HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez      
EN VIVO

🔴 LAS 10 DEL DÍA EN VIVO PROGRAMA del 19/11/25 | #LAS10DELDÍA

Política

Juliana Oxenford a José Jerí: “El país sigue igual o peor pese a su estado de emergencia”

La periodista cuestionó la falta de avances por parte del Gobierno en cuanto a seguridad ciudadana y arremetió, además, contra el Congreso tras la ampliación del Reinfo que, para ella, esconde intereses de por medio al acercarse las elecciones 2026.

En 'Arde Troya', Oxenford cuestionó al presidente Jerí y el Congreso. Foto: composición LR
En 'Arde Troya', Oxenford cuestionó al presidente Jerí y el Congreso. Foto: composición LR

En la reciente edición de ‘Arde Troya’, Juliana Oxenford empezó hablando de la extensión del estado de emergencia, medida dispuesta por el presidente José Jerí para revertir el aumento de la criminalidad en nuestro país y que, según él, iría por “buen camino”, aunque en la realidad el país sigue siendo afectado a diario por esta crisis de inseguridad.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

“Ya no se remanga la camisa, sino que ahora tiene su gorrito y todo su outfit para aparecer como este hombre valiente, que madruga y duerme muy pocas horas con tal de hacerle un alto a la criminalidad. Bueno, y se valora la intención, pero las cifras dicen que estamos igual o peor que antes”, refutó la conductora y cuestionó así el que estén ampliando el estado de emergencia si no se ven cambios hasta ahora.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ ALIAGA VUELVE A SER NOTICIA POR SUS IRREALES PROMESAS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

En esa misma línea, Oxenford agregó que nadie se libra de la delincuencia y extorsiones si es que no pagan cupos y que, ante estas medidas inefectivas, la solución no está en hacer patrullaje, impedir que dos personas vayan en moto o hacer más requisas en los penales para terminar encontrando cinco o seis celulares, sino que se requiere más bien trabajar en inteligencia. “De acuerdo con los datos de Sinadef, hay más de 200 homicidios registrados en el Gobierno de Jerí, con un promedio diario de 5.21, lo que es altísimo”, informó la periodista y lamentó que esta sea la “realidad” que vivimos. 

PUEDES VER: Zaira Arias arremete contra el Congreso: “Si fuera de derecha o fujimorista, ya estaría dentro”

lr.pe

Congreso y ampliación del Reinfo

Por otro lado, la conductora de ‘Arde Troya’ criticó fuertemente al Congreso de la República tras la ampliación del Reinfo hasta el 2027 y en especial a Guido Bellido tras haber declarado que “en Pataz no existe la minería ilegal, sino la informal”, lo que es una muestra del desconocimiento y desidia de las autoridades parlamentarias. 

“El Reinfo no funciona, y los más de diez años que tiene de implementación lo único que ha demostrado es que es tan burocrático el sistema para pasar a la formalidad que los mineros pequeños y artesanales no la hacen…”, expuso Oxenford y evidenció así que hay intereses de por medio entre los congresistas y los mineros ilegales, al acercarse las elecciones del 2026.

Finalmente, Juliana Oxenford refirió que al Parlamento ya no le importa “nada” con tal de ver la plata en sus manos, así sea negro o sucio, el cual genera en grandes cantidades la minería ilegal. “Ahí está el negocio, se financian campañas políticas. ¿Cuántos mineros ilegales aparecen en el registro de visitas de uno o más parlamentarios? (...) Todo está tan confundido que no es el Ejecutivo el que tiene la sartén por el mango, sino el Congreso, que ahora hasta se autorregala bonos y se cambian las reglas del juego para permitirse absolutamente todo y en función de lo que les conviene”, concluyó y pidió una vez más a la gente que escoja bien el otro año. 

Notas relacionadas
Ampliación del Reinfo: Gobierno sigue sin tomar postura sobre la norma, recalca Ernesto Álvarez

Ampliación del Reinfo: Gobierno sigue sin tomar postura sobre la norma, recalca Ernesto Álvarez

LEER MÁS
¿Habrá toque de queda en Lima y Callao tras extensión del estado de emergencia? Esto dijo el Ministerio del Interior

¿Habrá toque de queda en Lima y Callao tras extensión del estado de emergencia? Esto dijo el Ministerio del Interior

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

Historia de una mentira contra La República: el caso Chavín de Huántar

LEER MÁS
Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

Congreso no logra inhabilitar a Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

LEER MÁS
La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

La deuda de la Dircocor: pierde el rastro del hermano de Acuña tal como pasó con Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

Sobornos a favor de Óscar Acuña salieron de la empresa de Nilo Burga y fueron disfrazadas como préstamos

LEER MÁS
Zaira Arias arremete contra el Congreso: “Si fuera de derecha o fujimorista, ya estaría dentro”

Zaira Arias arremete contra el Congreso: “Si fuera de derecha o fujimorista, ya estaría dentro”

LEER MÁS
Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

Corte Suprema decidirá el 24 de noviembre si confirma condena de 8 años contra Daniel Salaverry por peculado

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La Manada' regresa a YouTube con más de 17.000 espectadores: "Ahora pediremos bots"

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Bolivia no jugará la final del repechaje: los posibles rivales de la Verde y su camino para llegar al Mundial 2026

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025