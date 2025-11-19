Cuando abordó un mototaxi de color azul en la intersección de la calle 9 con la avenida El Sol para asistir a sus clases de inglés en Villa el Salvador, no imaginó que los dos pasajeros que iban en el vehículo usado como colectivo estarían asociados con el conductor para robarle sus pertenencias. Además de perder su celular y alrededor de S/1.000 que disponía en sus cuentas bancarias, los delincuentes sacaron un préstamo de S/1.200 a nombre de la joven de 19 años.

Antes de subir al vehículo, uno de los pasajeros bajó y le cedió su asiento con la excusa de que bajaría primero. Ella se sentó en medio de sus dos asaltantes. “Los dos señores de atrás me aplastaron y el que estaba a mi derecha me puso el cuchillo en el cuello, apretándome duro la garganta. Primero me dijeron que no gritara, llorara, no los mirara, que bajara la cabeza”, detalló para Latina.

Rateros habrían coordinado robo con interno de penal

Aunque la joven debió bajar en la avenida Mariano Pastor Sevilla para abordar otro vehículo que la lleve a su destino, el mototaxi se desvió en la intersección con la avenida María Elena Moyano, cuadras antes de llegar a su destino. “Hay que mandarlo al penal, decían. Hay que mandarlo al penal. Llama. Y una vez que llamó, le dijeron ¿es suficiente S/2.190 por el monto total? Y el del otro teléfono dudaba”, recordó la víctima.

Durante casi media hora, los delincuentes amenazaron a la mujer para que acceda a su banca móvil desde su celular y transfiera su dinero a una cuenta a nombre de una mujer. “Encontraron casi S/1.000 en mi cuenta. Creo que para ellos no fue suficiente que con mi teléfono en mano hicieron un préstamo disponible que tenía en el banco de S/1.200. Se realizó una transferencia a una mujer, llamada Acuña Herrera Mirella Roxana, así nos llegó el comprobante de transferencia al correo de mi hermana”, sostuvo.

Al acudir a la comisaría para registrar su denuncia, la joven lamentó no recibir el respaldo de la Policía. “No me preguntaron si yo sabía a quién le podía haber llegado el dinero. Si tenía algún comprobante o correo. Yo misma me tuve que acercar, cuando mi hermana notó que tenía el depósito en el correo”, agregó.

