Juliana Oxenford a José Jerí: “El país sigue igual o peor pese a su estado de emergencia”

En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford empezó hablando de la extensión del estado de emergencia, medida dispuesta por el presidente José Jerí para revertir el aumento de la criminalidad en nuestro país y que, según él, iría por “buen camino”, aunque en la realidad el país sigue siendo afectado a diario por esta crisis de inseguridad.

“Ya no se remanga la camisa, sino que ahora tiene su gorrito y todo su outfit para aparecer como este hombre valiente, que madruga y duerme muy pocas horas con tal de hacerle un alto a la criminalidad. Bueno, y se valora la intención, pero las cifras dicen que estamos igual o peor que antes”, refutó la conductora y cuestionó así el que estén ampliando el estado de emergencia si no se ven cambios hasta ahora.

En esa misma línea, Oxenford agregó que nadie se libra de la delincuencia y extorsiones si es que no pagan cupos y que, ante estas medidas inefectivas, la solución no está en hacer patrullaje, impedir que dos personas vayan en moto o hacer más requisas en los penales para terminar encontrando cinco o seis celulares, sino que se requiere más bien trabajar en inteligencia. “De acuerdo con los datos de Sinadef, hay más de 200 homicidios registrados en el Gobierno de Jerí, con un promedio diario de 5.21, lo que es altísimo”, informó la periodista y lamentó que esta sea la “realidad” que vivimos.

Congreso y ampliación del Reinfo

Por otro lado, la conductora de ‘Arde Troya’ criticó fuertemente al Congreso de la República tras la ampliación del Reinfo hasta el 2027 y en especial a Guido Bellido tras haber declarado que “en Pataz no existe la minería ilegal, sino la informal”, lo que es una muestra del desconocimiento y desidia de las autoridades parlamentarias.

“El Reinfo no funciona, y los más de diez años que tiene de implementación lo único que ha demostrado es que es tan burocrático el sistema para pasar a la formalidad que los mineros pequeños y artesanales no la hacen…”, expuso Oxenford y evidenció así que hay intereses de por medio entre los congresistas y los mineros ilegales, al acercarse las elecciones del 2026.

Finalmente, Juliana Oxenford refirió que al Parlamento ya no le importa “nada” con tal de ver la plata en sus manos, así sea negro o sucio, el cual genera en grandes cantidades la minería ilegal. “Ahí está el negocio, se financian campañas políticas. ¿Cuántos mineros ilegales aparecen en el registro de visitas de uno o más parlamentarios? (...) Todo está tan confundido que no es el Ejecutivo el que tiene la sartén por el mango, sino el Congreso, que ahora hasta se autorregala bonos y se cambian las reglas del juego para permitirse absolutamente todo y en función de lo que les conviene”, concluyó y pidió una vez más a la gente que escoja bien el otro año.