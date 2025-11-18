Las obras de Sedapal provocaron más accidentes en la zona de Villa El Salvador. | Composición LR/Panamericana

Las obras de Sedapal provocaron más accidentes en la zona de Villa El Salvador. | Composición LR/Panamericana

Dos hombres que se desplazaban en una motocicleta cayeron en un forado de aproximadamente tres metros de profundidad, ubicado en plena vía pública del distrito de Villa El Salvador. El suceso tuvo lugar en la calle Los Artesanos, zona donde se desarrolla una obra a cargo de Sedapal.

El accidente fue registrado por las cámaras de videovigilancia de la municipalidad, que muestran cómo el vehículo atravesó el área sin percatarse del hoyo, impactando directamente. De acuerdo con testigos, en el momento del incidente no se habían colocado vallas, mallas de seguridad ni montículos de arena que advirtieran el peligro.

TE RECOMENDAMOS LA ESTRATEGIA DE JOSÉ JERÍ PARA BUSCAR LA APROBACIÓN DEL PAÍS | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Reclamos por ausencia de señalización

El hecho generó malestar entre los vecinos de la zona, quienes denunciaron una presunta negligencia por parte de Sedapal en la implementación de medidas de seguridad. Aseguraron que el área carecía de elementos visibles que alertaran a quienes transitaban por el lugar. “La moto lineal pasó de frente porque no había vallas ni arena”, señaló uno de los testigos.

Una vecina precisó que recién después del accidente se colocaron las mallas y la señalización correspondientes. “Han puesto todo esto recién porque muchas motos solían pasar por aquí”, declaró.

También manifestaron que no se trata de un caso aislado. Afirmaron que, anteriormente, una mujer ya había sufrido un accidente similar al caer en el mismo forado.

Sedapal se pronuncia

Tras lo ocurrido, Sedapal emitió un comunicado en el que aseguró que la obra contaba con “todos los elementos de protección y señalización establecidos”. Además, indicó que se activó el seguro correspondiente para cubrir los gastos médicos de las personas afectadas. Sin embargo, las imágenes captadas por las cámaras de la municipalidad contradicen dicha versión.

Los registros visuales evidencian que únicamente había un cartel informativo ubicado a escasos centímetros del forado, sin ninguna barrera adicional que impidiera el paso de vehículos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.