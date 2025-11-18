HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Reportan caída de Twitter y ChatGPT
Reportan caída de Twitter y ChatGPT     Reportan caída de Twitter y ChatGPT     Reportan caída de Twitter y ChatGPT     
Sociedad

Dos motociclistas caen 3 metros abajo en forado por obras de Sedapal en Villa El Salvador: "No había señalización"

Vecinos afirman que el forado provocó varios accidentes desde el inicio de las obras a cargo de Sedapal, las cuales, afirman, se ejecutaron sin las medidas de seguridad necesarias.

Las obras de Sedapal provocaron más accidentes en la zona de Villa El Salvador.
Las obras de Sedapal provocaron más accidentes en la zona de Villa El Salvador. | Composición LR/Panamericana

Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta cayeron en un forado de aproximadamente tres metros de profundidad, ubicado en plena vía pública del distrito de Villa El Salvador. El suceso tuvo lugar en la calle Los Artesanos, zona donde se desarrolla una obra a cargo de Sedapal.

El accidente fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la municipalidad, que muestran cómo el vehículo atravesó el área sin percatarse del hoyo, impactando directamente. De acuerdo con testigos, en el momento del incidente no se habían colocado vallas, mallas de seguridad ni montículos de arena que advirtieran el peligro.

TE RECOMENDAMOS

LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Nuevo ataque en SMP: sujetos armados balean el patio de maniobras de la empresa de transporte El Rápido

lr.pe

Reclamos por ausencia de señalización

El hecho generó malestar entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron una presunta negligencia por parte de Sedapal en la implementación de medidas de seguridad. Aseguraron que el área carecía de elementos visibles que alertaran a quienes transitaban por el lugar. “La moto lineal pasó de frente porque no había vallas ni arena”, señaló uno de los testigos.

Una vecina precisó que recién después del accidente se colocaron las mallas y la señalización correspondientes. “Han puesto todo esto recién porque muchas motos solían pasar por aquí”, declaró.

También manifestaron que no se trata de un caso aislado. Afirmaron que, anteriormente, una mujer ya había sufrido un accidente similar al caer en el mismo forado.

PUEDES VER: SUSALUD multa a Oncosalud con más de S/540 mil por negar fármaco oncológico vital a paciente con cobertura integral

lr.pe

Sedapal se pronuncia

Tras lo ocurrido, Sedapal emitió un comunicado en el que aseguró que la obra contaba con “todos los elementos de protección y señalización establecidos”. Además, indicó que se activó el seguro correspondiente para cubrir los gastos médicos de las personas afectadas. Sin embargo, las imágenes captadas por las cámaras de la municipalidad contradicen dicha versión.

Los registros visuales evidencian que únicamente había un cartel informativo ubicado a escasos centímetros del forado, sin ninguna barrera adicional que impidiera el paso de vehículos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Se amplía estado de emergencia en Lima y Callao: ¿hasta cuándo durará la medida para enfrentar la criminalidad?

Se amplía estado de emergencia en Lima y Callao: ¿hasta cuándo durará la medida para enfrentar la criminalidad?

LEER MÁS
Gobierno de José Jeri anuncia que estado de emergencia en Lima y Callao se extenderá

Gobierno de José Jeri anuncia que estado de emergencia en Lima y Callao se extenderá

LEER MÁS
PUCP expresa preocupación por "inusual despliegue" de efectivos PNP y FF.AA. alrededor de su campus

PUCP expresa preocupación por "inusual despliegue" de efectivos PNP y FF.AA. alrededor de su campus

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

LEER MÁS
Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

LEER MÁS
Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

Torre Treca, la importante obra de S/490 millones detenida por 50 años, ya cuenta con licencia y beneficiaría a 12 millones de asegurados

LEER MÁS
Madre, hijos y bebé de un año mueren en choque contra bus cuando regresaban de visita familiar en Piura

Madre, hijos y bebé de un año mueren en choque contra bus cuando regresaban de visita familiar en Piura

LEER MÁS
Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

Esta es la fría declaración del hombre que acribilló a su madre y abuela en Chiclayo: “No me arrepiento”

LEER MÁS
Incendian 5 buses de la empresa Pegasso Express en cochera de Puente Piedra: choferes suspenden operaciones

Incendian 5 buses de la empresa Pegasso Express en cochera de Puente Piedra: choferes suspenden operaciones

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Temblor HOY, 17 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025