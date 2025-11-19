HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Sociedad

Transportistas se pronuncian tras anuncio de paro por nuevos ataques a choferes: “Las rutas están tomadas por la extorsión"

La posibilidad de un nuevo paro de 48 horas por parte de los transportistas crece tras ataques a unidades de servicio público en diversas zonas. Ellos exigen al gobierno de José Jerí mayor seguridad y presencia policial.

Posible paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao. Foto: La República
Posible paro de transportistas por 48 horas en Lima y Callao. Foto: La República | La República

La posibilidad de un nuevo paro de transportistas de 48 horas vuelve a tomar fuerza luego de los graves ataques registrados en las últimas horas contra unidades de dos importantes líneas de servicio público. Un vehículo de la empresa San Germán fue atacado cuando realizaba su ruta habitual, mientras que dos unidades de la Línea Pegasso fueron incendiadas dentro de su cochera en Puente Piedra en un presunto atentado extorsivo. Las imágenes de los vehículos calcinados generaron alarma entre los conductores.

Pese a esto, los gremios siguen evaluando el día oficial del paro, por lo que siguen entablando mesas de diálogos entre ellos. Entre sus exigencias está el aumento de seguridad para los transportistas y que el Gobierno de José Jerí tome medidas más drásticas contra la delincuencia.

TE RECOMENDAMOS

CRIMINALIDAD AUMENTA Y APROBACIÓN DE JOSÉ JERÍ TAMBIÉN | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

¿Qué dicen los gremios sobre el paro de transportistas?

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, informó a La República que varios gremios están evaluando una paralización preventiva si los ataques continúan. Señaló que existe preocupación y desacuerdo interno respecto a la fecha, por lo que, en caso no se oficialice nada, volverán a reunirse este sábado 22 de noviembre.

“Existe cierta división interna y por eso volveremos a reunirnos el sábado. Ellos han señalado que evaluarán si la medida podría darse el lunes o martes. Yo estoy esperando que Martín Ojeda se pronuncie para no intervenir de manera improvista. Si no se toma una decisión, realizaremos plantones en los paraderos para llamar la atención. Quizás no están pagando las extorsiones y por eso están ocurriendo estos hechos”, declaró Palomino.

“Si vuelven a asesinar o atacar, saldremos a las calles. Las rutas están tomadas por la extorsión y eso no lo podemos permitir”, agregó.

El dirigente adelantó que una fecha tentativa sería el lunes 24 y martes 25, o eventualmente el jueves 27 de noviembre. Sin embargo, advirtió que, si no reciben una postura clara del sector Transporte Urbano (TU), encabezado por Martín Ojeda, tomarán una decisión independiente durante su asamblea del sábado.

PUEDES VER: Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

lr.pe

Sector de transportistas espera una respuesta oficial

Por su parte, Martín Ojeda, representante de TU, indicó que su gremio aún está evaluando la medida y que este miércoles por la tarde definirán si participarán en el paro. “Los hechos son graves y requieren una respuesta articulada. Hemos pedido un informe actualizado a las empresas afectadas y por la tarde tendremos una decisión final sobre la fecha y el tipo de acción que asumiremos”, señaló.

A esta discusión se sumó también la Asociación Nacional de Transportistas Nacional e Internacional (ASOTRANI), cuyo vocero, Walter Carrera, confirmó que ellos igualmente están analizando fechas específicas para sumarse a una eventual paralización de 48 horas, medida anunciada previamente por Ojeda si los ataques a empresas de transporte no cesan.

Mientras tanto, los gremios exigen al Ministerio del Interior reforzar la seguridad en puntos críticos y acelerar las investigaciones. Advierten que, de no haber acciones concretas, el paro sería inevitable.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

Transportistas advierten paro general de 48 horas por inacción del Estado tras atentado a conductor en SMP: "No nos someteremos al terror"

LEER MÁS
Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

Martín Ojeda confirma nuevo paro de transporte en Lima y Callao si ocurre otro atentado: "Haya muertos o no"

LEER MÁS
Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí participarán y los que no

Paro de transportistas 14 de noviembre: estos son los gremios que sí participarán y los que no

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

Confirman día no laborable este 19 de noviembre: no habrá clases en colegios de esta región, según Minedu

LEER MÁS
Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

Suspensión de clases confirmada por feriado largo de hasta 4 días en Perú: ¿cuándo es?

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

Tesorero responde tras ser acusado de llevarse S/25.000 destinado a fiesta de promoción en Los Olivos: “Tuve un tema familiar fuerte”

LEER MÁS
Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

Chalecos para motociclistas: MTC da marcha atrás y gremios presionan por soluciones ante la inseguridad

LEER MÁS
Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Jorge Kieffer deja picante mensaje tras despedida oficial de GOLPERU de la Liga 1: ''No le podemos gustar a todos''

Agroexportaciones peruanas crecerán en un 11%, superando a Chile en 2025, según informe del Midagri: ¿qué productos nacionales destacaron?

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025