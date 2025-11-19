HOYSuscripcion LR Focus

Asesinan a hombre en la avenida Grau en el Centro de Lima: intentó huir al ser interceptado en su vehículo

La Policía llegó a la zona e intentó brindarle los primeros auxilios a la víctima, pero ya no presentaba signos vitales.

Una balacera se produjo en la av. Grau, Centro de Lima, el 19 de noviembre. Un sujeto, cuya identidad aún se desconoce, fue baleado en su auto.
Una balacera se produjo en la av. Grau, Centro de Lima, el 19 de noviembre. Un sujeto, cuya identidad aún se desconoce, fue baleado en su auto.

En la tarde de este 19 de noviembre, una balacera se registró en la av. Grau en el Centro de Lima. Un hombre aún no identificado falleció. Según captaron las cámaras de seguridad, la víctima vio a los sicarios, por lo que abrió la puerta de su auto y salió corriendo. Sin embargo, lo alcanzaron en la vereda y lo atacaron. En la escena se encontraron once casquillos de bala.

De acuerdo con el parte policial de la División de Emergencia (Diveme), el suboficial de primera Edgar Luis Mamani Luque informó que el hecho ocurrió cerca de las 3:30 p. m. Una unidad de rescate fue enviada por la Central de Radio hacia la cuadra 2 de la avenida, tras reportarse que una persona fue herida por impacto balístico.

Las autoridades se encuentran investigando para esclarecer el móvil del crimen. Foto: Elvis Cairo

Las autoridades se encuentran investigando para esclarecer el móvil del crimen. Foto: Elvis Cairo

Fallecido en la av. Grau: víctima no logró escapar

En la vereda, el hombre yacía un hombre con lesiones por proyectil de arma de fuego. Los agentes intentaron brindarle los primeros auxilios, pero ya no presentaba signos vitales, por lo que procedieron a acordonar el área, donde se congregaron personas consternadas por lo ocurrido. En el vídeo de seguridad, se ve que dos menores de edad presenciaron el ataque.

Automóvil de la víctima tenía impacto de bala

A pocos metros del cuerpo, se halló un vehículo Hyundai de placa CHW-386, con la puerta del conductor abierta y un impacto de bala. Según la primera apreciación policial, se trataría del automóvil de la víctima.

