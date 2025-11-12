Buscan ayuda y adopción para 7 perritos abandonados en Villa El Salvador: necesitan alimento y cuidado responsable
Los cachorros recién nacidos necesitan cuidados y apoyo de voluntarios hasta que puedan ser adoptados. Vecina de Villa El Salvador a su cuidado pide colaboración con alimento, leche y asistencia para mantenerlos con vida.
Ocho cachorros recién nacidos fueron abandonados en el distrito de Villa El Salvador. Actualmente, una trabajadora del Pronoei (Programa No Escolarizado de Educación Inicial) del lugar se encuentra al cuidado de los pequeños. Aunque uno de ellos ya fue adoptado, los siete restantes permanecen bajo su atención, pero debido a su corta edad, apenas tres o cuatro días de nacidos, según indicó una persona cercana al caso para La República, requieren cuidados constantes, alimentación con biberón y acompañamiento permanente.
La mujer que los atiende solicitó apoyo urgente, ya que se encuentra sola y sin recursos suficientes para mantenerlos. Ha pedido colaboración de vecinos sin obtener respuesta, por lo que necesita personas que puedan asistirla con alimento especial para cachorros, leche y ayuda directa para alimentarlos. También busca voluntarios que brinden tiempo o atención veterinaria.
Buscan adopción y cuidado para perritos encontrados en Villa El Salvador
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la cuidadora, quien autorizó la difusión de su contacto para recibir donaciones o coordinar visitas. Además, se espera que en unas semanas, cuando los cachorros crezcan y puedan alimentarse por sí solos, puedan ser adoptados por familias responsables.
Según los videos registrados, los perritos son tranquilos, de pelaje mayormente negro y dos de color marrón. Permanecen juntos, dormidos y acurrucados. La prioridad inmediata es garantizar su supervivencia y bienestar mientras se gestiona su futura adopción.
Números de contacto para ayuda
Quienes deseen brindar apoyo pueden comunicarse directamente con Silvia Gaspar, la vecina que actualmente cuida a los cachorros. Ella recibirá cualquier tipo de ayuda a través del número +51 906 514 698. También puede coordinar con personas interesadas en colaborar presencialmente o en ofrecer un hogar temporal para los perritos.
