que añade un elemento político a la deuda pendiente de la Dircocor con la justicia.

Otra duda que vuelve a repetirse es ¿por qué esperar a la Dircocor de Lima para realizar el allanamiento? Actualmente, existen unidades anticorrupción en Trujillo, Huancayo y otras zonas del Perú. De acuerdo con información de Transparencia, Trujillo tiene habilitado 11 efectivos policiales destinados a la investigación de delitos contra la administración pública, los necesarios para realizar un operativo de allanamiento exitoso.

Le preguntamos esta interrogante a general Luis Lira Lino, sin embargo, no obtuvimos respuesta, pero sí se pronunció en una conferencia de prensa, con un mensaje sin muchos detalles.

"La resolución judicial es para la detención de 5 a 10 funcionarios. El operativo continúa y no podemos indicar que hubo fuga de información", justificó el general Lira, para luego recalcar que se confiscó 27 mil cajas de conservas de equino y que las diligencias continuarían en las regiones de Chepén, Áncash, Lima y Trujillo.

